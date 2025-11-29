Partido de guante (verdi)blanco ante el Voltregá (6-1)

Nil Cervera celebra uno de sus dos goles, los primeros del Liceo Germán Barreiros

El Liceo volvió del breve parón liguero con lo maquinaria perfectamente engrasada, algo que pagó el Voltregá con una goleada (6-1) fraguada en una primera parte magnífica de los hombres entrenados por Juan Copa. Marcaron cuatro, pero pudieron ser unos cuantos más.

No tardó el conjunto verdiblanco en gozar de la primer oportunidad clara. En una transición llevada por Dava Torres, cuyo pase dejó a Bruno Saavedra delante de Oriol Codony, que repelió con apuros el apurado tiro del santiagués.

La segunda, también muy clara, la tuvo uno –no podía ser de otra manera– de los tres exverdiblancos en las filas visitantes, Arnau Canal, que se estrelló contra Blai Roca después un dos contra uno guiado por otro con pasado liceísta, Alex Rodríguez.

Sin embargo, el marcador registró su primer movimiento en una acción muy alejada de lo que se puede considerar oportunidad de gol. Un lanzamiento de Nil Cervera desde metro y medio en campo defensivo cuando remataba la posesión que, muy posiblemente, Codony no vio venir.

El número 2 verdiblanco no tardó en repetir. En esta ocasión llevando a la red una asistencia de Toni Pérez en un veloz contraataque nacido de una muy buena parada de Roca, una de las pocas que tuvo que hacer en los primeros 25 minutos. Habían pasado 42 segundos desde el 1-0.

El técnico del Voltregá, Ferran López, gastó inmediatamente su primer tiempo muerto. Sin efecto en sus jugadores. Porque de vuelta a la pista, Cervera robó la bola sobre la divisoria y se marchó como un rayo hacia Codony, que frustró, ayudado por la presión de un compañero, el hat-trick de Nil.

Y no solo eso. El Liceo siguió trabajando sus posesiones y poniendo a prueba a Codony, mientras que al Voltregá apenas le duraba la bola. Bola que poco después Nuno Paiva estrelló en el tubo horizontal.

A partir del ecuador de esta primera mitad el duelo se abrió un poco más. Y el equipo de San Hipòlit chequeó, en varias contras, las habilidades de Roca. El ida y vuelta no le interesaba, bajo ningún concepto, al anfitrión. Por ello Juan Copa paró el juego.

Saavedra rozó el 3-0 tras una acción espectacular: reverso para sentar al defensa y tiro, un poco escorado de más, que repelió Codony. Lo tuvo también Dava Torres, pero no logró empalar a medio metro de la meta.

Triángulo perfecto

Llegó, por fin, gracias a un triángulo perfectamente trazado por Saavedra, Cervera y Xaus, quien superó sin problemas en el segundo palo a un Codony que había ido a tapar el primero.

Dava y Tombita, en sendas contras, tuvieron el póker en sus manos, pero no pudieron con Codony. Sí lo hizo el capitán en la tercera, lanzada por Nuno Paiva, que se apoyó en el asistente, Tombita.

Tampoco tardó el Liceo en tener la primera ocasión del segundo tiempo. Por medio de Saavedra, en una internada por la derecha, pero el meta visitante lo frenó con un paradón

Pese a ello, ambos equipos arrancaron con una marcha menos y posesiones más largas. El Liceo, tal vez por evitar contras que pudieran meter en el partido a su rival. El Voltregá, tal vez por evitar un castigo mayor. Una especie de pacto de no agresión.

La única buena noticia para los visitantes, la acumulación de faltas del Liceo, que cometió la séptima, por solo 3 del rival, a los seis minutos de la reanudación. Minutos de calma, sin ocasiones claras de verdad en ninguna de las porterías.

Rompió la monotonía un pase de Cervera a Xaus, que en el segundo palo no acertó con la red. Esta acción (re)aceleró el partido, que volvió al ida y vuelta, obligando a esforzarse a ambos guardametas, fundamentalmente en jugadas en transición.Y Copa, al igual que en la primera mitad, pidió tiempo muerto. Ante todo, control.

Tombita cometió, con menos de once minutos por jugar, la novena del Liceo. Por cinco del Voltregá. Y de cinco a cinco. La manita verdiblanca, firmada por Xaus, quien no encontró oposición alguna para avanzar y fusilar a Codony desde el borde el área.

Poco después, los visitantes anotaron el del honor, con una triangulación, rematada por Xavi Armengol, similar a la del 3-0. Una azul a Toni Pèrez, a falta de siete minutos, dio al Voltregá la opción de volver a sumar. Y sumó el Liceo. La décima falta. Alex Rodríguez amagó y amagó, Roca aguantó y aguantó, y abortó la directa.

Fue el penúltimo último punto de interés de un partido de guante (verdi)blanco. El último llegó con solo 22 segundos en el crono. Directa por la décima falta que Dava, tras fallar en primera instancia, hizo el set con una picadita de manual.

El cierre de lujo para una estupenda actuación de los pupilos de Juan Copa, que se mantienen a dos puntos de un Barça que este viernes se ensañó con el Alcoi (10-1).