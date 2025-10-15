El Liceo derriba un muro psicólogo en el Palau Blaugrana

Los jugadores del Liceo celebran un gol en el Palau Blaugrana Cedida

Los 10 segundos en los 100 metros lisos o los 50 cuando esa misma distancia se recorre en el agua. Los seis metros en la pértiga masculina; los dos en la altura femenina. El deporte siempre empuja a superar los límites físicos, pero también psicológicos, con barreras mentales que en ocasiones se convierten en muros. Algo así le pasa al Liceo contra el Barcelona y más en el Palau Blaugrana. La victoria por 3-5 solo es la décima en el feudo culé en casi medio siglo de historia que incluyen 88 visitas. Un revulsivo para un equipo en crecimiento. El gol psicológico antes del descanso.

Para lograrlo primero hay que soñarlo, que se podría estampar en una taza de frases motivadoras o en una libreta de unicornios. Soñarlo no, pero creer en ello sí. Y ahí es donde empezó la victoria verdiblanca del martes en el Palau y donde estuvo la gran diferencia del partido de semifinales de la Supercopa con el que se abrió la temporada hace menos de un mes. En aquella ocasión incluso Juan Copa lo advirtió en una de las arengas de los tiempos muertos: "¿Sabéis lo que pasó? ¡Miradme todos! No nos lo creímos. Salimos y pensamos que era hace tres meses". Se refería a la final del playoff del curso pasado en el que los azulgrana habían pasado por encima del conjunto coruñés, lo mismo que en todos los partidos en los que se había cruzado en la temporada anterior.

Historia

Había ese punto de barrera psicológica, de terminar de creérselo, de demostrarse a sí mismos, sobre todo los que no lo habían hecho nunca antes, que no era imposible, que su rival también es mortal y tiene debilidades por muy pocas que sean. Y por más que la historia dijera lo contrario. Porque mirar hacia atrás también ayuda a entender la extraordinaria, por estar fuera de lo habitual y por la importancia, conquista liceísta en el Palau. Con ya casi medio siglo desde su primer duelo, en la Copa del Rey de la temporada 1977-78, dos años de su asalto a la élite, el Liceo solo había ganado cuatro veces en sus visitas a la Ciudad Condal en temporada regular, otras tres en playoff y dos en la Copa del Rey.

La del martes fue la décima en total de 88 duelos en territorio culé, la segunda a las órdenes de Juan Copa. La anterior había sido en la temporada 2020-21, también en el inicio del curso ya que cuadró en la tercera jornada. Dos goles del recientemente retirado Jordi Adroher (que recibió el homenaje del Palacio de los Deportes de Riazor en la primera jornada de la OK Liga) y otros de César Carballeira y Roberto di Benedetto sirvieron para ganar por 3-4. Por la mínima.

Como la mayoría de las otras victorias en el Palau, hasta siete: 1-2 en la jornada 13 del curso 2009-10 (marcaron Jordi Bargalló y Pablo Álvarez); 3-4 en el segundo partido de semifinales del playoff de la 2000-01 (dos tantos de Josep Lamas acompañados de los de Diego de Santiago y de un Martín Payero que sigue marcando con 48 años en la OK Bronce en las filas del Oleiros); 5-6 en el segundo duelo de la final del playoff de la 1995-96 (triplete de Osvaldo Díaz completado por Facundo Salinas, Boqui Pueyo y Raúl Monserrat); 1-2 en la jornada 14 de 1989-90 (doblete de Joan Carles); el 0-1 en la segunda jornada de la 1986-87 (solitario gol de Daniel Martinazzo) y el 3-4 de la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey de la 1981-82 (dos de Martinazzo, Mario Agüero y Alberto Areces).

La décima fue la tercera victoria en el Palau por más de un gol. La mayor diferencia fue el 2-5 del segundo partido de semifinales del playoff de la temporada 1991-92 (triplete de Martinazzo y goles de Joan Carles y Roberto Roldán) y se repite el 3-5 de un año antes, en la 1990-91, cuando en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey los verdiblancos dieron un paso hacia semifinales con otro triplete de Martinazzo, un doblete de Fernando Pujalte y otro tanto de Toni Rovira.

Triunfo en el Palau, título casi seguro

Le da suerte además, al Liceo, ganar en el Palau. Es cierto que solo son tres puntos y que solo es la cuarta jornada de la OK Liga, con toda la temporada por delante. Pero de las nueve anteriores veces que el conjunto coruñés había sido capaz de imponerse a domicilio a su máximo rival, en ocho de ellas levantó un título en esa misma temporada.

La 81-82 fue la de los dos primeros, la CERS y la Copa del Rey. En la 86-87 hizo otro doblete de Liga y Copa de Europa, también la primera en su historial; en la 89-90 conquistó la Liga y la Recopa; en la 90-91 la Copa y la Liga; en la 91-92 la Champions; en la 95-96 la Copa y la Recopa de Europa; en la 2009-10 la CERS y en la 2020-21 la Copa del Rey de A Coruña, para la que precisamente tuvo que batir a los azulgrana. Solo falló, entre comillas, en la 2000-01, aunque se quedó a las puertas llegando hasta la final de la máxima competición continental, en la que precisamente perdió por 2-4 contra el Barça.

En sus zapatos

No está acostumbrado el Barça, no solo a perder en casa contra el Liceo, sino a la derrota en general y menos en el Palau. En toda la Liga pasada solo había cedido un partido, en Noia (contra Blai Roca) y en la anterior, dos en la fase regular (Liceo y Lleida) y dos en el playoff (Reus y Noia), pero de nuevo ninguno ante su afición. Uno antes (22-23), directamente no perdió ninguno y el anterior, uno en la competición regular, también contra el Liceo pero en el Palacio, y tres en las semifinales del playoff contra el Reus que había sido el último en asaltar el Palau, además por partida doble, de lo que hacía ya tres años. Nueve en cuatro temporadas.

"Evidentemente, muy negativamente", valoraba Ricardo Ares después del partido, "no podemos perder en el Palau". El técnico azulgrana habló de "condicionantes" por las bajas y el cansancio acumulado después de disputar el Mundial de Clubes, aunque no rehuyó la responsabilidad, que asumió por completo. "Sé que el equipo tenía unos condicionantes, pero no nos puede pasar esto. El máximo responsable soy yo, la derrota la asumo yo. Pero portando este escudo en el pecho, de una forma y otra tiene que haber un rendimiento".

Algo similar argumentó Sergi Fernández. "Han sido unas semanas duras de carga y hemos perdido efectivos por el camino", dijo y puso la tirita antes de la herida pensando en la visita al Reus del sábado. "Con Pablo (Álvarez) mal, Marc (Grau) mal, algún otro compañero tocado...". Por una vez el Barça se puso en los zapatos del Liceo, viviendo su realidad de viajes y partidos acumulados. Y cuando esos "condicionantes" se igualan...también el resultado.