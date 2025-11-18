Una tarde con Bruno di Benedetto

Bruno di Benedetto con los niños del Liceo Carlota Blanco

Cuando Bruno di Benedetto era pequeño, aprovechaba cada visita a A Coruña, la ciudad de origen de su madre y donde sigue viviendo parte de su familia, para empaparse de hockey sobre patines. El domingo fue el jugador francés, actualmente en el Oliveirense y que también pasó por las filas verdiblancas, el que durante toda una tarde se entregó a los más pequeños en el colegio Liceo la Paz en una tecnificación destinada a mejorar técnica y tácticamente. Durante cinco horas y divididos en tres turnos (micros; prebenjamines y benjamines; y alevines e infantiles) cincuenta niños compartieron la jornada con su ídolo y pudieron soñar con ser cómo él.

No era la primera tecnificación de este estilo organizada por el Liceo, que ya en verano puso en marcha un par de jornadas con las entrenadoras Noe Uzal e Isa Barros al frente y que contaron con la presencia de Tombita. Después fue Jordi Adroher el que pasó por ellas y le siguieron José Ares y Martín Rodríguez. Ya hay nombre, aunque no fecha, para la siguiente: Toni Pérez.