Liceo

El Liceo organiza una 'operación Kilo' en el partido de este sábado contra el Voltregà

El club cambiará entradas para el encuentro a cambio de alimentos que se donarán a la Cocina Económica

María Varela
María Varela
25/11/2025 13:53
Juan Copa da instrucciones durante un tiempo muerto del partido contra el Reus
Juan Copa da instrucciones durante un tiempo muerto del partido contra el Reus
Germán Barreiros

"Esta jornada la solidaridad también juega", anuncia el Liceo en sus redes sociales. Porque en el partido del sábado contra el Voltregà (Palacio de los Deportes de Riazor, 19.00 horas) se pondrá en marcha una operación Kilo en favor de la Cocina Económica. El club recogerá alimentos a cambio de entradas para el encuentro y después donará todo lo recaudado a la entidad benéfica coruñesa. "Entre todos hagamos que este partido sume dentro y fuera de la pista", pide el conjunto verdiblanco.

Imagen del duelo en Ruiazor entre el HC Coruña y el Cerdanyola

Sábado negro para los equipos coruñeses

La entrada para el partido seguirá siendo gratuita además de para los abonados verdiblancos y los socios a través del Deportivo, para los alumnos del colegio Liceo la Paz y los jugadores de hockey sobre patines de hasta 15 años con licencia federativa en vigor. Para el resto, tienen un precio de 7 euros en el caso de los adultos, 5 en el de los menores de 25 y de 3 para los niños hasta 15 años.

Pugna entre Joan Carles (i) y Dani Viñas en un partido entre Liceo y Igualada en Riazor en la temporada 1990-91, en la que los verdiblancos ganaron Liga y Copa y los azulgranas fueron subcampeones ligueros

La OK Liga rebobina tres décadas

Una buena oportunidad para colaborar con una buena causa y además apoyar a un Liceo que marcha en la tercera posición de la OK Liga con 20 puntos, dos menos que los dos líderes de la competición, el Igualada y el Barça, y con cuatro de margen sobre el Reus, cuarto. Quinto y a cinco puntos está su rival, un Voltregà que además llegará a Riazor con tres exliceístas: Álex Rodríguez, Jordi Burgaya y Arnau Canal.

