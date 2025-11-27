La ley del ex que castiga al Liceo contra el Voltregà

El exliceísta Àlex Rodríguez y el coruñés César Carballeira, en un Liceo-Voltregà AEC

El Voltregà visita este sábado al Liceo en el Palacio de los Deportes de Riazor (19.00 horas) y la última vez que lo hizo dejó contentos a locales, que ganaron por 5-3, y a visitantes, en los que Álex Rodríguez sumó tres goles para asegurarse la bola de oro como pichichi de la OK Liga. Fue en la última jornada de la temporada pasada, con los verdiblancos ya clasificados para el playoff (aunque todavía buscando rival, que finalmente sería el Lleida) y los blanquiazules salvados por la campana después de una primera vuelta catastrófica que arreglaron en la segunda gracias en gran parte a la explosión goleadora de su jugador más determinante. Y es que los verdiblancos tendrán que enfrentarse a la ley no escrita pero sobradamente comprobada del ex. Ya no solo con el propio Rodríguez sino también con Jordi Burgaya, igualmente inspirado en la pista en la que fue local durante dos años, y Arnau Canal, que además es el hombre más en forma de los suyos, con ocho tantos este curso, tres en la jornada más reciente.

Una tríada de exverdiblancos que además coincidieron en la ciudad. Por lo menos a pares. El primero en desembarcar fue Álex Rodríguez, en la temporada 2020-21, la de la post pandemia y en la que el Liceo levantó la Copa del Rey. La siguiente, la 2021-22, se uniría a él Jordi Burgaya, con otros dos títulos que se llevaron a la buchaca, la Supercopa de España y la Liga. La estancia de este último acabó, como la de otros seis de sus compañeros, al final de ese año, decidiendo regresar a casa. Solo se quedaron para la 2022-23 los capitanes César Carballeira y Dava Torres y el propio Rodríguez, y uno de los fichajes para el nuevo curso fue el de Arnau Canal. Cuando terminó la temporada el primero cerró su etapa de tres años en A Coruña porque sintió la llamada de la morriña y volvió al Voltregà. Canal se fue al Reus, aunque acabó por juntarse a los dos anteriores mediada su segunda temporada de rojinegro.

Los tres ya saben lo que es marcar con y al Liceo. Álex Rodríguez el que más en ambas clasificaciones. Cuando vestía de verdiblanco anotó 79 goles, 67 en la OK Liga, 4 en la Copa del Rey, 3 en la Liga de Campeones, 1 en la Supercopa de España y 4 en la Golden Cup. Con otras camisetas lleva 29. Nueve en su primera etapa en el Voltregà, diez cuando militaba en el Reus y otros diez desde que se marchó del Liceo hace tres años. Un castigo casi por partido. La primera vez que se enfrentó a los coruñeses desde su marcha, de hecho, ya marcó el primero. Con ese gol y otro de Burgaya el Voltregà se impuso por 2-0 en su cancha. En el siguiente golpeó hasta tres veces para un 4-4 en el Palacio de los Deportes de Riazor. Esa temporada, la 2022-23, además, enfrentó a Liceo y Voltregà en los cuartos de final del playoff. Y aunque en el primero no pudo ver portería (5-2 en A Coruña), en el segundo sí lo hizo otras tres veces sin poder evitar la derrota (6-7). De triplete en triplete, el curso pasado lo cerró con otro hat-trick en Riazor (no había marcado en la primera vuelta).

En el caso de Jordi Burgaya y Arnau Canal, ambos firmaron 12 goles en su única temporada en las filas del Liceo. Contra los verdiblancos, Burgaya lleva cuatro goles desde su fichaje, ya hace cuatro años, por el Voltregà, aunque también sabía lo que era marca con sus otros equipos, tres cuando jugaba en el Vic y uno cuando lo hacía en el Forte dei Marmi. Canal, por su parte, marcó dos goles al Liceo, pero en su caso fueron antes de su paso por A Coruña, uno en la Copa del Rey de 2021 y otro en Liga en 2022.