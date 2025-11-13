El Liceo organiza viaje a Barcelos para la afición verdiblanca

Afición del Liceo antes de salir para Barcelos el pasado 3 de abril Carlota Blanco

Barcelos supuso un antes y un después para la afición del Liceo, que el pasado 3 de abril llenó dos autobuses para ir a apoyar al equipo en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Los verdiblancos, con el apoyo incondicional desde la grada, rozaron la remontada y cayeron en los penaltis, pero la semilla quedó plantada y el club quiere repetir desplazamiento a la localidad portuguesa para el próximo jueves día 20 de noviembre en la segunda jornada de la Champions de esta temporada.

El Liceo organiza el viaje para sus aficionados. La salida sería el mismo día del partido por la tarde, a las 17.30 horas, desde el lateral del Palacio de los Deportes de Riazor, al lado de la Dépor Tienda, con posible parada también en Alfonso Molina. La vuelta, una vez que termine el partido, fijado para las 21.30 hora portuguesa, es decir, 22.30 hora española. El precio es de 27 euros, que incluye el autobús y la entrada al partido.

El conjunto coruñés ya empezó su andadura en la nueva Champions que esta temporada no tendrá eliminatoria de cuartos de final y después de la fase de grupos los cuatro primeros pasarán directamente a la final a ocho. El Liceo ganó la semana pasada en casa al Oliveirense por 3-2, un importante paso hacia ese objetivo que ahora tendrá que refrendar intentando sacar los máximos puntos posibles fuera. El primer desplazamiento no será fácil ya que el Barcelos, reforzado con el argentino Tato Ferruccio, que el año pasado vestía de verdiblanco, es el actual campeón de Europa y de la Copa Continental.

Pero los de Juan Copa ya saben lo que es ganar allí y con su público lo tendrán un poco más cerca. El pabellón del Barcelos, una de las pistas clásicas del hockey sobre patines, tiene una de las aficiones más ruidosas. Y la temporada pasada la coruñesa en muchas ocasiones se hizo notar por encima de ella. El jueves se puede repetir la fiesta.