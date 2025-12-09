Mi cuenta

Liceo

El Sporting Clube de Portugal, un gigante agigantado

Su palmarés es el peor de los tres grandes portugueses, pero desde 2018 ha superado al Benfica y se ha acercado al Oporto

Lois Novo
Lois Novo
09/12/2025 20:30
El Sporting, con el ahora liceísta Toni Pérez, celebra la conquista de su cuarta Champions en 2024
El Sporting, con el ahora liceísta Toni Pérez, celebra la conquista de su cuarta Champions en 2024
EUROPE.WORLDSKATE.ORG
Mañana es día de Champions en Riazor. Día grande con la cita entre dos gigantes del hockey rodado mundial. El Liceo recibe al Sporting Club de Portugal, uno de los tres gigantes del deporte luso, que cierra el podio en lo que a hockey patines se refiere pese a que en los últimos años se ha equiparado en éxitos a sus dos grandes rivales, Benfica y Oporto, a los que ha superado en el palmarés continental.

Los Leões vivieron su primera época dorada en los años 70. Entre 1974 y 1978 conquistaron 4 Ligas consecutivas, además de 2 Taças y su primera Copa de Europa –la primera para un club portugués–, en 1977, con un quinteto de leyenda: Ramalhete, Júlio Rendeiro, Sobrinho, Xana y el mítico António Livramento, conocido como Equipa Maravilha.

Marc Coy dispara a puerta ante Pedro Gil y con el antes y ahora liceísta Toni Pérez al fondo en el último Liceo-Sporting (1-4) en Riazor, el 1 de diciembre de 2018

Un clásico en cuentagotas

Los problemas económicos llevaron a la directiva a suspender la actividad del equipo sénior, junto a los de otras modalidades (secciones deportivas), en 1995. Después de relanzar las categorías inferiores, el club recuperó el conjunto profesional en 2010, en la tercera categoría. Dos años después ya estaba de nuevo en la división de honor.

Desde la conquista de su segunda Copa Cers en 2015, el conjunto sportinguista vive una nueva etapa de éxitos. En este decenio, el conjunto lisboeta ha conquistado 2 Ligas (2018 y 2021), 1 Taça (2025) y, sobre todo, 3 Champions (2019, 2021 y 2024), junto a 2 Supercopas nacionales (2015 y 2025) y 2 continentales (2019 y 2021). Diez títulos en diez años. La mayor parte de estos éxitos coinciden con el impulso que las modalidades del Sporting recibieron con la inauguración, en junio de 2017, del Pavilhão João Rocha. Y con la llegada desde el Liceo de Toni Pérez, que regresó a Riazor el pasado verano después de ocho fantásticas temporadas en Lisboa.

Bruno Saavedra defiende a Pedro Silva en el partido disputado por el Liceo en Barcelos

Los retos que esperan al Liceo en Europa

El Sporting se ha situado desde entonces a par de los otros dos gigantes del deporte portugués. Oporto (26 títulos) y Benfica (24) dominan con amplia diferencia el palmarés del campeonato liguero portugués. Muy lejos, en la tercera posición, se sitúa el Sporting, con 9 coronas nacionales. Pero desde la apertura del João Rocha, el Sporting ha conquistado 2 Ligas, por 4 del Oporto y solo una del Benfica. En cuanto a la Taça, el palmarés parcial también lo domina el Oporto (3), por un trofeo para Oliveirense, Tomar y Sporting. El gran sorpasso, sin embargo, se da en Europa. El Sporting ha levantado 3 Champions, por una del Oporto y ninguna del Benfica. Este reciente triplete ha convertido a los verdes e brancos en el conjunto portugués que más veces (4) ha conquistado la principal competición internacional, por encima de Oporto (3), Benfica y Barcelos (2).

Solo Barcelona (22), Reus (8), Liceo e Igualada (6) tienen más Champions que el club lisboeta, que atraviesa una época de esplendor medio siglo después de hacer historia con la Equipa Maravilha liderada por António Livramento.

