El Liceo tira de paciencia para desactivar al Lleida (3-1) y despedir con victoria el 2025

Nil Cervera, en el partido contra el Lleida Quintana

Tres puntos más para terminar 2025 con buena cara. El Liceo sufrió contra el Lleida, pero se armó de paciencia para, después de una primera parte en la que los catalanes, que le tenían perfectamente estudiado, neutralizaron todas sus armas, saber esperar el momento a que llegara el hueco. Tenía que llegar y lo hizo de la mano de Toni Pérez, que desatascó un encuentro en el que fue decisiva la bola parada. Darío Giménez dejó un regalo al Palacio de los Deportes de Riazor en forma de gol de directa para la posteridad, pero le contestó Arnau Xaus con eficacia para dictar sentencia y permitir que los verdiblancos se mantengan en el tridente de cabeza.

Las fuerzas ya empezaron niveladas. El Liceo se acercaba con su capitán Dava Torres como abanderado de la ofensiva local, dispuesto a no dejar para 2026 lo que podía dejar finiquitado en 2025. El Lleida respondía con acciones rápidas a la contra en las que se encontraba con un Blai Roca que continuaba al nivel de los últimos partidos, es decir, parándolo absolutamente todo dando muestra de unos reflejos que ya no se pueden clasificar como gatunos, tienen que ser de un hermano felino mayor, leoninos. Nil Cervera calibraba la escopeta con disparos lejanos.

Cara y cruz de un empate que deja a medias Más información

Ninguno de los dos equipos conseguía marcar porque se tenían tan bien estudiados que se neutralizaban. Y eso que retocaron sus quintetos de inicio, el Liceo con la entrada de Toni Pérez, el Lleida sin poder contar con su principal arma ofensiva, Nico Ojeda. Una de las de los verdiblancos es Bruno Saavedra, pero no conseguía imponer su físico porque Jordi Badía es de los pocos que le aguanta el cuerpo a cuerpo. Así que pasaban los minutos y nada, mucha intensidad, mucha intención, pero nadie descorchaba el champán. Lo logró el Lleida, pero la jugada estaba anulada. Seguía todo igual.

Pese a la igualdad, los locales eran los que llevaban el peso. El conjunto catalán estaba más a la expectativa mientras que el liceísta elaboraba una jugada tras otra, pero le salían sticks por todas partes, adivinando siempre sus intenciones, como si los jugadores del Lleida supieran lo que iban a hacer los del Liceo incluso antes que ellos mismos. Ya hacia la recta final, los roces por los continuos bloqueos empezaron a subir de tono y a calentar los ánimos de los jugadores.

Toni Pérez y Chino Miguélez incluso le hicieron su propio homenaje a John Cena, la leyenda de la WWE que se acababa de retirar el día anterior. Como si fueran luchadores se quedaron enganchados en el suelo y se llevaron cada uno una azul que dio paso al siempre extraño 3x3 con el que terminó el primer acto. En la última jugada, Juan Copa ordenó a Nil esperar y mandó a Carballeira al área. Estaba claro lo que intentaba. Y casi sale. El rechace del disparo del dos quedó muerto en el área, pero pilló al cinco desplazándose en otra dirección.

El Liceo se tomó su tiempo para volver del vestuario. Y era otro. No en esencia. Pero sí le metió un acelerón y en apenas cinco minutos había acumulado más ocasiones claras que en toda la primera parte. Pero claras, cristalinas. El robo y transición siempre es una opción con Bruno Saavedra sobre la pista. El propio santiagués tuvo un mano a mano. Después César Carballeira un rechace para empujar. Y Dava Torres estrelló la bola contra el palo.

Sobrevolaba esa sensación de los días en los que parece que por mucho que te emplees el ha decidido ponerse en tu contra. El mejor desatascador en esos momentos siempre es Toni Pérez. Porque solo él ve los huecos donde no los hay. El asturiano tuvo un partido complicado en el área. Pero siguió insistiendo. Y en un tiro de Arnau Xaus, apareció por allí el killer del área, el más rápido, para recoger la bola y colarla en la portería. Se rompía el maleficio y a veces es solo eso, abrir la lata. Con más tranquilidad, las ideas reposan y las cosas se ven más sencillas.

Así llegó el segundo, de Bruno Saavedra. Un gran disparo que hacía justicia con la enorme lucha del trece en el partido. Pero estaba escrito que era una mañana para sufrir y las complicaciones llegaron desde el ámbito arbitral. El Liceo se puso con nueve faltas y encima los colegiados se cobraron una azul a Dava Torres. El Liceo aguantaba en inferioridad, pero llegó la décima. Y el Lleida tiene un mago llamado Darío Giménez que se inventó una directa de locura, dando toques a la bola con el stick hasta superar por alto a Roca.

Pero si a bola parada llegó el 2-1, los verdiblancos no desaprovecharon esta vez su ocasión de directa por la décima falta rival. Arnau Xaus tampoco lo hizo mal. Movió a Xavier Bosch y le superó para sentenciar un partido convertido en batalla y que permite terminar el 2025 con la mejor de las sonrisas esperando ya un 2026 prometedor.