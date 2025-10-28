Bruno Saavedra se rompe

Bruno Saavedra cae al suelo en una jugada del partido en el Palacio contra el Rivas Quintana

El empate en La Bonaigua y la pérdida del liderato de la OK Liga no fueron la únicas malas noticias para el Liceo en Sant Just. Las pruebas confirmaron que la lesión de Bruno Saavedra, que pidió el cambio en el inicio del segundo tiempo, es una rotura en la inserción del oblicuo izquierdo en la cresta ilíaca, lo que le obligará a parar al menos durante las próximas dos semanas. Esto incluye el desplazamiento a Igualada de este domingo y el doblete de la próxima semana en el Palacio de los Deportes de Riazor, donde el jueves se escenificará el debut de la Champions con la visita del Oliveirense y el domingo el equipo recibirá al Reus. Tres duelos de máximo nivel sin uno de los jugadores más en forma de la plantilla en el arranque de la competición con cinco goles en seis jornadas. El Liceo pierde a Bruno, pero recupera a Tombita, que recibió el alta médica ya hace semanas y ahora tiene también la deportiva, preparado para redebutar (tras su vuelta de su cesión en Lleida) el domingo en Igualada.

Solo habían pasado un par de minutos de la segunda parte del partido del sábado pasado cuando, tras ejecutar un disparo y recibir un golpe, el santiagués se rompió. Lo supo en el momento. Levantó la mano para pedir el cambio y se la llevaba al costado, a la zona afectada. Era un dolor conocido, porque ya había sufrido esta misma lesión en su etapa en el Dominicos, antes de llegar al Liceo. Se sentó en el banquillo y ya no volvió a salir en lo que restaba de encuentro.

Saavedra estaba pendiente de someterse a pruebas en su regreso a la ciudad. El doctor Carlos Lariño le realizó el lunes una ecografía que confirmó el diagnóstico. En quince días le repetirá pruebas, aunque esta vez una resonancia que determinará con más precisión el tiempo de recuperación, que depende en gran medida del grado del desgarro. Si es leve esas dos semanas de reposo serían suficientes, pero si es el más grave, podría necesitar incluso hasta un mes.

El delantero gallego estaba siendo uno de los protagonistas del buen inicio de temporada del Liceo. Aunque si hay que destacar un partido por encima de otros, el del Barcelona fue su coronación. Le había tocado vivir la parte negativa en las semifinales de la Supercopa contra los azulgrana, cuando fue víctima del nuevo reglamento al ver la tarjeta roja por protestar en el banquillo una agresión a un compañero en pista. Empezaba la segunda parte y se tuvo que ir para el vestuario.

Le quedaron las ganas acumuladas porque en el Palau se lució con el único lunar de una tarjeta azul fruto de ese carácter tan especial que a veces le lastra pero que está aprendiendo a domar sin perder todo lo bueno que también le da. La presión alta fue clave en el robo de bolas para correr a la contra y marcos dos goles con sendas magníficas finalizaciones, sin temblarle el pulso ante Sergi Fernández. Enmudeció al pabellón azulgrana y cabreó al veterano portero, que al final del encuentro fue a buscarle las cosquillas.

En su mejor momento, una lesión le vuelve a frenar. Y no es la primera que sufre en el Liceo. En su primera temporada solo llevaba tres partidos cuando le detectaron una fractura en los huesos escafoides de la mano. Le operaron y lo que iban a ser un par de meses se convirtieron en seis. Regresó poco antes del final de la competición regular como refuerzo para el playoff, aunque sin ritmo de competición. En la segunda, también cuando estaba en un gran momento, tuvo un choque de trenes fortuito con su compañero Nil Cervera durante un partido, lo que le provocó una lesión cervical de la que tardó un mes en recuperarse.

Oportunidad para Tombita

El lugar de Bruno Saavedra en la convocatoria lo ocupará Tombita. El argentino, que se lesionó en los isquios en el playoff de la temporada pasada todavía en las filas del Lleida jugando precisamente contra el Liceo, está listo para volver. Después de que el doctor Arriaza le diese el alta médica a principios de mes, las últimas tres semanas ha acumulado entrenamientos para ponerse al ritmo del resto del grupo

Más armas para un Liceo que es el máximo goleador de la OK Liga y que con el de Mendoza, que aprovechó al máximo la temporada de su cesión para ganar el derecho a volver a estar en la plantilla verdiblanca, suma a otro jugador de área como Toni Pérez, aunque con más envergadura, y también con capacidad asociativa para dar ese último pase definitivo.

Martín Rodríguez se pierde dos partidos

Bruno Saavedra no estará en el partido contra el Reus de dentro de dos semanas en el que Juan Copa contará contra otra baja, la de Martín Rodríguez. El portero coruñés tiene que someterse a un tratamiento de ondas de choque para paliar una calcificación que sufre en la rodilla y que implica reposo en los días siguientes. Las actuaciones están programadas para los viernes 7, 14 y 21 del mes de noviembre, por lo que sí estará el jueves 6 en la Champions contra el Oliveirense pero no el domingo 9 frente al Reus y tampoco podrá viajar el domingo 16 a Noia. La semana siguiente no hay jornada el fin de semana, por lo que no le afectará ya que solo hay compromiso el jueves 20 con el desplazamiento a Barcelos.

El meta del filial Iago Fouz, conocido como Pulpi, ya cubrió su puesto esta temporada, lo mismo que el de Blai Roca durante la pretemporada, aunque ahora Juan Copa cuenta más alternativas con la reciente incorporación al equipo que compite en la OK Bronce de Eloy Martínez, que abandonó el CDM de la OK Plata.

El parte de guerra de la visita a Sant Just, por otra parte, no incluía solo la lesión de Bruno Saavedra. Allí también sufrió un golpe Arnau Xaus que requirió tres puntos de sutura. Un inicio de Liga bueno para el Liceo, pero también accidentado ya que Nuno Paiva también sigue recuperándose del que recibió en el Palau Blaugrana, que le obligó a jugar la segunda parte con un aparatoso vendaje, aunque no fue un impedimento para que explotara en los dos siguientes partidos, contra Calafell y Sant Just, con tres goles.