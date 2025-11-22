Los retos que esperan al Liceo en Europa

Bruno Saavedra defiende a Pedro Silva en el partido disputado por el Liceo en Barcelos OC Barcelos

La derrota del Liceo en Barcelos supuso dejar pasar una oportunidad de puntuar fuera de casa en una de las teóricas salidas más asequibles. Ahora le quedan cuatro, pero en tres de las pistas que le tocará visitar, las de Benfica, Sporting y Oliveirense, ya en 2026, nunca ha ganado. Por ello estará obligado una vez más a superarse a sí mismo para tener opciones de cumplir con el objetivo de alcanzar la final a ocho, porque puede que con ganar solo los partidos de casa no baste. Después de dos jornadas, es cuarto con 3 puntos y serían el Oliveirense portugués y el Bassano italiano los que se quedarían fuera de la siguiente fase.

Decir que es asequible jugar contra el campeón de Europa en el pabellón de Barcelos, que es un pequeño infierno liderado desde las gradas por los bombos y gargantas del Kaos Barcelense, es mucho decir. Pero sobre el papel, por lo menos históricamente, era uno de los escenarios que mejor se le daban a los verdiblancos de todos los rivales que le tocaron. Y allí solo había ganado dos veces, eso sí, una muy reciente. Lo que es una muestra de la dureza del grupo.

Porque la siguiente sería la del Bassano, el PalaUbroker, donde se impusieron una vez de las tres veces que pasaron por allí. Fue por 3-6 en la Champions de la temporada 2007-08. La última, en cambio, el Liceo cayó por 5-1 en la ida de la Supercopa de Europa de 2012, lo que no impidió una gran remontada en la vuelta (6-2) para terminar levantando el título. La otra derrota fue en la Liga de Campeones de la 2010-11 por 6-4. El balance como local contra el Bassano es mucho mejor, con pleno de cuatro victorias en cuatro enfrentamientos.

La única victoria en la pista italiana ya es mucho más de los réditos que sacó en los pabellones portugueses Fidelidade (Benfica), João Rocha (Sporting) y Salvador Machado (Oliveirense), que son cero. Al Benfica, de hecho, nunca le ha ganado. Ni como local ni como visitante. Solo cuenta con dos eliminatorias superadas en la tanda de penaltis, una en la pista lusa y otra en terreno neutral. Sus visitas a Lisboa se saldan con tres derrotas, incluida la del curso pasado por 5-1, y dos empates. En casa mejora un poco con cuatro empates y solo dos partidos perdidos.

La capital lusa no se le da bien al Liceo, porque tampoco mejoran sus números en el barrio de enfrente del de la Luz que acoge al Sporting. Tres partidos, tres derrotas (una en Recopa y dos en Champions), aunque de la última ya hace seis años (6-4 en la 2018-19). En A Coruña el balance es más nivelado: una victoria, un empate y una derrota.

Pero sin duda las peores estadísticas las sufre algo más al norte, en Oliveira de Azemeis. Hasta seis derrotas en otras tantas visitas acumulan los coruñeses, las más recientes por 4-2 (el año pasado) y 5-1 (2022), lo que vuelve a cambiar al calor de Riazor: tres victorias, un empate y tres derrotas. Esta Champions obligará a pasar frío. Y hay que abrigarse.