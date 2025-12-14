Duelo de reencuentros y despedida en el Palacio de Riazor

Fabri Ciocale conduce la bola defendido por Nuno Paiva en un Liceo-Lleida del curso pasado Patricia G. Fraga

El Liceo se despide hasta el 2026 en el Palacio de los Deportes de Riazor en un duelo de contrastes y caminos cruzados que le enfrenta al Lleida (12.00 horas). Supone la vuelta a casa del argentino Fabrizio Ciocale, que jugará por primera vez como visitante en A Coruña, pero también será especial para Nuno Paiva y Tombita, que el año pasado defendían el escudo ilerdense. De hecho, fueron protagonistas de los cuartos de final del playoff del año pasado que enfrentó a ambos equipos que, unos meses más tarde, están en situaciones muy diferentes en extremos opuestos de la tabla en la penúltima jornada de la primera vuelta.

Los verdiblancos son terceros con 26 puntos, con la clasificación para la Copa del Rey ya en el bolsillo, donde además ya tienen garantizado que serán uno de los cabezas de serie en el sorteo. Su lucha es por el liderato, a dos puntos de un Barça y un Igualada que no ceden terreno y que tienen una jornada propicia ante dos recién ascendidos (Cerdanyola y Rivas). La del Lleida está por la zona baja, cuarto por la cola, con solo 11 puntos, uno por encima del descenso, pero todavía con opciones de lograr un billete para el torneo del KO en el que el curso pasado se quedaron a las puertas del título al perder la final contra el Reus.

El conjunto dirigido por Edu Amat llega en un mal momento después de perder los últimos cuatro partidos de Liga (Rivas, Barça, Calafell y Sant Just), aunque logró el gran objetivo de clasificarse para cuartos de final de la segunda competición continental, la WSE Cup. Sin embargo, las expectativas están por debajo del potencial de una plantilla con calidad en la que destaca el talento argentino, el del veterano Darío Giménez y el del joven Nico Ojeda, próxima incorporación del Barça y que con 11 goles es segundo en la clasificación de pichichis de la liga. A ellos se les unió Fabri Ciocale, que se despidió el curso pasado de una etapa intermitente de casi una década en A Coruña. También hay talento coruñés de la mano de Chino Miguélez, siempre bien arropado en la grada cuando juega en su ciudad. Y más pólvora con Martí Gabarró, Sebas Moncusí y Jordi Badía.

Está más necesitado y además, más descansado, que un Liceo que no hace ni 48 horas que disputó un partido de máxima intensidad contra el Sporting de Portugal en la Liga de Campeones que terminó con empate a dos goles. Pero el hecho de seguir en la persecución de los líderes y el aliciente de terminar con buen pie el 2025 son incentivos suficientes para descartar el cansancio. Si cuatro eran las derrotas seguidas del Lleida, otras cuatro son las victorias consecutivas que acumula el equipo coruñés, que se deshizo de Reus, Noia, Voltregà y Noia. Un último esfuerzo antes de coger fuerzas en las vacaciones. El 2025 ha sido bueno. Pero espera un 2026 cargado de emociones.

Juan Copa volverá a tener la papeleta de tener que descartar a uno de sus jugadores de pista. Con toda la plantilla en uno de sus mejores momentos, cada vez es más complicado. En los dos últimos optó por el benjamín, por Jacobo Copa, su hijo, animando como uno más desde el otro lateral de la valla. Desde el portero Blai Roca, que está firmando unos dos últimos meses impecables, hasta la explosividad de Nil Cervera, el retorno goleador de Arnau Xaus, la verticalidad de Bruno Saavedra, el cada vez mayor peso de Nuno Paiva y por supuesto, los intocables capitanes David Torres y César Carballeira. Los jugadores verdiblancos están cada vez más entonados. El único que queda sin marcar es Tombita, que empezó el curso lesionado y no es fácil subirse al tren cuando este ya está en marcha. Si se cumple la ley del ex, podría estar ante su partido. Aprovechó al máximo su cesión en Lleida y se ganó su billete de vuelta. Pero aún no se ha podido ver al jugador que deslumbró el año pasado.