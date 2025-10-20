El Liceo se remanga el traje de gala para trabajar

Juan Copa levanta las manos en una acción del partido contra el Calafel entre Bruno Saavedra y Jero Garcíal Germán Barreiros

El Liceo se puso el traje de gala el martes para derrotar al Barcelona en su feudo y celebrar su primera victoria en el Palau Blaugrana en cinco años, la décima de toda su historia. El sábado, sin embargo, no tuvo reparos en remangarse, incluso en ponerse el mono de trabajo, para remontar un duro partido contra el Calafell que solo se sacó adelante gracias al sacrificio colectivo. Clark Kent de día, Superman de noche. Vista lo que vista, siempre un superhéroe. Fue lo que más valoró Juan Copa del triunfo en el Palacio de los Deportes de Riazor que elevó al equipo verdiblanco al liderato de la OK Liga. “Lo del Palau lo tenemos que llevar al campo de la motivación para seguir trabajando y para seguir esforzándonos y en ningún momento ponernos el esmoquin. Tenía ganas de verlos por eso y la reacción fue fantástica”, indicó el entrenador coruñés después del partido.

Ya lo había avisado antes incluso de que empezara el curso con unas palabras que finalmente resultaron casi premonitorias. “Nadie regala nada por la camiseta que llevas”, dijo. Los dos goles seguidos del SHUM en el Palacio con los que se abrió la Liga fueron la constatación, una lección que quizás el equipo tenía que pasar para poder avanzar. Para trabajar normalmente hay que ensuciarse las manos. Y si no se puede hacer en traje, se quita. Por eso para el técnico era tan importante ver cómo se comportaban los suyos. Si pensaban que como ya habían ganado al Barcelona ya estaba todo hecho contra el Calafell o si por el contrario eran capaces de volver a bajar al barro.

El gol a los dieciséis segundos de Aleix Marimón, además, le puso un ingrediente más al test. “Me gustó mucho el equipo, mucho, mucho”, insistió por ello. “Porque en los primeros segundos recibimos un gol y tuvimos una tranquilidad enorme de seguir trabajando para tener muchas ocasiones de gol”, continuó y destacó el gran rendimiento de Martí Serra bajo los palos contrarios (“estaba destinado”), lo que llevó a que el resultado, a su parecer, fuera “injusto”.

Juan Copa da indicaciones en un tiempo muerto del partido contra el Calafell Germán Barreiros

“Tuvimos la paciencia suficiente para esperar el momento y, sin dar muchas ocasiones de gol en contra, madurar el partido y esperar el efecto Riazor, que apareció, y remontar”, valoró y alabó esa capacidad para sufrir codo con codo que están desarrollando sus jugadores. “Me gustó el compromiso de los ocho jugadores. Era muy importante la rotación por ser el tercer partido en una semana con el viaje por medio del martes. Y no nos volvimos locos”, añadió.

Un pero

Solo encontró un pero, que fue precisamente cómo gestionaron los verdiblancos los minutos en los que estuvieron por delante en el marcador con el 3-1. “Ya nos había pasado en otros partidos. Una lástima la última jugada que parecía que el partido ya estaba para terminar y aún tuvimos que ir al 5x4, aunque creo que hay falta a César Carballeira que lo podría haber evitado”, se quejó, porque es una situación que ya le generó sustos en otras ocasiones como en el playoff del año pasado contra el Lleida (aunque el brazo ejecutor en aquella ocasión, Nuno Paiva, ahora juega a su favor) o este mismo curso en la primera jornada frente al SHUM.

“Tenemos que ajustar un poco más el ataque para seguir haciendo daño. Ya lo habíamos hablado, pero esta semana tampoco tuvimos mucho tiempo para entrenar. Pero como estamos en el proceso, la semana que viene la tenemos limpia y es lo que haremos”, reconoció, aunque también quiso ser positivo, porque como para no serlo después de una semana de nueve puntos: “Si seguimos por este tramo, en el proceso que estamos, tenemos mucho que mejorar todavía pero estamos en el camino cierto”.

Efecto Riazor

Juan Copa también tuvo un detalle con la afición, a la que consideró un efectivo más a la hora de remontar el partido. “Era muy importante porque en casa no podemos ceder más puntos, es vital ganar en Riazor con nuestra gente. Queríamos brindarles un buen partido después de la victoria en el Palau y del empate en la primera jornada”, aseguró sobre los seguidores verdiblancos, que todavía no llegan a cubrir la media entrada, pero muy metidos en faena. “Son muy importantes para nosotros. Riazor tiene que ser un fortín en una liga tremendamente complicada, muy igualada como siempre, pero que con ellos somos más fuertes”, pidió su ayuda.

Aunque no los volverá a ver hasta el próximo jueves 6 de noviembre y será ya en el estreno de la Champions contra el Oliveirense, una semana grande porque ese domingo 9 visitará la ciudad el Reus. Antes, dos desplazamientos seguidos, el sábado a Sant Just y el domingo de la próxima semana, a Igualada. “Ahora tenemos que acumular más sesiones de trabajo, nos viene un calendario complicado. Tenemos que estar a tope. Físicamente estamos muy bien, Kike (Sanfiz) está haciendo un trabajo enorme con la plantilla, y está esperando Tomba para entrar en nada. Va a ser muy importante este año la rotación”, dice. Ya tiene el alta médica y solo le queda la deportiva.