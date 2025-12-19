El Liceo despide el año con su afición con una jornada de puertas abiertas

La afición del Liceo, durante un partido de esta temporada Javier Alborés

Hace días que el Liceo está de vacaciones, por lo menos en cuanto a competición, porque ya disputó el último partido de 2025 el pasado sábado contra el Lleida. Pero para despedir el año planea una celebración con su afición con una jornada de puertas abiertas.

Será el viernes de la próxima semana, día 26, en el Palacio de los Deportes de Riazor entre las 18.00 y las 19.30 horas. Se trata de vivir el Liceo desde dentro y que todos los seguidores verdiblancos puedan conocer de primera mano cómo es un entrenamiento del que es uno de los mejores equipos del mundo y conocer a sus ídolos.

Mercado das Nubes do Nadal

En el recinto estará preparado un stand con merchandising para que a nadie le falte su prenda verdiblanca durante esta Navidad. En ese sentido habrá doble oportunidad, ya que el Liceo estará presente en el Mercado das Nubes do Nadal en el mercado de San Agustín que estará abierto este viernes de 16.30 a 21.00 horas; el sábado de 11.00 a 21.00 horas y el domingo de 11.00 a 19.00.