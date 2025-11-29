El Liceo se enfrenta a su pasado en el regreso a Riazor

Una acción defensiva de César Carballeira durante el Liceo 5-3 Voltregà del pasado mes de mayo Carlota Blanco

Vuelve la OK Liga, vuelve el Liceo y vuelve el Palacio. El equipo verdiblanco regresa a su casa veinte días después del último partido que disputó como local. Entre medias, una victoria a domicilio contra el Noia por 1-3, una derrota en Champions como visitante contra el Barcelos por 3-1 y un fin de semana de merecido descanso.

Los deberes del Liceo antes de la Navidad Más información

“Volvemos a la liga después de este pequeño parón y recibimos a un equipo como el Voltregà que en todas las encuestas teníamos claro que esta temporada iba a estar en los puestos de arriba y va muy bien, va quinto. Está muy bien entrenado y tiene jugadores de calidad como es el caso de Álex Rodríguez. Vamos a tener que hacer las cosas bien para poder sacar los tres puntos, que es nuestro objetivo siempre en casa. Tenemos que ir a tope, hacer las cosas bien y ofrecer un buen partido a la afición”, analiza Juan Copa, técnico liceísta.

En el Voltregà estarán varios viejos conocidos del Palacio de Riazor como son Álex Rodríguez, Jordi Burgaya y Arnau Canal. Rodríguez tiene cierta predilección por el equipo coruñés cuando juega en su contra y ya suma 29 dianas en sus choques ante el Liceo, un dato que buscará ampliar esta tarde a partir de las 19.00 horas. Sin embargo, el último precedente en A Coruña dejó contenta a la parroquia herculina, ya que el Liceo se impuso por 5-3 el pasado mes de mayo, sobreponiéndose al hat-trick cosechado por el propio Álex Rodríguez en la última jornada liguera.

La ley del ex que castiga al Liceo contra el Voltregà Más información

Desde el club liceísta se ha informado de que el acceso al Palacio se realizará tan solo por las puertas 4 y 6, ya que solo estará habilitada una grada (la situada detrás de los banquillos con acceso desde la explanada) debido a la celebración de la velada de boxeo Coruña en Loita en el frontón de Riazor.

"Esta jornada la solidaridad también juega", anunció el Liceo en sus redes sociales. Porque en el partido del sábado contra el Voltregà se pondrá en marcha una operación Kilo en favor de la Cocina Económica. El club recogerá alimentos a cambio de entradas para el encuentro y después donará todo lo recaudado a la entidad benéfica coruñesa. "Entre todos hagamos que este partido sume dentro y fuera de la pista", pide el conjunto verdiblanco.

Jornada coruñesa

El fin de semana del hockey coruñés lo abrirá el HC Coruña, que visita hoy a las 13.00 horas al Alpicat. Además del derbi coruñés y el encuentro del Liceo, hoy no habrá más partidos. Será mañana cuando entren en escena Cambre (11.00 horas contra Raxoi), CDM B (12.00 horas contra el Ordes) y el filial liceísta (12.30 horas contra Oviedo Roller). El Marineda disputará su encuentro contra Gatikako de esta jornada el 23 de enero.