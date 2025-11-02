La Previa | El liderato se pone en juego en Les Comes

Nil Cervera celebra con Arnau Xaus un gol del Liceo Quintana

El liderato está en juego en Les Comes (18.00 horas). El empate del Barça contra el Voltregà (4-4) vuelve a abrir la posibilidad al Liceo de ascender a la primera posición que ya tuvo hace dos jornadas. Si gana al Igualada adelantará a los azulgrana, que ahora marchan con 16 puntos. Los verdiblancos tienen 14 y son la única alternativa posible, aunque el Igualada también tienen opciones de empatar al frente de la tabla con los culés, pero por detrás, porque suman 13, los mismos que el Reus, que recibe al Sant Just. Un inicio de la OK Liga como no se recordaba en el que cada jornada hay sorpresas y con continuas alternativas.

Las fuerzas están cada vez más igualadas. La competición es un sube y baja de resultados. Por eso la bola parada puede ser ese aliado que, en un momento dado, desnivele la balanza. El Liceo es el equipo más goleador de la OK Liga en las seis primeras jornadas con 24 tantos. Pero ninguno de ellos ha sido con la ayuda de la bola parada. Solo el Calafell y el Cerdanyola tienen peores estadísticas que un conjunto verdiblanco que, por un lado, falló sus cuatro directas y que, por otro, es el único de la competición que todavía no ha tenido ni un penalti a su favor. Será un examen extra en la ya complicada de por sí visita al Igualada (Les Comes, 18.00 horas) sin el lesionado Bruno Saavedra, pero con el retornado Tombita.

Es cierto que con las nuevas normas ya no es tan decisiva porque las tarjetas azules solo implican un lanzamiento cuando se trata de una ocasión directa de gol. En la mayoría de los casos no ha sido así y las directas que se lanzan son por acumulación de faltas (diez en el primer ciclo, cada cinco en los siguientes). En el caso del Liceo, dispuso de cuatro y no acertó ninguna de ellas. Tres las falló Arnau Xaus, contra SHUM Maçanet, Cerdanyola y Calafell; y una Nuno Paiva, en Barcelona. 0 de 4 en total.

Solo hay otros tres equipos en la OK Liga que no hayan marcado desde el punto de la directa, el Calafell, también con un 0 de 4; y el Cerdanyola y el Igualada, ambos con 0 de 2. El Calafell además falló dos penaltis (0 de 6 en el total de la bola parada), el Cerdanyola tres (0 de 5) y el Igualada otros dos (0 de 4). Una estadística en la que el Liceo no puede contar porque es el único equipo de la competición que en las seis primeras jornadas no dispuso de ninguna ocasión. Necesita el conjunto de Juan Copa todas sus armas a punto para conquistar Les Comes en el que es su segundo partido seguido a domicilio y sobre todo después de haberse dejado dos puntos en Sant Just la semana pasada con un empate (2-2).

El Liceo es el equipo más goleador de la OK Liga, 24 tantos sin bola parada: 0 de 4 en directas y ningún penalti a favor

Tampoco le fue bien a los verdiblancos en su última visita a Igualada el curso pasado, donde perdió por 5-1 (y en la anterior empató). De eso hace justo un año, el 3 de noviembre de 2024, un momento en el que el Liceo tocó fondo pero a partir del cual empezó a renacer, sobre todo con un accidentado viaje de vuelta a casa, en coches alquilados y haciendo noche por el camino, que ayudó a la conjunción de la plantilla fuera de la pista, a fomentar el sentimiento de equipo.

Revelación

Un año después el Igualada, que ha ganado los dos últimos títulos de la WSE Cup, continúa siendo uno de los equipos de moda. Los arlequinados puede que sean la sorpresa del inicio de la competición. Llegaron a la final de la Supercopa, son terceros y vienen de complicarle la vida al Porto en las semifinales de la Copa Continental disputada la semana pasada. Sorpresa relativa, porque claramente es un equipo que lleva ya unas temporadas haciendo un gran trabajo de la mano de un Marc Muntané que ha hecho que la ciudad haya recuperado el orgullo por su hockey.

Pero sorpresa al fin y al cabo porque despuntar lo que tiene es que te conviertes en un blanco fácil para los depredadores. El Liceo se llevó haces dos años a Nil Cervera (y uno antes el Barça a su hermano Eloi), lo que ya tensó la relación entre clubes. Pero este verano fue el hockey portugués el que pescó en su reserva llevándose el Barcelos al portero Guillem Torrents y el Oleiveirense al francés Marc Rouzé, que fue considerado el jugador revelación de la temporada pasada. Dos bajas sensibles que hacían dudar de si los catalanes iban a ser capaces de mantener el nivel, pero no solo lo han conseguido, sino que lo subieron para colocarse entre los principales aspirantes. Cuatro victorias y un empate, justo el miércoles en Alcoi, recuperando el partido que aplazó el fin de semana por la Copa Continental. Una derrota (contra el Barça). El Liceo, con los mismos triunfos y dos empates, asumirá un test de alto nivel en Les Comes.