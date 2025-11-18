Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Liceo

Una tarde con Bruno di Benedetto

El jugador francés del Oliveirense, de madre coruñesa, pasó cinco horas en el colegio Liceo dando clases a niños de la ciudad que sueñan con ser como él

María Varela
María Varela
18/11/2025 11:21
Bruno di Benedetto con los niños del Liceo
Bruno di Benedetto con los niños del Liceo
Carlota Blanco

Cuando Bruno di Benedetto era pequeño, aprovechaba cada visita a A Coruña, la ciudad de origen de su madre y donde sigue viviendo parte de su familia, para empaparse de hockey sobre patines. El domingo fue el jugador francés, actualmente en el Oliveirense y que también pasó por las filas verdiblancas, el que durante toda una tarde se entregó a los más pequeños en el colegio Liceo la Paz en una tecnificación destinada a mejorar técnica y tácticamente. Durante cinco horas y divididos en tres turnos (micros; prebenjamines y benjamines; y alevines e infantiles) cincuenta niños compartieron la jornada con su ídolo y pudieron soñar con ser cómo él. 

Bruno di Benedetto y Franco Platero, exjugadores del Liceo en el Oliveirense

Las lecciones de 'monsieur' Bruno di Benedetto

Más información

No era la primera tecnificación de este estilo organizada por el Liceo, que ya en verano puso en marcha un par de jornadas con las entrenadoras Noe Uzal e Isa Barros al frente y que contaron con la presencia de Tombita. Después fue Jordi Adroher el que pasó por ellas y le siguieron José Ares y Martín Rodríguez. Ya hay nombre, aunque no fecha, para la siguiente: Toni Pérez

Te puede interesar

Presentación del congreso Technosportnow

A Coruña acogerá el congreso Technosportnow sobre deporte, innovación de IA
Sergio Baltar
Sergio Pellicer, técnico del Málaga, durante un partido

Pellicer, con las horas contadas en el banquillo del Málaga
EFE
Imagen del partido entre el Ceuta y el Almería

Ya hay fecha para la reanudación del Ceuta-Almería
Sergio Baltar
El ideal gallego

Sergio Canales no le cierra la puerta al Racing de Santander: "Hablo mucho con ellos"
EFE