Cuando la amistad tiene premio

Los equipos masculino y femenino sub-15 del Liceo con el premio a la amistad del Eurockey Gordon Morrison

Los equipos femenino y masculino sub-15 del Liceo disputaron el pasado fin de semana la Eurockey Cup, una competición que reunió en Blanes y Lloret de Mar a los mejores equipos a nivel continental. No ganaron en cuanto a resultados, con los títulos que correspondieron al Salt y al Barça respectivamente. Pero sí fueron campeones en deportividad. La organización reconoció a ambos conjuntos verdiblancos con el premio a la amistad, reconociendo los valores demostrados por los coruñeses tanto dentro como fuera de la pista durante los cuatro días que duró el torneo. Las plantillas dirigidas por José Ares y César Gómez ya viajaron dispuestos a aprovechar y disfrutar al máximo de la experiencia de conocer a jugadores de su generación de otros países y competir al máximo de sus posibilidades.

En cuanto a resultados, el equipo femenino empezó el torneo con victoria por 1-8 sobre el Breizh francés, pero después perdió frente al HPR Team por 2-6 y por 5-1 ante el Cerdanyola. En la segunda fase se impuso por 4-0 al ECU (Ely & Chesterton United) inglés y por 7-0 al NAO (Nouvelle Aquitaine Occitanie) francés. Vera Gómez Urdiales y Carmen Almoyna, además, acabaron entre las máximas anotadoras con 8 y 5 goles respectivamente.

El masculino, acumuló tres derrotas en la primera fase, por 6-0 contra el Turquel y dos ajustadas por 6-5 frente al Diessbach suizo y por 1-2 ante el Peterborough inglés. Apeado de los cuartos de final, en la segunda fase volvió a caer por la mínima en su duelo contra el Walsum alemán (0-1), pero finalmente se pudo despedir de la competición con una victoria en el partido contra el Wolfurt austríaco, al que se impuso por 4-3. l