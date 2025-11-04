La Gran Manzana se tiñe de verdiblanco

José Antonio Cambre, con la camiseta del Liceo en el maratón de Nueva York Cedida

"Siempre voy a los maratones luciendo patria", dice José Antonio Cambre, de 67 años. Y eso que ya lleva 38 en sus piernas, incluidos los seis major. El último, el de Nueva York que se disputó el pasado domingo. Era el tercero en una Gran Manzana que tiñó de verde con la camiseta del Liceo, que nunca falta en su maleta junto a la del Dépor. Su afición al equipo de hockey empezó prácticamente en sus inicios ya que su suegro era el dueño de la cafetería Taboo, sede de la primera peña liceísta. Y se mantiene en la actualidad a través de sus nietos Teo y Nuno, que juegan en la cantera verdiblanca.

"En la época de Martinazzo, Agüero... yo ya viajé al Liceo a un montón de sitios como Oporto, Lisboa... ïbamos mi mujer y yo con mi suegro, que incluso estuvo en Monza cuando el Liceo levantó su primera Copa CERS", recuerda. "Así que es algo que ya viene de lejos. Y ahora además mis nietos juegan así que la camiseta la llevo con el número 58, que es mi año de nacimiento, y con sus nombres detrás", añade. Lo que lo hace más bonito todavía.

José Antonio Cambre Cedida

La afición por las carreras es un poco más reciente ya que su primer maratón lo corrió en el año 2006. "Tenía un par de kilos de más y fumaba", explica sobre los malos hábitos que decidió cortar de raíz. "Para perder peso empecé a correr, muy poquito a poco, hasta engancharme. Pero nunca pensé que iba a llegar a correr un maratón", dice. Y menos 38. En 2019 en Tokio completó los Six Major (Berlín, Nueva York, Londres, Boston, Chicago y Tokio). Pero también ha estado en París, Praga, Roma, Ámsterdam, Sevilla o Valencia. Y por supuesto, en el de A Coruña. "Esto es un hobby y mi mujer y yo lo aprovechamos para hacer turismo", dice.

Además no se le da nada mal. En el de Nueva York corrió invitado, porque se disputaba a la par el Campeonato del Mundo máster. "Tengo una marca decentilla que hice en Sevilla de tres horas y quince minutos y eso hizo que me invitasen a venir. Ya había estado el año pasado y no tenía pensado venir a este, pero al invitarme volví", apunta. Aunque este año le costó un poco más llegar a la meta. "Coincidimos todos en decirlo, que no sabíamos por qué, pero que había sido más duro".

José Antonio Cambre, junto a su mujer y unos amigos Cedida

Nueva York ya lo es de por sí. "De todos los major es con diferencia del más duro. Porque tiene muchos puentes, que son muy rompepiernas. Y el final desde Bronx hasta Central Park por la Quinta Avenida vas subiendo, picando y picando los últimos 7 u 8 kilómetros... Es un destrozo de piernas y llegas a Central Park fundido", valora.

"Esto es para venir a disfrutarlo con otros 60.000 corredores y un millón o un millón y pico de personas en la calles por todos los cinco barrios que pasa el maratón. No puedes venir con pretensiones de marcas, porque no es para eso", añade. Aunque por su dureza tampoco da mucho tiempo de contemplar el paisaje. "Es una ciudad de película pero entre lo duro que es el recorrido y que tienes que ir concentrado, paisaje lo justito", se ríe.

Próximo reto

Para intentar buenas marcas están otros escenarios y el pupilo de Bernardo García de La Leonesa ya tiene pensado el próximo reto, el 15 de febrero en Sevilla. "Yo siempre digo que, pese a mi edad, lo mejor está por llegar. Mis mejores cuatro marcas las he hecho en los últimos dos años, así que quiero ir a bajar de las 3h15", avisa. Para eso se prepara corriendo entre 60 y 70 kilómetros a la semana y, doce semanas antes de la prueba, sube hasta los 100.

José Antonio Cambre, con sus dos hijos, en el maratón de A Coruña de 2019 Cedida

A dos por año, será el maratón número 39, acercándose a números redondos. "No me pongo límites y mientras pueda seguir hacer más será fenomenal porque eso significaría que estoy bien de salud, entonces no me marco retos, cuantos más mejor", señala. Su motivo de orgullo es, además, haberlos terminado todos, aunque tiene uno especial: "El de 2019 en A Coruña que lo corrí con mis dos hijos". ¿Y uno con sus nietos? "Si eso ocurre ya sería... Aquí en Nueva York, en la fiesta del Campeonato del Mundo, estuvimos con una señora de 80 años que recogió el trofeo de campeona. Y piensas, ¡qué felicidad! Sería grandioso seguir corriendo maratones a esa edad".