Las lecciones de 'monsieur' Bruno di Benedetto

Bruno di Benedetto y Franco Platero, exjugadores del Liceo en el Oliveirense Carlota Blanco

Bruno di Benedetto volvió el pasado jueves a A Coruña para enfrentarse con su equipo, el Oliveirense, al Liceo en la primera jornada de la Liga de Campeones. Este domingo el jugador francés regresará a la ciudad que le vio crecer, tanto literalmente cuando venía cada verano a casa de sus abuelos maternos como deportivamente en dos etapas a las órdenes de Juan Copa, para impartir una de las tecnificaciones que a lo largo del año organiza el club verdiblanco en las instalaciones del colegio. Ya pasaron Jordi Adroher, José Ares y Martín Rodríguez. Ahora turno del galo. El próximo será Toni Pérez. Y ya hay más nombres sobre la mesa. “Cuando yo era pequeño me hubiese encantado haber ido a jornadas como esta con jugadores tan profesionales como los que veo que están pasando por aquí”, confiesa.

La del domingo, dice, será de “mucho trabajo” para aprender a ser un poco como él. “Depende de los grupos, pero haremos mucho trabajo enfocado a la portería, al gol, un poco de individualidades, pero también centrado en lo que yo hago mejor, trabajo de pases y también de bloqueo y de finalización”, desvela. Ya le hubiese gustado que, de pequeño, haber tenido la posibilidad de tener en su misma ciudad tecnificaciones de este nivel, pero viviendo en Francia no tenían cerca ningún referente. “Suerte que mi familia se movía y nos llevaba a campus a España o íbamos a jugar una semana de partidos amistosos... Y siempre eran momentos de mucho aprendizaje porque entrenar con una persona de fuera, con una persona que te da una visión diferente a la que siempre vemos en nuestro club, es muy bueno”, reflexiona. “Todo el mundo tiene su particular visión del hockey y si desde niño consigues quedarte con las cosas buenas que te va enseñando cada jugador, cada entrenador, aprendes mucho más”, añade.

Bruno y sus hermanos, el mayor Carlo, que juega en el Porto, y su mellizo Roberto, que está en el Benfica, organizan un campus de verano en el que cada uno se centra en su parcela. “Roby hace las cosas de Roby, Carlo de lo suyo y yo de lo que soy yo”, dice. “También hay nociones a nivel general y entrenos intensos a nivel colectivo, pero es verdad que poder juntar diferentes visiones de hockey, ayuda a ser de mejores”. Tienen la suerte de que son tres hermanos que se entienden muy bien pero que a la vez son muy diferentes: “Crecimos en el mismo sitio, pero al mismo tiempo como jugadores cada uno tiene algo que el otro no tiene y eso a la hora de enseñar es muy bueno”.

Los tres son la base de una selección francesa que cada año se acerca más a ganar un título por delante de las tradicionales potencias. “Nos lo merecemos, pero no es fácil porque al final estamos hablando de Portugal, Argentina, España, Italia y Francia. Son cinco países muy fuertes y con equipos muy buenos”. Y ellos tienen un pequeño hándicap. “En otros deportes, los Europeos y Mundiales se juegan en dos semanas mínimo y nosotros en una. Eso añade un poco de dificultad porque nosotros casi siempre jugamos los mismos en pista, no tenemos días de descanso, solo es partido, partido, partido... Seis partidos en seis días. Eso añade dificultad, pero cuando ganaremos sabrá mejor aún y yo estoy convencido que tenemos que ganar y que para el hockey yo creo que sería bueno que ganemos”, señala.

Todos los países tendrían que tener unos hermanos Di Benedetto. “No estaría mal”, se ríe. Porque ayudaría a hacer crecer un deporte como hizo en Francia, donde cada vez están mejor rodeados con jugadores como Marc Rouzé y Rémi Herman, pero lo cierto es que las temporadas cada vez se le hacen más duras entre club y selección. “El año pasado creo que llegué a los 70 partidos y este año cuento con otros tantos. Lo he hablado con mis hermanos. Nunca tenemos un verano como tal y tampoco tenemos fines de semana libres. Nos encanta el hockey, pero el nivel de cansancio sube, con el riesgo de lesiones que implica, y a veces te preguntas si es necesario que cada año haya Europeo o Mundial. Para nosotros mejor, que así tenemos más oportunidades de por fin ganarlo... Pero a veces también le puede quitar un poco de gracia”, valora.

Arranque irregular

Francia llegó a la final del último Europeo y después del éxito el inicio de temporada de clubes con el Oliveirense está siendo un poco más difícil. “En la Elite Cup yo creo que estuvimos muy bien y después perdimos el primer partido de Liga contra un equipo que teníamos que ganar y jugamos mejor, pero el hockey es así, hay que marcar y si no marcas más que el rival, pierdes el partido”, indica. “Creo que estamos en un proceso bueno, estamos jugando bien y mejorando y yo a nivel individual me siento muy bien, pero es verdad que tenemos que mejorar a nivel colectivo y cuando consigamos marcar más, la confianza volverá”, dice y apunta ya a la próxima jornada, contra el Barcelos.

En cuanto a la Champions, cree que ganar los partidos en casa va a ser la clave. “En A Coruña no hicimos mal partido”, recuerda sobre la derrota del pasado jueves por 3-2, “nos faltó sobre todo eficacia porque creo que en el segundo tiempo fuimos muy superiores y teníamos que haber marcado más goles y no lo conseguimos”. Tres puntos que se escaparon en el grupo de la muerte. “Todos los equipos de este grupo pueden ganar a todos y eso es lo emocionante, por eso ganar en casa va a ser fundamental”, concluye.