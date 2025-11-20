La previa | El Liceo vuelve a Barcelos, el escenario de su gran paradoja

Luis Querido y Bruno Saavedra en la ida de los cuartos de final de la Champions del curso pasado Javier Alborés

El Liceo vuelve al escenario de su gran paradoja, donde cambió todo, donde ganó pero perdió y donde pese a la derrota, salió victorioso. El Liceo vuelve a Barcelos (22.30 horas), a la guarida del vigente campeón de Europa y de la Copa Continental que la temporada pasada solo él pudo asaltar, aunque no le sirviera para superar la eliminatoria de cuartos de final de la Champions. Por solo un penalti. En una nueva temporada ambos se vuelven a cruzar en la liga continental, ahora en la segunda jornada de una fase de grupos que los coruñeses empezaron con buen pie, con la victoria frente al Oliveirense (3-2), y los portugueses, con derrota frente al Sporting (4-3). Así que más urgencias para los locales en una competición en la que ganar los partidos de casa, como ya hizo el Liceo, es fundamental para la supervivencia y arañar todo lo que se pueda fuera, un paso hacia la final a ocho. Para intentarlo además los coruñeses contarán con la ayuda extra de Bruno Saavedra, que vuelve a la convocatoria cuatro semanas después.

Medio año ha pasado desde esa última visita en la que el conjunto de Juan Copa ganó mucho más de lo que perdió. Por un lado, a nivel deportivo, porque los jugadores necesitaban una victoria ante un grande de Europa y el partido terminó con 2-4 a su favor (lo que empataba la eliminatoria, por lo que se necesitó la prórroga y los penaltis). Llevaban un tiempo en el que, como mucho, conseguían empatar y sirvió como un punto de inflexión, un visagra mental que abrió una ventana a nuevos horizontes, un refuerzo, porque a veces por mucho que el entrenador se esfuerce en convencerte de que eres capaz de hacer algo, de la teoría a la práctica siempre hay un abismo. Y por otro lado, el equipo salió reforzado a nivel social, por la cantidad de aficionados que se desplazaron desde A Coruña y que vivieron de primera mano la casi remontada, estrechando lazos y aumentando su inquebrantable fe en los suyos.

Si el objetivo del club ya era reconquistar Europa, donde el verde no reina desde el año 2012, aquel día, desde las lágrimas de Jacobo Copa, desconsolado tras fallar el penalti, a la sonrisa de lo hemos conseguido de Dava Torres a César Carballeira, cuando en la prórroga empezaban a ver de cerca la posibilidad de jugárselo todo a los penaltis, confirmaron y le dieron un impulso nuevo al proyecto. Aunque tuviesen que aplazar el sueño. Porque el de 2025 fue para el Barcelos, que fue el que pasó a la final a cuatro, ganó al Noia en semifinales y después al Porto en la final para proclamarse campeón. O grande de Portugal, algo así como el Liceo luso por su carácter histórico, por tener que luchar contra las grandes potencias que beben del fútbol y por su capacidad para reconstruirse cada temporada, recogía el fruto del trabajo de muchos años.

Medio equipo nuevo

Y como le pasa al Liceo, después de levantar el título continental se abrió el mercadillo. Barato, barato. El Benfica se quedó con el portero, Conti Acevedo, héroe en las tandas de penaltis. El Porto, con Pol Manrubia. Y el Sporting, con Danilo Rampulla. Y aun así, empezó la temporada el Barcelos dio una nueva muestra de su resiliencia al levantar un nuevo título, el de la Copa Continental, batiendo de nuevo al Porto en la final. También los refuerzos, que se unieron a la robusta columna vertebral formada por el dúo Luis Querido y Miguel Rocha (los Torres y Carballeira del Barcelos), fueron de lujo. Desde el Valongo llegaron Kyllian Gil (hijo del mítico Pedro Gil) y Carlitos Ramos; desde el Igualada el portero Guillem Torrents; desde el Noia Iván Morales y desde el Liceo, Tato Ferruccio.

El argentino fue precisamente uno de los más destacados en el susodicho partido, que terminó regalando autógrafos y abrazos, poniendo su pica por adelantado. Ya se había lucido en ese escenario en 2019 y puede que el hockey portugués se adapte más a su estilo de juego ya que en 15 partidos lleva 10 goles, casi tantos como toda la temporada pasada en el Liceo, que cerró con 15. No marcó en la última jornada liguera, disputada el sábado contra el Oliveirense, en la que el Barcelos firmó una nueva victoria, la quinta seguida en seis jornadas (solo perdió en la primera contra el Porto) para ser segundo en la clasificación solo por detrás del Benfica.

Los dos nuevos proyectos ya tuvieron la ocasión de verse las caras dos veces durante la pretemporada. La primera, un tanto descafeinada por la ausencia de los internacionales (de hecho al mismo tiempo se estaban jugando las semifinales del Europeo entre España y Portugal), fue en Vigo, en el torneo solidario del Cíes, un partido de intensidad máxima en el que la pareja arbitral portuguesa no estuvo a la altura de lo que requerían dos de los mejores equipos europeos; y la segunda fue en la presentación del Liceo ante su afición, con empate a cinco goles, ya con todos, aunque el capitán Luis Querido no pudo jugar como hoy seguirá siendo baja, aquejado de la rodilla.

En el Liceo la baja es la de Tombita, con un proceso vírico, pero vuelve Bruno Saavedra, que llevaba de baja desde finales de octubre, cuando sufrió una rotura en la inserción del oblicuo izquierdo en la cresta ilíaca durante el partido contra el Sant Just. Se esperaba que estuviera listo para volver para la visita a Barcelos, que precisamente ya se perdió el año pasado por un lesión cervical. Se estuvo probando en los últimos entrenamientos, y el santiagués finalmente entra en la convocatoria. El resto, en racha después de encadenar victorias contra Oliveirense, Reus y Noia, está disponible. Con el premio extra de un fin de semana libre porque no volverán a jugar hasta el día 29 contra el Voltregà en casa.