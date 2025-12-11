El Liceo no puede con el campeón del Mundo (2-2)

Dava Torres protege la pelota Patricia G. Fraga

Continúa la maldición del Liceo con el Sporting. Con el empate de este jueves (2-2), el Liceo solo ha sido capaz de ganarle en una ocasión en toda su historia, en la Recopa de 1985. De hecho, esta es la segunda igualada, mientras que acumula cuatro derrotas contra los portugueses. Empezaron mejor los coruñeses, que llegaron a ir 2-0 sustentados por un gran Blai Roca, pero la reacción portuguesa, sumada al hecho de perdonar una directa, condenaron al Liceo a sumar solo un punto.

Tuvo el Liceo la primera ocasión clara del partido en manos de Bruno Saavedra, que volvió a salir como titular. El santiagués se quedó solo delante de Xano Edo tras un buen pase de Dava, pero su disparo se fue por encima de la portería portuguesa. Empezaron mejor el partido los herculinos, que gozaron de otro par de oportunidades para abrir la lata, pero no fueron capaces de convertir.

La defensa liceísta estaba siendo muy buena en los primeros minutos sobre el ataque estático del Sporting, que daba una mayor sensación de peligro cuando era capaz de robar en media pista y salir en transición. A punto estuvo de hacer el primero el Liceo a raíz de un lanzamiento lejano de Nil Cervera, pero ni Nuno Paiva primero ni César Carballeira después estuvieron acertados en el rechace. Poco después llegó la primera clara de los visitantes con un mano a mano de Pujadas que tapó a la perfección Blai Roca para evitar así el primero de la noche.

El Liceo siguió construyendo a través de la posesión, sin pausa, pero sin prisa, y así llegó el tanto inaugural. Ataque largo del Liceo en el que una buena maniobra de Arnau Xaus le terminó dejando la bola a César Carballeira cerca de la portería y, desde ahí, el coruñés no perdonó. No bajaron el pistón los verdiblancos, que en los siguientes minutos obligaron a Edo Bosch a esforzarse en un par de ocasiones para evitar el 2-0.

Sin embargo, lo que llegó fue un penalti favorable al Sporting a los 17 minutos de juego en una contra. Rafael Bessa fue el encargado de ejecutarlo, disparó directo, raso al palo de su izquierda, pero Blai Roca le adivinó perfectamente las intenciones. Poco después el Liceo se encontró son su primera superioridad por la tarjeta a Santiago Honório, pero no fueron capaces de aprovecharla los locales.

Apretó el Sporting en los minutos finales de la primera parte, pero se encontró una y otra vez con una Roca llamada Blai. El guardameta de Arenys de Munt fue protagonista de varias intervenciones de mérito y ayudó a que su equipo mantuviese la ventaja de 1-0 cuando sonó la bocina y ambos equipos enfilaron el camino a los vestuarios para el tiempo de descanso, a pesar de jugar los últimos dos minutos de la primera parte en inferioridad tras la azul a Dava.

La reacción portuguesa

No pudo empezar mejor la segunda mitad para el Liceo. Bruno Saavedra firmó una buena conducción por la izquierda para terminar cediendo hacia la internada de Toni Pérez por el centro del ataque. El asturiano, que regresó este verano al Liceo tras ocho años precisamente en el Sporting, disparó de primeras y puso el 2-0 en el marcador.

No le sentó bien el segundo tanto al equipo portugués, que volvió bronco el partido a base de contactos y faltas duras y no tardó en verse en una nueva inferioridad con la azul de Facu Navarro, pero el Liceo no la pudo aprovechar. Se comenzó a encontrar más cómodo el campeón del Mundo y a punto estuvo de recortar distancias en el marcador, pero Bessa se volvió a encontrar con Blai bajo palos.

El portero catalán estaba siendo clave para que el Liceo se mantuviera por delante. Poco después tuvo que volver a intervenir para sacar un potente disparo de Gonzalo Romero. Ante esos buenos minutos de los lisboetas, Juan Copa tomó la decisión de pedir tiempo muerto para cortarles el ritmo y ordenar a los suyos sobre la pista del Palacio.

Se siguieron metiendo en problemas los locales con varias faltas seguidas, aunque las decisiones arbitrales enfadaron a la grada y enseguida llegaron a la décima. El capitán Gonzalo Romero fue el encargado de ejecutar la directa, encaró y esta vez Blai no pudo evitar el tanto sportinguista con el que los portugueses recortaron distancias.

A punto estuvo de reaccionar el Liceo para volver a poner tierra de por medio. Nuno Paiva protagonizó una buena jugada por la derecha, disparó y obligó a intervenir a Xano Edo. La defensa portuguesa estaba siendo muy intensa, aprovechando la permisividad de los colegiados con sus contactos, una ventaja de la que parecía no gozar el Liceo, muy castigado en ese aspecto en los segundos 25 minutos.

Eso cambió ligeramente a cinco minutos del final con la décima falta de los portugueses que permitió a Dava Torres gozar de una directa para encarrilar la victoria. El capitán se midió a Xano Edo y, tras un primer amago, el portero visitante desvió el disparo. Todo se terminó de torcer poco después. El Liceo perdió el balón en la salida y Rafael Bessa se quedó solo ante Blai Roca, donde no perdonó el empate a dos, para dejar (aún más) helado al Palacio.

Ambos equipos dispusieron de alguna última ocasión para llevarse los tres puntos en los instantes finales, pero ninguna demasiado clara y el choque terminó con 2-2 en el marcador. Un reparto de puntos que deja al Liceo con 4 y al Sporting, que cede por primera vez en esta edición de la Champions, con 7. Así, los portugueses se quedan segundos tras la victoria del Benfica sobre el Barcelos, mientras que los coruñeses son terceros del Grupo B.