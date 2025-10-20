Un lustro del último Liceo líder

Toni Pérez celebra uno de los goles del Liceo contra el Calafell Germán Barreiros

Del 18 de octubre de 2020 al 18 de octubre de 2025. Cinco años exactos han pasado desde la última vez que el Liceo había liderado en solitario la OK Liga. Con un Barça que no ha dado demasiadas concesiones al resto en los últimos años (cinco derrotas en la fase regular en cinco temporadas, seis con la de este curso), la primera posición ha sido casi una exclusiva de dominio culé. El Reus en las primeras jornadas y ahora los verdiblancos, que han sido también su principal alternativa en esta década (incluyendo el Noia, finalista del playoff hace dos cursos), han acabado con el monopolio azulgrana.

El Liceo, que empezó la competición con un traspié en casa, donde empató contra el SHUM Maçanet (3-3), se recuperó en las siguientes jornadas, en las que se deshizo de Cerdanyola (2-5) y Rivas (6-2), pero sobre todo con su gran triunfo en el Palau (3-5). Eso le permitió llegar a la quinta jornada, disputada el pasado fin de semana, con la opción de asaltar la primera posición, para lo que tenían que darse dos condiciones: la victoria liceísta sobre el Calafell y la derrota del Reus, el que marcaba el ritmo hasta el momento con cuatro de cuatro, frente al Barça. Los coruñeses hicieron su trabajo, no sin problemas, remontando en el Palacio e imponiéndose por 3-2 a su rival. Media hora después los azulgrana empezaban a recuperar terreno al asaltar la Bombonera rojinega (2-4).

El Liceo se puso líder con 13 puntos (de 15 posibles) y ya es el único equipo invicto de la competición doméstica. Segundo es el Igualada, con 12, que también está en racha porque desde que perdió contra el Barcelona en la jornada inaugural (1-4), segunda derrota seguida ya que también había claudicado una semana antes en la final de la Supercopa de España, encadena como los verdiblancos cuatro victorias seguidas y es el equipo con mejor ratio de goles a favor y en contra (+11). El Reus marcha tercero, con otros 12 puntos (pero con +10). Y ya cuarto es el Barça, con 9, pero pendiente de recuperar el partido que tuvo que aplazar para ir a San Juan (Argentina) a disputar el Mundial de Clubes, y que finalmente disputará este miércoles en el Palau contra el Calafell.

Aunque gane, no podrá dar alcance a los de Juan Copa y como mucho se pondrá a la par de Igualada y Reus, así que el Liceo llegará al fin de semana como líder en solitario y tendrá que defender su posición de privilegio en la pista del Sant Just. Será el sábado a las 20.00 horas mientras que sus rivales jugarán un día después, el Barça como local contra el Noia y el Reus en Calafell. El Igualada todavía lo hará más tarde, el miércoles de la próxima semana en Alcoi.

Toda una vuelta al frente en la 20-21

Hacía cinco años que el Liceo no se encontraba en esta situación. Salvo un liderato anecdótico en la primera jornada de la temporada 2024-25 simplemente por diferencia de goles (empezó la liga con victoria por 6-1 frente al Igualada) y que perdió solo una semana después cuando perdió en Calafell, había que remontarse hasta la temporada 2020-21 para encontrar la última vez que los verdiblancos no solo estaban por delante del Barça, sino de todos los demás. Y eso que ganó la Liga un año después, ya con playoff (y sin haber ido nunca primero), y no ese, el último de campeonato regular.

Aquella temporada el Liceo cogió la primera posición en la segunda jornada, compartida entonces con Barça, Calafell, Reus y Voltregà, pero con el equipo verdiblanco en el liderato por mejor diferencia de goles, un +18 tras una goleada de escándalo contra el Taradell (15-1) en el Palacio de los Deportes de Riazor. En la siguiente, la tercera fecha del campeonato, ganó en el Palau Blaugrana por 3-4 (que era precisamente la última victoria en feudo del Barça hasta la de hace una semana), eliminando a un rival de la ecuación de la lucha por el mando de la Liga, quedándose en un mano a mano con el Reus que se deshizo un fin de semana después, cuando los coruñeses vencieron al Mataró (2-0) y los rojinegros empataron en Caldes (4-4).

Roberto di Benedetto en el partido contra el Mataró que dio el liderato al Liceo en la temporada 2020-21 EC

Aunque los restos de la pandemia, que daba sus últimos coletazos, hacían muy difícil seguir la competición con continuos aplazamientos por casos de COVID en los equipos, el liderato del Liceo, que se proclamó campeón de invierno, duró toda una vuelta. De Taradell en casa (jornada 2) a Taradell fuera (jornada 17). En el camino, el conjunto dirigido por Juan Copa batió todos sus récords. Llegó al ecuador invicto con un impresionante balance de 14 victorias, doce seguidas en el arranque del curso, y solo un empate, en la número 13 contra el Caldes. Llegó a tener una ventaja de cinco puntos con el Barça, entre las jornada novena y la decimosegunda. Con el empate liceísta se estrechó el margen a tres, que mantuvo hasta la 17, cuando sucumbió a una de sus maldiciones, la de los recién ascendidos, perdiendo por 4-2 en su visita al Taradell. Las fuerzas se igualaron, con 46 puntos para ambos y mejor golaveraje de los culés, con +77 por el +57 de los coruñeses. Además el tropiezo llegó en la previa al Clásico en Riazor. Con el 3-7 los azulgrana empezaron a cimentar un título que el Liceo no le puso nada fácil, aunque al final los verdiblancos acabaron a siete puntos.

Celebración del Liceo del título de la Copa del Rey en A Coruña en 2021 Javier Alborés

También estaban reservando fuerzas porque cuando vieron que el ritmo del Barça hacía imposible luchar por la Liga se centraron en preparar la Copa del Rey, que precisamente iba a ser en A Coruña a final de temporada. Ahí se tomaron su revancha levantando el título tras imponerse en la final precisamente a los azulgrana por 3-2. Fue el comienzo de un ciclo ganador al que le seguirían la Supercopa y la Liga y que ahora el Liceo se siente en disposición de repetir.