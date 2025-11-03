El empate del Barça atenúa la (mini)crisis del HC Liceo

Imagen del Liceo-Calafell de la quinta jornada liguera Germán Barreiros

La séptima jornada de la OK Liga aún pudo resultar peor para el Liceo, al que los resultados de dos partidos mandaron de la segunda a la cuarta posición. El empate del Barça en Sant Hipólit de Voltregà (4-4) evita que las distancias se amplíen mucho y comprime en dos puntos el top 4 de la clasificación.

No obstante, el batacazo verdiblanco en Igualada (4-0), que coloca como líder al titular de Les Comes, es una mala señal, justo antes de la semana en que comienza la WSE Champions, que los de Juan Copa abren este jueves (20.30 horas) en Riazor contra el UD Oliveirense portugués.

Mala señal porque el Liceo venía de dejarse dos puntos en la pista del antepenúltimo clasificado, el Sant Just, que suma los mismos que el penúltimo, el Rivas, y solo uno más que el colista, el Caldes. Y una semana antes, de sufrir en exceso para deshacerse en el Palacio del Calafell (3-2).

Partidos complicados que llegaron justo después del mejor de lo que va de curso. El Clásico nacional, donde el conjunto coruñés tomó el Palau Blaugrana por primera vez en cinco años menos seis días. Un lapso en el que Liceo había perdido un partido por la mínima (8-7, en la 2021-22) y en los otros siete encajó 36 goles y anotó solamente siete, lo que da más valor al triunfo del presente curso, por mucho que el número 1 del palmarés liguero no ande actualmente tan fino como antaño.

Del 0-3 al principio de la segunda mitad pasaron los verdiblancos a verse achuchados por los azulgranas (3-4), antes de que César Carballeira, a cuatro segundos para el final y a puerta vacía, sentenciase.

Un sufrimiento final que bien podría interpretarse como un anticipo de las tres siguientes jornadas. Unas sensaciones iniciales en el Palau que parecen haberse evaporado.

Sobre todo en Igualada, donde el vigente subcampeón de la OK Liga encajó los cuatro tantos en los primeros 25 minutos y tampoco fue capaz de batir al meta local en los 25 segundos.

Un resultado que hace líder a su verdugo, con los mismos puntos que el Reus Deportivo que se resarció ante el Sant Just (3-1) del traspié en Calafell (3-3), y que el defensor del título, que con el cedido en la pista del Voltregá son ya cinco puntos, solo dos menos que en las 26 jornadas de la fase regular 2024-25.

Pese a la (mini)crisis el plantel de Juan Copa sigue muy cerca del liderato. Una posición que, visto lo visto, todavía podría cambiar más veces de manos.

El Liceo suma un triunfo y una derrota ante dos de los otros tres, el mismo balance que el Igualada, que perdió por 1-4 contra el Barça. El plantel de Ricardo Ares, dos éxitos, ambos a domicilio, en Igualada y en Reus (2-4). El equipo rojinegro visita este domingo (12.00 horas) el Palacio de Riazor. Un partido que obliga a espantar el meigallo.