Un aire más que necesario tras el accidente de Les Comes

El Liceo tomó un muy necesario aire con la victoria por la mínima (4-3) ante el Reus Deportivo en el Palacio de los Deportes, donde los jugadores de Juan Copa lavaron la mala imagen de la semana precedente en la siempre difícil pista del Igualada, donde encajaron un duro correctivo (4-0).

El triunfo ante el conjunto rojinegro, sellado con un extraño gol de Nil Cervera a poco más de dos minutos para el final del encuentro de la octava jornada, mantiene a los verdiblancos a dos puntos del líder, precisamente su verdugo en la jornada siete, que el pasado fin de se mana venció por el mismo marcador que el Liceo, en su caso en la pista del SHUM.

Un octava jornada de la que únicamente se han disputado estos dos partidos. El Barça, que suma 16 puntos, los mismos que el Reus y uno menos que el conjunto coruñés, jugará su compromiso, en el Palau Blaugrana contra el Caldes, a las 20.30 horas de este miércoles.

Un compromiso que los pupilos de Ricardo Ares deberían sacar adelante con autoridad, ya que su rival llega a la cita como farolillo rojo de la OK Liga, con una victoria y un empate como únicos botines en las siete primeras fechas del calendario.

Completan la octava jornada otros cuatro enfrentamientos programados igualmente para el tercer día de la semana: Calafell-Voltregá, Cerdanyola-Alcoi, Rivas-Lleida y Sant Just-Noia.

Este último equipo, un habitual en la zona alta que no atraviesa por su mejor momento (es noveno, con dos triunfos y un empate en siete encuentros), es el próximo rival del Liceo, este domingo, a las 12.00 horas, en el Ateneu Agrícola de Sant Sadurní.

Duelo directo

Ese mismo día, con el comienzo programado para un cuarto de hora de más tarde, medirán sus fuerzas en Les Comes el Igualada y el Reus , un duelo muy importante para definir las posiciones de cabeza, ya que cerrará los enfrentamientos directos de la primera vuelta entre los integrantes del top-4. Mientras tanto, el defensor del título liguero jugará (16.10 horas) en la cancha del sexto clasificado, el Lleida.

El choque de este domingo podría abrir, pues, una fase de cierta tranquilidad, al menos con la clasificación en la mano, para las huestes de Juan Copa, que ya han vencido al Barça –en el Palau Blaugrana– y al Reus y han cedido ante el Igualada.

Después del Lleida, el Liceo recibirá al Voltregá, actual quinto clasificado, aunque lejos del cuarteto de cabeza, y visitará al colista Caldes.

Entre el Noia y el Voltregá el conjunto verdiblanco afrontará, el día 20, la segunda jornada de la WSE Champions, en la que visitará la pista del OC Barcelos, después de haberse impuesto en la fecha inaugural a otro equipo portugués, el UD Oliveirense, por 3-2 en Riazor. La tercera jornada, ya el 11 de diciembre, también le medirá un rival luso, el Sporting.

Tres días después, de la vuelta a la competición doméstica, se enfrentará en el Palacio al actual sexto clasificado, el Lleida, en el último partido antes del parón navideño, que acabará el 4 de enero de 2026, día en que los verdiblancos visitan Alcoi en un choque que todavía no tiene hora de inicio.