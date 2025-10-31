Arnau Xaus, el único del Liceo que volvió de Sant Just con tres puntos

Arnau Xaus Pedro Puig

El Liceo regresó la semana pasada de su visita al Sant Just con un solo punto. Arnau Xaus, con tres. Los del delantero verdiblanco no subieron sin embargo al casillero, sino a su mejilla, y salieron de su bolsillo, con 300 euros menos.

El jugador del equipo coruñés recibió un golpe durante el partido en La Bonaigua. El corte por el que sangraba necesitaba puntos de sutura. Así se lo trasladaron los dos técnicos sanitarios que le atendieron en la propia instalación, donde sin embargo, aunque no constó en el acta, no había ni médico, como es obligatorio, ni ambulancia para emergencias.

Fueron los padres del propio jugador los que se encargaron de trasladarlo en su propio coche a un hospital sin saber muy bien a dónde acudir porque nadie supo indicarles el procedimiento. Acabaron en un hospital privado que en A Coruña es a donde se derivan todos los casos de seguros deportivos.

Pero no era el caso de allí. Después de muchos problemas, sin que sirviera el parte del incidente firmado por la pareja arbitral del partido, el jugador tuvo que pagar de su bolsillo los tres puntos de sutura que necesitó para cerrar la herida. Ahora el club trabaja para que el dinero le pueda ser reembolsado.

Un susto que quedó en anécdota y que pone sobre la mesa la necesidad de la presencia sanitaria, médico incluido, en todos los partidos. El Liceo, cuando actúa como local, tanto el primer equipo en el Palacio de los Deportes de Riazor como el de OK Bronce en Elviña II cuenta esta temporada con una médico, Andrea Vázquez Vilela.

El curso pasado había vuelto Javier Pombo, que ya formara parte del staff en los años 90, siendo testigo de una época gloriosa en la que ganó al menos uno de cada uno de los títulos. El Liceo cuenta incluso con un estudiante de Medicina en sus filas, Bruno Saavedra, que después de empezar Enfermería se pasó el curso pasado a la nueva carrera.

Segunda posición

El empate del Liceo en Sant Just supuso para los verdiblancos la pérdida del liderato, que pasó a manos del Barcelona, pero ni el Reus ni el Igualada, que tenían la oportunidad de adelantarle también en la clasificación, pudieron aprovecharla con sendos empates.

La clasificación de la OK Liga queda encabezada por el Barça con 15 puntos, uno más que el Liceo, que tiene 14 y es el único equipo que queda invicto en la competición después de seis jornadas con cuatro victorias y dos empates. Por detrás vienen el Reus y el Igualada, con 13. El siguiente ya es el Voltregà con 10.

El Igualada es precisamente el próximo rival del Liceo, este domingo a las 18.00 horas. Arnau Xaus, pese a los puntos, no será baja para el partido. La única será la de Bruno Saavedra, que tendrá que estar de baja entre dos y cuatro semanas. Entrará en la convocatoria en su lugar Tombita, que jugará por primera vez desde su vuelta.

La próxima semana será ya la del debut en la Champions con la visita el jueves del Oliveirense portugués en la primera jornada de la fase de grupos. El club ya puso a la venta las entradas para todos aquellos que no sean abonados o socios a través del convenio con el Deportivo. Los precios son de 7 euros para los adultos, de 5 para los menores de 25 y de 3 para los que tienen menos de 15. Siguen teniendo acceso gratuito los alumnos del colegio Liceo La Paz y los menores de 15 con licencia federativa en vigor.