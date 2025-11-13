Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Liceo

El Liceo organiza viaje a Barcelos para la afición verdiblanca

Será para el partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones del próximo jueves 20 de noviembre - El desplazamiento en autobús y la entrada tienen un coste de 27 euros

María Varela
María Varela
13/11/2025 17:47
Afición del Liceo
Afición del Liceo antes de salir para Barcelos el pasado 3 de abril
Carlota Blanco

Barcelos supuso un antes y un después para la afición del Liceo, que el pasado 3 de abril llenó dos autobuses para ir a apoyar al equipo en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Los verdiblancos, con el apoyo incondicional desde la grada, rozaron la remontada y cayeron en los penaltis, pero la semilla quedó plantada y el club quiere repetir desplazamiento a la localidad portuguesa para el próximo jueves día 20 de noviembre en la segunda jornada de la Champions de esta temporada.

Afición del Liceo

La afición del Liceo es de Champions con o sin final

Más información

El Liceo organiza el viaje para sus aficionados. La salida sería el mismo día del partido por la tarde, a las 17.30 horas, desde el lateral del Palacio de los Deportes de Riazor, al lado de la Dépor Tienda, con posible parada también en Alfonso Molina. La vuelta, una vez que termine el partido, fijado para las 21.30 hora portuguesa, es decir, 22.30 hora española. El precio es de 27 euros, que incluye el autobús y la entrada al partido.

El conjunto coruñés ya empezó su andadura en la nueva Champions que esta temporada no tendrá eliminatoria de cuartos de final y después de la fase de grupos los cuatro primeros pasarán directamente a la final a ocho. El Liceo ganó la semana pasada en casa al Oliveirense por 3-2, un importante paso hacia ese objetivo que ahora tendrá que refrendar intentando sacar los máximos puntos posibles fuera. El primer desplazamiento no será fácil ya que el Barcelos, reforzado con el argentino Tato Ferruccio, que el año pasado vestía de verdiblanco, es el actual campeón de Europa y de la Copa Continental. 

Toni Pérez frente a Candid Ballart

El Liceo da otro paso adelante con una victoria de coraje sobre el Reus (4-3)

Más información

Pero los de Juan Copa ya saben lo que es ganar allí y con su público lo tendrán un poco más cerca. El pabellón del Barcelos, una de las pistas clásicas del hockey sobre patines, tiene una de las aficiones más ruidosas. Y la temporada pasada la coruñesa en muchas ocasiones se hizo notar por encima de ella. El jueves se puede repetir la fiesta.

Te puede interesar

Peio Canales y Jéremy Arévalo, bajas en el Racing de Santander por compromisos internacionales

El 'virus FIFA' ataca al Racing de Santander y se apiada del Córdoba, rival del Dépor
Eder Pereira
Un aficionado del Dépor come un bocadillo en Riazor durante un partido el curso pasado

Los aficionados del Dépor, con el bocadillo otra vez a Riazor para el duelo ante la Real Sociedad B
Zeltia Regueiro
Bil ante el Bergantiños

Sequía goleadora de un Fabril que sufre ante bloques bajos
Bea Arrizado
Foto de archivo de Luis Rubiales

Luis Rubiales, atacado por un desconocido durante la presentación de su libro
Agencias