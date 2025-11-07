Las pruebas descartan una lesión grave de Dava Torres

Dava Torres defendido por Nuno Santos en el partido contra el Oliveirense Javier Alborés

El Liceo respira. Porque la lesión de Dava Torres le había hecho celebrar la victoria contra el Oliveirense, con la que abrió la fase de grupos de la Liga de Campeones, con el aliento contenido. Las pruebas, sin embargo, descartan una lesión grave en el hombro del capitán del equipo, por lo que el fuerte golpe recibido cuando quedaba un minuto y 37 segundos para el descanso del partido y que ya no le permitió volver al mismo, se queda en un susto. Seguirá siendo duda, mientras no se recupere del dolor muscular, para enfrentarse al Reus, que visita el Palacio de los Deportes de Riazor (domingo, 12.00 horas) en la octava jornada de la OK Liga. Juan Copa cuenta ya con dos bajas confirmadas para el encuentro: el lesionado Bruno Saavedra y el portero Martín Rodríguez.

Dava Torres hizo encender las alarmas cuando un golpe en el área, en el que también se vio envuelto el portero Blai Roca, le dejó en el suelo. El jugador coruñés, sentado, se agarraba el brazo con cara de dolor. Como quedaba poco para el descanso, se sentó en el banquillo y se retiró con el resto a vestuarios, pero ya no volvió y eso provocó una segunda parte en la que el equipo verdiblanco tuvo que activar el modo supervivencia para mantener intacto el marcador y defender el 3-2 de los primeros 25 minutos.

Esa misma noche las pruebas ya descartaron que Torres sufriera una lesión a nivel óseo, pero todavía faltaba por descartar otro tipo de afecciones, sobre todo en las articulaciones. Ayer el doctor Rafael Arriaza le realizó nuevas pruebas que confirmaron que el golpe, muy doloroso, solo le había afectado a nivel muscular, pero sin más riesgos.

Pese a la buena noticia, el capitán será duda para recibir mañana al Reus. Sobre todo porque conviene no arriesgar ya que esperan muchas fechas importantes en las próximas semanas. En la enfermería ya están Bruno Saavedra, recuperándose de una rotura en la inserción del oblicuo izquierdo en la cresta ilíaca y que el club espera que pueda volver para el partido contra el Barcelos de la segunda jornada de la Champions (20 de noviembre); y Martín Rodríguez, que será baja tanto para el Reus como para la próxima jornada en Noia, por un tratamiento que está recibiendo para unas calcificaciones en la rodilla. El portero del filial Eloy Martínez entrará en su lugar y Jaime Méndez sería el elegido en el caso de que Torres no pudiera finalmente participar.