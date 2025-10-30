El séptimo rival liguero del Liceo, en vías de volver por sus fueros

Imagen del último duelo de fase regular liguera entre el Liceo y el Igualada Patricia G. Fraga

Este domingo, a las 18.00 horas, el Liceo juega en Les Comes, la icónica pista de su séptimo rival liguero de esta temporada, un Igualada HC que, tras bastantes años de mediocridad, asoma actualmente por unos puestos delanteros donde se movió en las décadas de 1980 y 1990, tiempo en que conquistó cinco ligas, dos Copas del Rey y seis Copas de Europa.

El conjunto arlequinado está ubicado en la tercera plaza de la tabla clasificatoria, a un solo punto del verdiblanco y dos por debajo del líder, el Barça. Un lugar del que el otro club azulgrana de la OK Liga había estado alejado durante mucho tiempo.

Y es que el rendimiento del Igualada en las últimas temporadas ha sido como su propio nombre indica: igualado. En las tres campañas precedentes, el titular de Les Comes finalizó en la misma posición, la séptima. En los dos anteriores a ellas, lo hizo en la novena plaza.

El quinto puesto en la 2018-19 es su mejor clasificación en la diez últimas campañas completadas.

En este tiempo, su balance contra el Liceo es desolador: tres victorias, un empate y 18 derrotas en partidos de la fase regular liguera.

Dos de los resultados positivos datan de los dos últimos ejercicios. En el 2024-25, los de Juan Copa salieron vapuleados de Les Comes (5-1) y en el Palacio de los Deportes de Riazor se resarcieron ganando por 3-1.

En la campaña anterior, 6-1 en el feudo coruñés y 5-5 en el igualadino, el primero de dos empates seguidos del Liceo, que la semana siguiente firmaría tablas (4-4) en casa contra el Calafell.

Los otros dos triunfos de los arlequinados corresponden a una misma temporada, la 2015-16. Por 2-3 en Riazor y por 4-2 en Les Comes. Aun así, el Liceo acabó la liga –sin playoffs– en la tercera plaza, cinco por delante de su rival de este domingo.

Catorce seguidas

Entre medias, nada más y nada menos de catorce derrotas encadenadas. La más contundente, un 9-0 en el Palacio en el duelo de la segunda vuelta de la campaña 2019-20. En cancha catalana, los más holgados fueron el 1-5 de la 2021-22 y el 0-4 de la 2020-21.

La diferencia goleadora también es dura. El Liceo perforó en 75 ocasiones la meta del Igualada, que tan solo hizo 22 dianas en estas siete campañas, donde los verdiblancos dejaron su puerta a cero en tres de los catorce enfrentamientos, así como a domicilio (0-3) en la 2014-15, en la que el Palacio venció por 5-1, elevando la cuenta a 18 victorias en los 24 partidos ligueros en los últimos diez cursos completos.