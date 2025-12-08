Un clásico en cuentagotas

Marc Coy dispara a puerta ante Pedro Gil y con el antes y ahora liceísta Toni Pérez al fondo en el último Liceo-Sporting (1-4) en Riazor, el 1 de diciembre de 2018 Archivo DXT Campeón

Liceo y Sporting cruzan sus caminos este jueves en el Palacio de Riazor en la jornada tres de la Champions. El partido, por la enjundia de ambos clubes, podría ser un clásico del hockey patines mundial. Pero no lo es porque únicamente se han visto las caras tres veces en competición continental, para un total de seis partidos. El del jueves será solamente el séptimo capítulo de los Liceo-Sporting.

No solo comparten colores Liceo y Sporting. Sus respectivas vitrinas tienen muchas similitudes. A nivel nacional, el Sporting presume de tener una Liga más, nueve, por las ocho de los coruñeses, que sin embargo doblan a los portugueses en el torneo del KO: diez Copas del Rey para los colegiales por cinco Taças para el conjunto luso. A nivel continental, el Liceo ha ganado tres Copas de la Cers y dos Recopas, mientras que el conjunto lisboeta ha conquistado dos Cers y tres Recopas. Dos Champions más tiene en su haber el Liceo, que ha ganado seis por cuatro de su rival de este jueves. Si no contamos las Supercopas nacionales –que han ganado cada uno el mismo número de veces, tres– y continental, el Liceo acumula 29 trofeos (8 Ligas, 10 Copas, 6 Copas de Europa, 2 Recopas y 3 Copas de la Cers), seis más que el Sporting, que suma 23 títulos: 9 Ligas, 5 Copas, 4 Copas de Europa, 3 Recopas y 2 Copas de la Cers.

Sin embargo, pese a la extensión de sus éxitos nacionales, liceístas y sportinguistas se han cruzado en competición continental en contadas ocasiones. El del jueves será el séptimo duelo oficial en toda su existencia. Hasta cuatro conjuntos lusos se han visto las caras con el Liceo en más oportunidades. Son Oporto (18), Oliveirense y Barcelos (15 cada uno) y Benfica (13).

La primera vez que el bombo europeo les situó cara a cara fue en 1985. El escenario, las semifinales de la extinta Recopa de Europa, el torneo que hasta 1996 disputaban los campeones de Copa. En cuartos de final, el Liceo había dejado en la cuneta al HC Monza italiano, mientras que el Sporting se había dado un paseo triunfal ante La Vendéenne: 6-21 en cancha francesa y 19-3 en la Nave de Alvalade.

En aquella pequeña y atronadora pista, situada en los bajos de la Bancada Nova del Estadio José Alvalade, el equipo herculino cayó por 8-5 en el encuentro de ida. El Liceo no pudo remontar en Riazor, donde se impuso por un insuficiente 4-3, gracias a los goles de Luis Garvey (2) y los argentinos Mario Rubio y Daniel Martinazzo. Aquella victoria es, a día de hoy, la única que han conseguido los verdiblancos coruñeses sobre los verdiblancos lisboetas.

Más de 32 años pasaron hasta que el bombo volvió a emparejarlos en la fase de grupos de la ya mayor de edad Liga Europea de la temporada 2017-18. Los portugueses arrancaron un empate del Palacio (1-1) en la segunda jornada. En su flamante nueva cancha del Pavilhão João Rocha, inaugurado solo cinco meses antes, vencieron por 5-3 en el duelo de la sexta jornada. Después de tanto tiempo sin verse, el curso siguiente volvió a cruzar a ambos conjuntos en la misma instancia de la misma competición. En aquella ocasión, el Sporting se llevó dos victorias. La primera en Riazor, por un contundente 1-4. La segunda, en su cancha, mes y medio más tarde, por 6-4.

Una curiosidad emana por encima de todas en el historial de duelos entre Liceo y Sporting. Dos de las tres veces que se han cruzado hasta ahora, el Sporting acabó conquistando el título continental. Tras superar a los coruñeses en la semifinal de la Recopa 1984-85, los Leões batieron en la final al RESG Walsum alemán (1-1 en pista germana y 8-4 en la Nave) para levantar el trofeo. La historia se repitió tras el último cruce a día de hoy, en la campaña 2018-19. El Liceo no superó aquella fase de grupos, mientras que el Sporting dio buena cuenta del Amatori Lodi en cuartos de final (3-5 en Italia y 8-2 en Lisboa), del Benfica en semifinales (5-4) y del Oporto en el partido por el título (5-2), en una Final Four disputada en su cancha del João Rocha.

El curso anterior, ambos accedieron a cuartos de final, en los que el Reus remontó al Liceo (4-1 en Riazor y 7-2 en la localidad tarraconense) y el Sporting se deshizo del Oliveirense (2-3 en Oliveira de Azemeis y 3-2 en el João Rocha). Los lisboetas, sin embargo, no pudieron con el Oporto en la semifinal jugada en el Dragão Caixa (5-2).