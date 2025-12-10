El presente y el pasado de Toni Pérez se juntan en el Palacio

Toni Pérez celebra un gol con el Sporting de Portugal (arriba) y con el Liceo (abajo) Cedida / Archivo DXT Campeón

El Liceo regresa hoy a Europa. Tras tres semanas de descanso, la Champions vivirá hoy (20.30 horas) su última jornada del 2025, dejando un duelo entre gigantes de verde y blanco, pero poco repetido a lo largo de la historia. El Sporting de Portugal, uno de los equipos más laureados a nivel internacional en la última década, llega esta noche al Palacio de los Deportes de Riazor para disputar el partido correspondiente a la jornada tres de la máxima competición europea de hockey sobre patines.

Además, será un partido particularmente especial para Toni Pérez. El asturiano tuvo una primera etapa en el Liceo entre 2011 y 2017, verano en el que puso rumbo a Lisboa para firmar con el Sporting de Portugal. Con los Leões estuvo ocho años, hasta que este último verano el Liceo y el jugador llegaron a un acuerdo para su regreso a A Coruña. “Es un partido especial porque fueron ocho años muy buenos en los que disfruté mucho, hice buenos amigos y el club me dio muchísimo. Yo también, dentro de lo que pude, conseguí aportar al club y entrar dentro de su historia con algún título. La verdad es que estoy muy contento de poder volver a encontrarnos, aunque mis intereses siempre son ganar, pos supuesto. Soy un sportinguista más, menos cuando juegan contra nosotros”, reconoce Toni Pérez.

Ocho años en los que consiguió levantar un buen número de títulos como tres Champions, dos Supercopas de Europa, dos Ligas y una Copa portuguesa. “Lo toqué todo y alguno repetido. Estoy muy contento con esos ocho años que fueron espectaculares a nivel deportivo, pero también a nivel de grupo”. De esa etapa, el ahora jugador liceísta tiene claro con qué quedarse: “Con todos los momentos que pude disfrutar. Fueron ocho años en una experiencia que nunca había tenido fuera de España. Me iba un poco con las dudas de cómo podría ir, con dos años de contrato después de haber estado tantos años en el Liceo, y al final fueron ocho. Eso lo dice todo. Estaba muy a gusto allí, ganamos muchos títulos y ganando siempre se está bien en los sitios”.

Toni Pérez fue protagonista de los años dorados de un Sporting de Portugal que tiene el palmarés menos bueno de los tres grandes del país luso. Sin embargo, desde 2018 (un año más tarde de la llegada del asturiano), los blanquiverdes superan en títulos al Benfica y se acercaron al Oporto. “El año que llego yo, no llego solo. Acabaron por fichar más jugadores españoles, argentinos, jugadores digamos, top mundial, que les hacía luchar por todo lo posible y más. Con eso estás más cerca de ganar, obviamente”, explica el jugador.

Hasta ahora, Toni Pérez ha marcado seis goles con la camiseta del Liceo esta temporada, pero todos ellos han sido en OK Liga. Aún no se ha estrenado en Champions, por lo que el encuentro de esta tarde se presenta idóneo para hacerlo. “El equipo creo que está respondiendo muy bien. Hemos incorporado cuatro jugadores nuevos y eso también necesita un período de adaptación. Además, hemos tenido el hándicap de la selección y las lesiones. Digamos que estas dos últimas jornadas son las que hemos tenido que hacer convocatoria. Somos un equipo que a lo largo de la temporada siempre evoluciona, que va de menos a más y que cada vez juega mejor”, afirma Toni Pérez.



Le de hoy será la séptima vez que Liceo y Sporting CP se vean las caras en competición europea. La primera fue en la Recopa de 1985, con victoria local en ambos encuentros. No se volvieron a ver las caras hasta la temporada 2017-18 (con quince años de inactividad de los portugueses entre 1995 y 2010), cuando en fase de grupos de la Champions, el Palacio vivió un 1-1 y el Pavilhão João Rocha un 5-3. La última vez que se enfrentaron fue en los cuartos de final de la Champions 2018-19, con dos victorias portuguesas, la del Palacio, por 1-4. Como curiosidad, en dos de esas tres temporadas, el Sporting terminó ganando un título europeo.

“Tenemos ganas de jugar estos partidos de Copa de Europa. También tenemos ganas porque venimos de un partido en Barcelos que deberíamos haber puntuado”, reconoce Juan Copa, entrenador del Liceo. “El Sporting es un equipazo en todas las líneas, con un gran entrenador y que viene de ganar el Mundial de Clubes. Es un equipo muy grande en Europa, pero nosotros también somos un gran equipo y, con la ayuda de nuestra afición, la idea es competir y conseguir la victoria porque nos hace falta y estamos en un buen momento. Tenemos que ver los puntos fuertes del Sporting, diseñar bien el plan de partido y llevarlo a cabo en la pista. En partidos de alta intensidad como este va mucho de ganar duelos individuales, así que habrá que igualar la intensidad”, añade.