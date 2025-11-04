Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Liceo

Cuando la amistad tiene premio

El Liceo no ganó la Eurockey Cup, pero sus equipos masculino y femenino sub-15 fueron campeones en valores

María Varela
María Varela
04/11/2025 14:57
Los equipos masculino y femenino sub-15 del Liceo con el premio a la amistad del Eurockey
Los equipos masculino y femenino sub-15 del Liceo con el premio a la amistad del Eurockey
Gordon Morrison

Los equipos femenino y masculino sub-15 del Liceo disputaron el pasado fin de semana la Eurockey Cup, una competición que reunió en Blanes y Lloret de Mar a los mejores equipos a nivel continental. No ganaron en cuanto a resultados, con los títulos que correspondieron al Salt y al Barça respectivamente. Pero sí fueron campeones en deportividad. La organización reconoció a ambos conjuntos verdiblancos con el premio a la amistad, reconociendo los valores demostrados por los coruñeses tanto dentro como fuera de la pista durante los cuatro días que duró el torneo. Las plantillas dirigidas por José Ares y César Gómez ya viajaron dispuestos a aprovechar y disfrutar al máximo de la experiencia de conocer a jugadores de su generación de otros países y competir al máximo de sus posibilidades. 

Los equipos masculino y femenino sub-15 del Liceo

La base del Liceo, a la conquista del Eurockey

Más información

En cuanto a resultados, el equipo femenino empezó el torneo con victoria por 1-8 sobre el Breizh francés, pero después perdió frente al HPR Team por 2-6 y por 5-1 ante el Cerdanyola. En la segunda fase se impuso por 4-0 al ECU (Ely & Chesterton United) inglés y por 7-0 al NAO (Nouvelle Aquitaine Occitanie) francés. Vera Gómez Urdiales y Carmen Almoyna, además, acabaron entre las máximas anotadoras con 8 y 5 goles respectivamente. 

José Antonio Cambre, con la camiseta del Liceo en el maratón de Nueva York

La Gran Manzana se tiñe de verdiblanco

Más información

El masculino, acumuló tres derrotas en la primera fase, por 6-0 contra el Turquel y dos ajustadas por 6-5 frente al Diessbach suizo y por 1-2 ante el Peterborough inglés. Apeado de los cuartos de final, en la segunda fase volvió a caer por la mínima en su duelo contra el Walsum alemán (0-1), pero finalmente se pudo despedir de la competición con una victoria en el partido contra el Wolfurt austríaco, al que se impuso por 4-3. l

Te puede interesar

Captura e pantalla del beso de Alejo a Hormigo

El Granada está que trina... por un beso de Iván Alejo
Armando Palleiro
Diego Armando durante un Sofán-Paiosaco de la temporada pasada

El Sigüeiro anuncia la salida de Diego Armando y acerca su llegada al Silva
Raúl Ameneiro
Yeremay Hernández, driblando a Aguirregabiria

El Dépor recupera la amenaza a la carrera
Xurxo Gómez
El ideal gallego

Mulattieri no está lesionado, pero es duda para el Deportivo-Cultural
Xurxo Gómez