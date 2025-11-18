La OK Liga rebobina tres décadas

Pugna entre Joan Carles y Dani Viñas en un partido entre Liceo y Igualada en Riazor en la temporada 1990-91, en la que los verdiblancos ganaron Liga y Copa y los azulgrana fueron subcampeones ligueros Archivo El Ideal Gallego

El Igualada, primero con 22 puntos. El Barça, segundo con los mismos. Y el Liceo, tercero con dos menos, 20. La OK Liga vuelve a finales de los 80 y principios de los 90, una década en la que los tres contendientes se repartían todos los títulos con una igualdad máxima. La misma que presenta la clasificación de esta temporada, lo que no suele ser tan habitual. A estas alturas de la competición, la novena jornada (más de un tercio), el conjunto azulgrana acostumbra a mostrarse infalible y por tanto, a ir ya muy adelantado, líder con una ventaja suficiente como para permitirse un par de tropiezos. Pero este año ya no solo es que haya cedido cinco puntos, que no son tantos, ni que haya un equipo capaz de seguirle el ritmo, sino que son dos. Lo que ha devuelto a la Liga una salsa con cierto sabor añejo.

Después de que la pasada jornada se hayan completado los enfrentamientos directos, el cuarto en discordia, y que no hay que descartar (además de que el título se decide en playoff), sería el Reus, a seis de los dos líderes y a cuatro del Liceo. Los cuatro equipos que más títulos han ganado en la historia en las cuatro primeras posiciones por primera vez desde hace más de veinte años, desde 2004, cuando el Barça quedó campeón por delante de Igualada, Reus y Liceo. En esta lista mandan los azulgrana con mucha diferencia, ya que tienen 35 trofeos. Después está el equipo coruñés, con 8. Y por detrás, arlequinados y rojinegros, empatados con 5 (completan la nómina de campeones de Liga el Voltregà, con dos, y el Noia, con uno).

Para el último del Igualada hay que remontarse hasta 1997, casi tres décadas, momento en el que se puso fin a quince años en los que las alternativas eran continuas. De hecho, a partir de ese momento, el Barça reinó desde 1998 hasta 2010 de forma ininterrumpida. El Reus en 2011 acabó con este hegemonía y desde entonces solo el Liceo en dos ocasiones (2013 y 2022) fue capaz de impedir que los culés siguieran sumando Ligas a sus vitrinas.

Pero hubo un tiempo en que no fue así. Desde 1983, año en el que el Liceo levantó su primera Liga, hasta 1997, la última del Igualada, cada temporada era una sorpresa con una amplia nómina de aspirantes al trono. Ese 1983 los verdiblancos ganaron por delante de Barça y Reus mientras que los dos años siguientes los azulgrana recuperaron el título, el de 1984 con el Tordera como segundo y el de 1985, con el equipo coruñés pisándole los talones. De hecho, este conquistó las dos siguientes coronas (1986 y 1987), cedió las dos siguiente ante Noia (1988) e Igualada (1989), segundo en ambas ocasiones, y siguiendo a pares, campeonó las dos a continuación (1990 y 1991), las dos contra el Igualada. Verdiblancos y arlequinados se repartieron las dos siguientes, la de 1992 para Igualada y la de 1993 para el Liceo. Hasta 1997, el Igualada cantó el alirón tres veces más (1994, 1995 y 1997) y el Barça, una (1996).

En quince años (1983-1997), seis títulos para el Liceo, cinco para el Igualada, tres para el Barcelona y uno para el Noia. Y desde entonces (1998-2025), 28 temporadas y 25 coronas azulgranas, dos verdiblancas y una del Reus. Unas estadísticas demoledoras que dan todavía más valor a las Ligas ganadas por el Liceo en la época moderna y que ayudan a entender la excepcional norma que se está rompiendo este curso. Algo insólito, ciertamente, en la última década de dominio implacable del conjunto culé por lo menos en el formato de liga regular y sin tener en cuenta el playoff.

El margen más estrecho de la última década

En la última temporada, la 2024-25, a estas alturas el Barça no había cedido ni un punto y con 27 tenía ocho de ventaja sobre el Reus (19) y nueve con respecto al Liceo (18). En la 2023-24, los azulgrana mandaban con 25 por delante de Noia (18) y Sant Just (16); en la 2022-23 marchaban con un pleno de 27, con 20 para el Calafell y 19 del Noia y el Reus; en la 2021-22, otra vez tenían 27 por los 22 de Liceo y los 18 de Lleida.

En la 2020-21 se rompió la tendencia porque era el Liceo el que lideraba con 27 por los 22 del Barça y los 20 del Lleida y el Reus; lo mismo que en la 2019-20, con 27 del Liceo por los 24 del Barça y los 21 del Igualada. En la 2018-19 el mando era culé con 25 por los 22 de Liceo y Caldes, lo más igualado que se encuentra en este tiempo.

En la 2017-18 había empate a 24 en lo alto de la tabla entre Barça y Liceo, pero el tercero, el Reus, ya estaba más alejado con 18; en la 2016-17 los azulgrana tenían 27 por los 21 del Liceo y los 20 del Reus y en la 2015-16 el sorprendente líder era el Vic con 25 y por detrás Barça y Liceo empataban con 21. Ahora la competición se toma una semana de descanso antes de volver a la carga.