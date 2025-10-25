El Liceo defiende el liderato en una de sus pistas prohibidas

Jacobo Copa lucha en el área en el partido contra el Calafell Germán Barreiros

La Bonaigua es un puerto del Pirineo catalán situado a más de dos mil metros de altura y que durante muchos años fue la única entrada al Valle de Arán desde el resto de España, conocido asimismo por su mal tiempo, grandes nevadas y peligros de aludes. Es también el nombre que lleva la pista en la que juega sus partidos como local el Sant Just, casi una señal para el Liceo, para el que es una montaña metafórica que nunca ha podido escalar y donde tendrá que defender esta tarde (20.00 horas) el liderato de la OK Liga.

El conjunto verdiblanco nunca ha ganado en la pista catalana. Tampoco ha hecho muchas expediciones, ya que solo han sido dos visitas en las dos últimas temporadas, pero en la primera, cuando el catalán era un equipo recién llegado a la categoría, perdió, y bien (7-3), y en la segunda, cuando parecía que llegaba a la cima, con un 0-2 a favor, encajó dos goles en el último minuto (2-2) y tuvo que seguir esperando por ese momento de clavar su bandera en el territorio conquistado.

Un lustro del último Liceo líder Más información

Los de Juan Copa se enfrentan a un doble reto. Por un lado, el de sumar la primera victoria como visitante en Sant Just. Por otro, mejorar los finales de los partidos, precisamente uno de los debes señalados por el propio entrenador después del encuentro de la semana pasada frente al Calafell.

Es cierto que la última visita a Sant Just pilló a los coruñeses en un momento de cansancio extremo y como final de un trayecto que le llevó a jugar dos partidos en 48 horas, el jueves en Oliveira de Azemeis y el sábado en la localidad metropolitana de Barcelona, con el viaje exprés por el medio. Por eso el final del partido se les hizo duro y no pudieron gestionar bien esa ventaja de dos goles, con los tantos finales de Xavier Crespo, a un minuto y cinco segundos para el final, y de Gerard Miquel cuando solo restaban seis segundos, que le condenaron a un empate y a dejarse dos puntos.

Esta temporada el Liceo tiene un calendario más benévolo. Afrontó tres partidos en siete días, pero desde que el sábado se midió al Calafell ha tenido toda la semana por delante para preparar con esmero y con un solo pensamiento en mente esa visita en la que, además, defiende el liderato. Los verdiblancos son primeros, y únicos invictos de la Liga, con un punto de margen sobre el Barcelona, el Reus y el Igualada. Y puede meterles presión, porque juega un día antes que azulgranas y rojinegros (contra Noia y Calafell respectivamente) mientras que los arlequinados, que precisamente serán su próximo rival, no juegan hasta el miércoles (frente al Alcoi) porque este fin de semana disputan la Copa Continental.

El Sant Just no está en su mejor momento, tercero por la cola y con solo cuatro puntos en las primeras cinco jornadas con triunfo sobre el Cerdanyola (6-3) en la primera y empate ante el Rivas (3-3) en la siguiente, pero tres derrotas seguidas frente a los de arriba: Barça, Calafell e Igualada. El equipo dirigido por Mia Ordeig ha perdido ya parte de su efecto sorpresa de la revelación que en su primera temporada en la máxima categoría no solo le llevó a clasificarse para la Copa del Rey, sino a colarse hasta la final, donde sucumbió contra el Barcelona. Y como consecuencia de eso, ya el curso pasado tuvo que jugarse la permanencia en el playout, con victoria contra el Alpicat.

Blai Roca: "Si pudiera pediría más centímetros, pero estoy contento con lo que hay" Más información

Uno de sus arquitectos, la leyenda Fernando Pujalte, estaba el sábado pasado en las gradas del Palacio de los Deportes de Riazor viendo el partido contra el Calafell, donde juega su hijo Joan, que precisamente es una de las bajas sensibles que ha tenido la plantilla para este curso junto a las retiradas del portero Elagi Deitg y Borja López, perdiendo goles y experiencia. Para reforzarse tiró de eso mismo, con la veteranía de Pau Gilabert, Sergi Torné, Tety Vives y bajo palos, Gerard Camps.

Las pistas en las que el Liceo nunca ha ganado

La de Sant Just es una de las diez pistas prohibidas del Liceo, solo cuatro en España. Y coincide que todas son de equipos, a priori, de peor nivel. También hay que decir que a dos de ellas, Mieres y Jonquerenc, solo hizo una visita y no tuvo opción de redención. En las otras dos, Taradell y Sant Just, solo lleva dos y hoy será la tercera en el caso de la Bonaigua.

El Liceo solo se cruzó con el Mieres en la máxima categoría en su primer año en ella, la temporada 1979-80. En Riazor ganó por 5-4, pero cuando le tocó visitar el feudo asturiano perdió con claridad por 10-2 con cinco goles de Tinín, cuatro de Ortega y uno de Josito por los dos verdiblancos de Carlos Gil.

Con el Jonquerenc fue en el curso 1998-99, con derrota por 5-4 en un partido con protagonismo de los hermanos Garangou, Marc y Jordi, que marcaron dos goles cada uno y unido al de Emili López superaron al doblete de Miguel Ángel Sánchez y los tantos de Carlos López y Raúl Monserrat para los visitantes, que se tomaron la revancha en la segunda vuelta en Riazor ganando por 4-1.

El Liceo remonta al Calafell y culmina su semana grande como nuevo líder de la OK Liga Más información

Las visitas a Taradell también son negras para el Liceo. Dos y dos derrotas, en la 2019-20 por 4-3 en su primera incursión en el terreno y por 4-2 en la 2020-21 cuando incluso le costó cortar con una racha de quince partidos invicto.

En Europa, son seis las pistas que los verdiblancos nunca han podido conquistar. La más extraña es la del Den Haag de Países Bajos. El Liceo visitó La Haya en la CERS de la temporada 1981-82 y solo pudo arrancar un empate (4-4). También se le resistió la del Follonica italiano en su único paso en la Champions de 2008-09 (4-3); y los dos que hizo por Valongo: 2-2 en la 2013-14 y 3-3 el año pasado.

Las otra tres son las del Benfica, Oliveirense y Sporting, tres de los cinco rivales de grupo de la Champions. En la primera sí se llevó una eliminatoria de primera ronda de Champions (1997-98) tras empatar el partido (2-2) y ganar en los penaltis (0-2). En las otras dos ni siquiera ha conseguido empatar.