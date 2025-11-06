La previa | Muerte y espectáculo para el Liceo más gladiador

Los jugadores del Liceo se abrazan tras marcar un gol en el Palacio Quintana

Muerte y espectáculo, como en el Coliseo romano, pero con el Liceo como gladiador y como adversarios, el Barcelos, vigente campeón de la Champions y de la Copa Continental; el Benfica, la plantilla más poderosa del mundo; el Sporting, el rey europeo de las últimas temporadas; el Oliveirense, el gigante luso que no tiene un club de fútbol detrás; y el Bassano, una potencia italiana en crecimiento. Cuando el pasado mes de septiembre se celebró el sorteo de la Liga de Campeones nadie tuvo la menor duda de que el B, en el que había quedado encuadrado el conjunto verdiblanco, era el grupo de la muerte, como se suele llamar a aquel que está formado por los equipos más complicados. Eso en lo negativo. Pero el lado positivo es el espectáculo que espera en noches con sabor a Champions por todo lo alto. Los de Juan Copa aceptan el reto. Quieren estar en la final a ocho y para esto tienen que quedar entre los cuatro primeros de una liguilla de diez jornadas que arranca este jueves con la visita del Oliveirense (Palacio de los Deportes de Riazor, 20.30 horas).

En una competición tan complicada, cada punto cuenta y hacerse fuerte en casa será una de las principales premisas. Al calor de su afición el Liceo ya vivió el año pasado grandes noches europeas, como precisamente los empates contra Oliveirense (1-1) y Benfica (0-0) y la victoria sobre el Trissino (7-6), pero tiene que dar un paso más tanto en casa como sobre todo fuera para tener opciones de clasificación. Momento también para la reacción tras dos partidos ligueros lejos de sus dominios que se saldaron con un empate (en San Just) y una dolorosa derrota en Igualada.

Los verdiblancos siempre sacan lo mejor de sí cuando están contra las cuerdas. Por más que las estadísticas de los partidos contra el Oliveirense no le sean nada favorables. De los catorce enfrentamientos contra el equipo luso solo ha ganado tres y empatado otro, sumando diez derrotas. Pero los resultados positivos son todos en el Palacio de los Deportes de Riazor: una victoria por 5-1 en la vuelta de los cuartos de final de la Copa CERS en 2009 que dio el pase a la final a cuatro en la que los verdiblancos levantaron el título; un 6-3 en el grupo de la Champions 2012-13; un 5-3 en la 2015-16 y el 1-1 de hace un año.

César Carballeira había sido el goleador en el cuadro coruñés. Por los visitantes marcó Marc Torra, uno de los jugadores que en la historia más veces ha castigado al Liceo, pero que ya retirado es una de las bajas del plantel dirigido por Nuno Resende, entre las que también destacan las de Facu Navarro y el portero Edo Bosch, ahora en el Sporting, desde donde llegó el veterano João Souto. Sí siguen los dos exliceístas a los que ya se enfrentó el año pasado: el francés Bruno di Benedetto, convertido además en el máximo realizador del equipo, y el argentino Franco Platero. También argentino es Lucas Martínez, probablemente su hombre más decisivo de cara a la portería contraria y que será hoy una gran amenaza. El español Joan Galbas, procedente del Bassano, el francés Marc Rouzé, jugador revelación de la última OK Liga en las filas del Igualada y el exbenfiquista Bernardo Mendes bajo palos son otras de las novedades.

Bruno di Benedetto y Franco Platero, exjugadores del Liceo en el Oliveirense Carlota Blanco

El club, situado en una zona estratégica para el hockey portugués y en la misma población, Oliveira de Azemeis, donde se fabrican los sticks de la marca Azemad, ha invertido mucho dinero en los últimos diez últimos en su sección de hockey sobre patines sin todos los resultados esperados, más allá de dos Copas Continentales, la última el curso pasado, y una Taça de Portugal. Por eso este año ha decidido resetear un poco el proyecto. Fichajes sí, pero mirando también hacia la gente de la casa. Y de momento le está costando levantar el vuelo con la décima posición en el campeonato luso tras cuatro jornadas con una derrota contra el Valongo, solo una victoria (7-0 frente al Póvoa) y dos empates: Sanjoanense (2-2) y Braga (1-1). En la Elite Cup, no obstante, se impuso al Barcelos en cuartos de final y cayó en semifinales contra el Benfica por la mínima (2-3), lo que avisa de su potencial.

El Liceo encajó el domingo su primera derrota del curso, pero también tiene en su palmarés la prestigiosa victoria en el Palau Blaugrana contra el Barça y es cuarto en una de las competiciones domésticas más igualadas de los últimos años ya que tras siete partidos tiene al frente a tres equipos empatados a 16 puntos, Barça, Igualada y Reus, y dos por detrás al conjunto coruñés (14). La baja de Bruno Saavedra será el único inconveniente con el que contará Juan Copa, aunque su puesto una vez más la ocupará un Tombita que es especialistas en las grandes plazas y en las noches europeas. También se le da especialmente bien la máxima competición continental a Toni Pérez, que ganó cuatro, una en las filas del Liceo, en 2012, la última que levantaron los verdiblancos, y tres con el Sporting.

Más viajes

Si el del Liceo es el de la muerte, el otro grupo tampoco será nada fácil, aunque solo cuenta con un equipo de la liga portuguesa, hoy por hoy la más fuerte a nivel europeo. Este es además el campeón, el Porto, que será el rival de los otros tres representantes españoles en liza, el Barça, el Reus y el Igualada. Lo completan el Trissino, líder de la liga italiana, y el Saint Omer francés.

A priori parece más descompensado, pero sobre todo es más asequible para los españoles en el tema de viajes. Barça, Reus e Igualada solo tendrán que desplazarse una vez a Portugal, una a Italia y otra a Francia, lo que les dará más descanso también en la competición doméstica. Son prácticamente la mitad de desplazamientos que, por ejemplo, tendrá que asumir el Liceo, con cuatro a Portugal (el más cercano, Barcelos, a menos de tres horas y el más alejado, Lisboa, con más de seis horas en autobús) y uno más a Bassano (Italia), localidad próxima a Venecia.

La próxima jornada europea el Liceo irá a Barcelos, a donde el año pasado ya hubo un desplazamiento de bastantes aficionados verdiblancos para la vuelta de los cuartos de final. Será el 20 de noviembre. Después el calendario le depara dos partidos seguidos en casa, Sporting (11 de diciembre) y Bassano (8 de enero), y para cerrar la primera vuelta, la visita al Benfica (22 de enero), mismo rival, pero en el Palacio, para abrir la segunda vuelta (5 de febrero). El 26 de febrero y el 12 de marzo tocan los viajes a Bassano y Sporting, respectivamente, para terminar con partido en casa contra el Barcelos (26 de marzo) y fuera frente al Oliveirense (16 de abril).