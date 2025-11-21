Dos errores para una derrota del Liceo en Barcelos (3-1)

Nuno Paiva defiende a Iván Morales OC Barcelos

Ganar en casa y arañar algo fuera. Es la receta para llegar a la final a ocho. Y después de cumplir con lo primero, el Liceo estuvo a punto de conseguir lo segundo en Barcelos, donde dominó en la primera parte con un derroche físico brutal, exhibición de Nil Cervera mediante, pero sucumbió a dos errores puntuales en el área a los que los portugueses sacaron máxima rentabilidad. Los verdiblancos se ponen cuartos del grupo que lideran Benfica y Sporting con pleno de seis puntos. Los segundos serán su próximo rival en tres semanas en el Palacio de los Deportes de Riazor.

Sólo habían pasado seis meses de su último enfrentamiento oficial (se vieron las caras dos veces en la pretemporada), pero los dos equipos necesitaron un tiempo para irse conociendo. Porque uno presentaba cinco piezas nuevas, otro cuatro. Y con ellos, nuevos estilos. El del Liceo más ofensivo. El del Barcelos, no tan dependiente de las que eran sus balas, dos jugadores rapidísimos como Pol Manrubia y Danilo Rampulla y sin una de sus dos torres, Luis Querido, que sigue lesionado, y con la otra, Miguel Rocha, sin ser ese jugador tan resolutivo de la temporada pasada, cuando prácticamente mandaba a gol todo lo que tocaba. Con este panorama, entre Alvarinho y Carlitos Ramos tomaron la iniciativa y se convirtieron en el principal peligro para los verdiblancos.

El Liceo se dejó dominar en ese comienzo, un poco a la expectativa, esperando un poco acontecimientos y con Blai Roca pasando el examen, muy seguro, sobre todo en una doble ocasión local liderada por la velocidad de Vierinha. Era el minuto siete, coincidiendo con el momento en el que el Liceo dio un paso adelante para enseñar sus cartas. El capitán Dava Torres remató un dos para uno, Nuno Paiva se plantó frente a Guillem Torrents, Toni Pérez robó en media pista y se iba a la contra, pero el control se le fue demasiado largo, hubo dos remates seguidos, de Nil Cervera y Pérez... la pista claramente se iba inclinando hacia un lado.

El Barcelos solo respondió con un disparo lejano de Tato Ferruccio nada más salir a la pista, con ganas ante su exequipo. De hecho, provocó una tarjeta amarilla a Nil Cervera. El argentino se dolía en el suelo y el liceísta cogió su stick, lo que los árbitros consideraron un mal gesto y le mostraron la cartulina, un aviso porque a la primera no pasa nada, no trae más consecuencias. No iban a entrar en provocaciones los coruñeses cuando estaban en su mejor momento. Siguieron a lo suyo. Salió Bruno Saavedra, primeros minutos después de cuatro semanas en el dique seco por una lesión, sin demasiada suerte, casi más tiempo por el suelo, incómodo con la superficie, pero molestando y presionando arriba.

Derroche físico

Es una de las especialidades del Liceo de esta temporada. Y cuando Ferruccio se eternizó con una bola en zona peligrosa, aprovecharon para presionar, robar y salir Nil Cervera a la contra como un relámpago que lanzó su rayo en forma de palazo a la escuadra. Imposible para Torrents. 0-1 y el Barcelos pidió el primer tiempo muerto y de fondo se escuchaban los gritos de "¡Liceo, Liceo!" de los cerca de treinta seguidores verdiblancos que se desplazaron a la localidad lusa. El equipo de Juan Copa cerró filas y se puso duro en defensa, con una intensidad física muy alta. No pudo evitar que los locales lanzaran una ofensiva en la recta hacia el descanso con todo tipo de armas. Y como síntoma de esa dureza, se fue cargando de faltas. Cometió la novena cuando quedaba poco más de un minuto para irse a vestuarios y a 47 segundos llegó la igualada portuguesa en una combinación en la que el Barcelos encontró al letal Miguel Rocha en el área.

Descanso para reponer fuerzas, porque había sido una primera parte de mucha exigencia, ambos además con una rotación menos. Por el Barcelos no entró el canterano João Chaves y por el Liceo, el benjamín Jacobo Copa. Y podía ser que debido a esa intensidad los dos contendientes se lo tomaran con calma en el inicio del segundo tiempo, guardando fuerzas. pero ninguno escatimó esfuerzos. Desde el saque de centro a por todas, ya con un tiro lejano local buscando el desvío, con una respuesta de Dava Torres, que superó a Torrents, pero este se repuso para detener la bola sobre la línea. A la siguiente, penalti a favor del Barcelos que Blai Roca paró magistralmente Blai Roca a Miguel Rocha; y otra ocasión del capitán, que la picó para casi sorprender al portero. No había respiro.

Esta locura de alternativas sonrió a los portugueses, primero con una jugada embarullada en el área, con varias pérdidas para que finalmente el rechace le quedara a Vierinha, que batió con una picadita a Roca. Y cuando aún no se había repuesto del golpe, otro más, medio de Pedro Silva, medio de Nuno Paiva, que desvió la bola en el área. El Liceo intentó reponerse. Jacobo Copa, que le tocó salir en el segundo tiempo, mandó la bola al palo. Pero si quería creer en la remontada era vital decantar la balanza en el carrusel de bola parada que se esperaba ya que los dos equipos tenían nueve faltas. La primera décima fue la de los coruñeses. Roca hizo su parte del trabajo ante Kyllian Gil. Acto seguido, décima del Barcelos. Arnau Xaus no pudo hacer el suyo, no ante Guillem Torrents, porque el entrenador local sorprendió con el cambio de porteros y la entrada de Luis Belchior.

En los últimos minutos el Liceo echó el resto. Nil Cervera seguía corriendo de un lado a otro de la pista, casi como un dibujo animado, en todas partes. Los verdiblancos subieron la presión. Casi encerraron al Barcelos en su lado de la pista. Pero a tres minutos para el final la doble azul con roja a Bruno Saavedra lo cambió todo. Con el tres para tres el Liceo ya no pudo arriesgar más. Y se acabaron sus fuerzas y sus esperanzas.