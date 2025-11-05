Europa, la asignatura pendiente de Juan Copa

Juan Copa resopla en un partido del Liceo de esta temporada en el Palacio Quintana

Ya sabe lo que es ganar la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Pero a Juan Copa todavía se le resiste el escenario continental desde que llegó al banquillo del Liceo. Rozó la clasificación para las finales (a cuatro) principalmente en tres ocasiones. Una remontada, una pandemia y una tanda de penaltis se interpusieron en su camino. Europa se convierte en la gran asignatura pendiente del entrenador coruñés, que quiere quitarse esa espina en un nuevo reto en la Champions que empieza este jueves. No lo tendrá fácil porque a los verdiblancos les tocó el grupo de la muerte. Seis inquilinos, cuatro portugueses (el vigente campeón Barcelos, Benfica, Oliveirense y Sporting) y un italiano (Bassano) como compañeros. Dos se quedarán fuera de la final a ocho directa ya que este año no hay eliminatoria de cuartos de final, el tope liceísta desde que en 2012 levantó su último trofeo.

La temporada que se quedó más cerca fue precisamente la pasada. El Liceo pasó la fase de grupos en la cuarta posición y le tocó medirse al líder del otro grupo, el Barcelos, en cuartos de final. La ida, en el Palacio de los Deportes de Riazor, no permitía excesivas esperanzas, con una derrota por 4-6. Pero Juan Copa fue capaz de convencer a los suyos de que la gesta era posible en la vuelta, cuando el conjunto coruñés se impuso por 2-4 a domicilio. De hecho, fue el único equipo que el año pasado pudo ganar en la pequeña olla presión de la localidad lusa en la máxima competición continental. La eliminatoria se decidió en la tanda de penaltis. Y la diferencia entre uno, que después sería campeón (y también de la Copa Continental jugada hace dos fines de semana), y otro fue de tan solo una pena máxima. El Barcelos anotó una por medio de uno de sus buques insignia, Miguel Rocha, mientras que los verdiblancos no hicieron diana en ninguno de sus intentos.

No había empezado mal la historia de Juan Copa en la Champions. El primer partido que dirigió fue en Italia, contra el Lodi, y el Liceo ganó por 4-7. Era la temporada 2017-18. Los verdiblancos se enfrentaron, además de a los transalpinos, al Sporting portugués y al Quevert francés. Fueron segundos de grupo y en cuartos de final se toparon con el Reus. Con el 4-1 de la vuelta el Liceo puso un pie y medio en la final a cuatro. Pero la vuelta se convirtió en una encerrona que, con el 7-2, le dejó fuera. El técnico coruñés siempre se refiere a este partido y eliminatoria como uno de los mayor aprendizaje en los banquillos. Y fue la vez que se quedó más cerca del objetivo hasta el año pasado.

Porque un curso después (2018-19) no pasó de la fase de grupos (que compartió con Sporting, Forte dei Marmi y Herringen) y uno más tarde (2019-20), la pandemia provocó que se parase la competición cuando el Liceo ya estaba clasificado para cuartos y se iba a jugar la primera posición de grupos, y un mejor cruce en cuartos, contra el Oliveirense. Después del COVID (2020-21), la competición europea vivió una primera edición con formato reducido y concentrado y los de Juan Copa no pasaron de una dura primera ronda en la que se tuvo que medir a Barça y Benfica.

La temporada 2021-22 en Europa fue especial ya que los principales equipos españoles y portugueses hicieron boicot a la Champions disconformes con el formato de la competición. Aprovechando que era el cincuenta aniversario del Liceo, A Coruña acogió la Golden Cup, que fue como un torneo continental al margen de la ley en el que superó a Braga y Barcelos en la fase de grupos, al Noia en cuartos de final y cayó contra el Benfica en las semifinales. La competición nacía con visos de continuidad, pero finalmente la sangre no llegó al río y todo volvió a la normalidad, con ligeros cambios, para las temporada 2022-23 y 2023-24, en las que los coruñeses cayeron eliminados en la fase de grupos.

Ya el año pasado volvió a los cuartos, fase que no pisaba desde el 2018. Pero es que si el curso anterior hubiese tenido el formato del actual, sin cuartos y final a ocho, Juan Copa sí hubiese acabado con su particular maldición. Y este año, en cambio, lo tiene más complicado acabar entre los cuatro primeros la fase de grupos. Pero si algo ha demostrado el entrenador coruñés es que no existen los imposibles. Su equipo tendrá que empezar a demostrarlo este jueves con la visita del Oliveirense (20.30 horas) en la primera jornada.