El Liceo se encomienda a Dava para derribar Torre Roja

Nueva semana de OK Liga para el Liceo, que visita esta tarde al Caldes (20.00 horas por OK Liga TV) antes de volver a disputar un partido de competición europea como será el del próximo jueves en el Palacio de los Deportes de Riazor contra el Sporting de Portugal. “Hemos trabajado muy bien estas dos semanas. Ya se pudo notar contra el Voltregà, que creo que se vio bien, aunque el equipo tiene todavía mucho margen y en eso estamos, en ese proceso de seguir trabajando y de unir al equipo. Estas semanas que no tenemos partido entre semana las aprovechamos mucho para mejorar situaciones tácticas que todavía tenemos que mejorar”, explica el entrenador liceísta, Juan Copa.

El Liceo visita hoy al equipo que ocupa, de manera sorprendente, el último puesto de la tabla clasificatoria. El Caldes es uno de los conjuntos que disputan la WSE Cup, la segunda competición a nivel europeo. De hecho, ha conseguido pasar de ronda tras eliminar al Noia por un acumulado de 6-5 en dieciseisavos de final. Sin embargo, en liga no está siendo su año hasta el momento. Cuatro puntos en diez jornadas son los que tienen en su casillero, habiendo conseguido puntuar solo en el empate en Torre Roja con el Lleida y la victoria a domicilio contra el Cerdanyola. Precisamente en ese triunfo consiguieron marcar cinco goles, lo que supone casi una tercera parte del total que llevan esta temporada (18), el peor dato de toda la OK Liga.

“Vamos a jugar con un equipo que seguramente en liga no está bien clasificado, pero que fue capaz de eliminar al Noia en Europa y que siempre que juega en su pista lo convierte en un equipo muy peligroso. Lo que se está demostrando este año es que está todo muy igualado y que, si te despistas, cualquiera te puede ganar si no haces bien las cosas. Eso es lo que tenemos que vigilar. Vamos a intentar sacar una versión buena, mantener esa solidez, defender bien, controlar bien el balance defensivo y en ataque adaptarnos al registro que mejor nos vaya en el partido para ganarlo, que es lo que tenemos que hacer”, añade Copa.

La temporada pasada, el Liceo se trajo los tres puntos de Torre Roja (1-2) gracias a un gol de Tato Ferruccio, ahora en el Barcelos, a falta de seis minutos para el final. Más plácido para los herculinos fue el encuentro del Palacio, que solventaron con un contundente 7-2 en el que Arnau Xaus y Dava Torres consiguieron sendos dobletes. Bruno Saavedra, Jacobo Copa y César Carballeira redondearon la goleada verdiblanca.

El de hoy será el penúltimo partido del Liceo en OK Liga de este 2025. Los verdiblancos cerrarán el año con dos partidos en Riazor la próxima semana, el jueves contra el Sporting de Portugal en Champions y el domingo ante Lleida. “Quedan tres partidos para acabar la primera vuelta, estamos luchando por esas posiciones de cabeza de serie para la Copa del Rey y seguir a dos puntos de los líderes. Hay que mantener los objetivos de principio de temporada, que siempre es llegar al parón de Navidad en esas posiciones altas, y eso pasa por ganar en Caldes y también por ganar el partido de Lleida”, sentencia Juan Copa.