La base del Liceo, a la conquista del Eurockey

Los equipos masculino y femenino de la categoría sub-15 del Liceo se desplazaron a Cataluña, donde desde el jueves al domingo competirán entre Lloret de Mar y Blanes en el Eurockey, una especie de Campeonato de Europa no oficial para los mejores equipos a nivel europeo. Es la segunda participación de ambos en la competición de referencia para la base continental, pero desde 2016 la cantera verdiblanca no se clasificaba para ella.

Las primeras en entrar en acción serán las chicas dirigidas por José Ares, el jueves a las 16.00 horas en Blanes frente al Breizh francés. Encuadradas en el grupo F también se medirán el viernes a las 10.15 horas al HPR Team español también en Blanes y cerrarán esta fase a las 16.00 horas en Lloret contra el Cerdanyola.

En el caso de los chicos de César Gómez, que el curso pasado se colgaron la medalla de bronce en el Campeonato de España alevín, abrirán la competición el jueves a las 19.45 horas en Lloret contra el rival a priori más fuerte del grupo, el Turquel portugués. Después les tocará medirse el viernes a las 11.30 horas en Blanes al Diessbach suizo y ese mismo día a las 18.30 horas y en Blanes, al Peterborough británico.

Solo los dos primeros clasificados de cada grupo pasan al cuadro de honor de los que lucharán por el título, pero todos seguirán jugando para decidir la clasificación final de una competición que va más allá de lo deportivo, un lugar de encuentro y convivencia para jugadores de todas las procedencias. Hace un mes que se disputó el Eurockey de categoría sub-17, que también contó con participación coruñesa con la presencia del Compañía de María, y en el que se proclamaron campeones el Benfica en masculino y el Salt en femenino.