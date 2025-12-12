Cara y cruz de un empate que deja a medias

Cara a cara entre Alessandro Verona y Toni Pérez en el Liceo-Sporting de la Liga de Campeones disputado el jueves en el Palacio de los Deportes de Riazor Patricia G. Fraga

Un empate siempre deja esa sensación de vaso medio lleno o medio vacío. Si se empieza ganando, como el caso del Liceo contra el Sporting, incluso por dos goles, y se pierde la ventaja, un poco más lo segundo. Y si al contrario, se remonta, sabe un poco mejor. Los dos equipos se llevan el mismo botín, un punto, pero uno tiene la sensación de haber dejado escapar dos y otro, sobre todo también si es el caso de los portugueses, que jugaban fuera de casa, se alegran de no haberse quedado en cero. El resultado de la tercera jornada europea para el conjunto verdiblanco (2-2) tiene ese doble rasero. Negativo porque se escapara la victoria. Positivo porque, al fin y al cabo, sigue sumando y demostrándose a sí mismo que puede luchar y porque el punto le permite mantenerse entre los cuatro primeros del grupo, los que avanzarían a la final a ocho, gran objetivo coruñés.

Juan Copa, que es gallego y muy coruñés, en ese sentido no se queda a medias y sabe perfectamente si sube o si baja. “En Europa siempre es positivo puntuar, la valoración del partido es muy positiva”, dijo el entrenador verdiblanco nada más finalizar el encuentro, precisamente valorando que el equipo volvió a dar una demostración de competitividad en cualquier escenario. “Me quedo con eso, con que puntuamos ante un gran equipo, con que estuvimos al nivel y con que nos mantenemos en zona de clasificación”, resumió el técnico local, que no obstante, también tenía esa otra parte, la de lamentarse por esa ventaja que se esfumó al final en dos acciones y que privó de algo más. “Es una pena porque teníamos el partido bastante controlado”, reconoció, “pero nos hicieron un dos para dos muy bien hecho para hacer el 2-2”. En el análisis de Copa, que volvió a dejar fuera de la convocatoria a Jacobo Copa por segundo partido consecutivo, también habló de dos partes, una primera de dominio del Liceo y la segunda con la reacción visitante, para terminar felicitando a su equipo. “Hemos hecho un esfuerzo terrible en un partido de máxima intensidad ante un equipazo al que fuimos capaces de dominar en la primera parte y coger esa ventaja de 2-0, pero ya sabíamos que ellos iban a empujar en la segunda parte”, valoró el entrenador coruñés.

Después de tres jornadas de la Liga de Campeones, el Benfica encabeza la clasificación del grupo B, el considerado de la muerte por la presencia de cuatro equipos de la potente liga portuguesa (por solo uno, el Porto, en el A), con un pleno de nueve puntos. Detrás se sitúa el Sporting, con siete. Y tercero es el Liceo, con cuatro y uno de ventaja sobre Oliveirense y Barcelos, ambos con tres. Cierra el Bassano italiano, que todavía no ha conseguido sumar y se mantiene con cero. Aplicando la teoría del vaso medio lleno o medio vacío, la victoria le hubiese permitido ponerse con seis y distanciarse un poco más del quinto puesto, el primero de los que se quedan sin premio. Es precisamente la situación que se da en el otro grupo en el que manda el Porto con nueve puntos por los siete de Trissino y Barça, que ponen tierra de por medio con el cuarto, el Igualada, con tres. Reus y Saint Omer, con cero, serían ahora mismo los que se quedarían fuera de la siguiente fase.

Aún quedan por delante siete jornadas de competición continental en las que puede pasar de todo pero en las que la solidez en casa seguirá siendo la principal premisa verdiblanca. Esa y aprender de los errores. Porque estos, valga la redundancia, en Europa se pagan caros. Le pasó en Barcelos y le volvió a ocurrir frente al Sporting. En defensa (encajó el 2-2 en uno) y en ataque, como desperdiciar la bola parada ya que Dava Torres tuvo una directa para sentenciar.

Vacaciones

La próxima jornada europea ya será en 2026, a la vuelta de Navidad (Liceo-Bassano el 8 de enero). Lo mismo que la de la primera vuelta de la OK Liga, cuya última jornada está programada para el 4 de enero, con visita a Alcoi. Aunque en este caso el Liceo ya tiene los deberes hechos, ya clasificado y como cabeza de serie para la Copa del Rey. Antes todavía tendrá que poner la guinda a 2025 y será ya este domingo con la visita al Palacio de los Deportes de Riazor del Lleida (12.00 horas).

Será el último partido antes de las vacaciones, aunque algunos jugadores, como Blai Roca y César Carballeira, todavía les quedará cumplir con los compromisos internacionales, como una concentración con la selección española que incluirá un partido amistoso que servirá como homenaje a una de las leyendas tanto del Liceo como de la propia selección, Jordi Bargalló, que colgó los patines a final de la temporada pasada y que ahora es segundo entrenador del combinado nacional.

Los jugadores del Liceo posan con usuarios de Down Coruña Cedida

Solidaridad

En las fechas navideñas se multiplican los gestos solidarios. El Liceo ya llevó a cabo hace una semana una campaña de recogida de alimentos para la Cocina Económica. Ahora, los jugadores verdiblancos protagonizan junto a Pili, la utillera del equipo, el calendario de Down Coruña, que se puede comprar por diez euros en la librería de El Corte Inglés y cuyos beneficios se destinarán a la entidad que trabaja por la inclusión, el respeto y las oportunidades para las personas con síndrome de Down.

Pili Pardo, de hecho, llegó al club en el mercado de invierno de hace ya casi cuatro años convirtiéndose no solo en una más del staff, sino en una imprescindible del día a día en el que ayuda a Fran Tato con las labores de utillero: desde llevar las aguas hasta buscar las bolas que salen rebotadas y se pierden por las gradas del Palacio durante los entrenamientos y doblar la ropa.