El muro de Martí Serra amenaza el invicto del Liceo

El Liceo afronta la quinta jornada de OK Liga con la moral por las nubes. Y no es para menos, ya que hace apenas unos días consiguieron imponerse al Barcelona en el clásico nacional por 3-5 en una gran actuación de todo el equipo liceísta. Sin embargo, el Liceo ha tenido apenas tres días para descansar y disfrutar de la victoria, ya que esta tarde recibe en el Palacio de los Deportes de Riazor al Calafell.

Históricamente, el enfrentamiento con el Calafell siempre ha sido favorable para el Liceo, con 26 victorias, un empate y tan solo dos derrotas en competición liguera. Además, es uno de los oponentes favoritos de Dava Torres y Toni Pérez, que han logrado 17 y 11 goles respectivamente ante ellos. Tampoco se le da mal a César Carballeira, con siete tantos.

El conjunto catalán es en estos momentos el séptimo clasificado con seis puntos y un partido menos, el aplazado contra el Barça. Cuentan con varios jugadores de nivel, como un Biel Pujadas que suma ya tres goles esta temporada, el mejor dato de la plantilla en OK Liga. Un equipo del que forma parte un viejo conocido del Liceo como es Martí Serra. El guardameta de Voltregà formó parte del club coruñés durante las tres últimas temporadas, disputando más de 130 partidos con la camiseta verde (en su caso negra).

“Estoy muy bien, contento de volver a Calafell, que ya había estado aquí y, además, ya cuento con caras conocidas. Aún estamos en fase de crecimiento, de maduración y poco a poco iremos encajando cosas para que funcione todo mejor, pero creo que tenemos un buen equipo”, afirma Martí sobre su nuevo equipo.

Sobre el inicio de temporada de su exequipo, el guardameta opina lo siguiente: “En el primer partido siempre hay ese factor de los nervios. Empezó la Supercopa contra el Barça, que es un rival mu difícil y que el otro día pudieron ganarles. Creo que tienen muy bien equipo, que se han reforzado muy bien y, sin duda, Coruña y Riazor es un sitio en el que siempre es muy difícil de puntuar”.

Hicimos tres temporadas muy buenas. Solo nos faltó algún título Martí Serra, portero del Calafell y ex del Liceo

“Voy a Coruña, donde he estado tres años y sin duda va a ser especial, pero voy con ganas de irme con los tres puntos. De ver a mis amigos, pero de ir a lo que vamos”, afirma Martí Serra sobre su retorno al Palacio de esta tarde. Una etapa de la que guarda buenos recuerdos: “Hicimos tres temporadas muy buenas. Solo nos faltó algún título, para mí a nivel personal, pero me quedo con una experiencia muy buena de poder haber sido ser jugador profesional y con grandes amistades. Sí que nos hubiera gustado llegar a alguna Final Four de Champions, o la segunda temporada, que nos quedamos fuera de la Copa del Rey y no pudimos llegar ni a la final de Liga. Obviamente, hay partidos que cambiarías, pero también hay otras cosas que creo que fueron muy bien”.

Con su pasado liceísta, Martí Serra tratará de ayudar a sus compañeros y cuerpo técnico a analizar el partido de esta tarde contra su exequipo. “Tenemos que tener en cuenta que el Liceo siempre pone una intensidad muy alta en sus partidos en casa. Así que tendremos que poner la misma o superarla, aguantar esos dos primeros minutos y sin duda estar dentro del partido siempre en margen de goles”, afirma el guardameta.