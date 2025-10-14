El Liceo humaniza al Barça con una exhibición en el Palau (3-5)

Dava Torres defiende a Ignacio Alabart en el Barça-Liceo en el Palau FC Barcelona

El Liceo da el primer aviso de la temporada. Victoria en el Palau Blaugrana por 3-5 ante un Barça desbordado por la intensidad, la exhibición coral y el derroche físico verdiblancos. Y no un triunfo cualquiera. Un triunfo de pé a pá, de dominio de todos los aspectos de juego, manteniendo la compostura y empezando a mostrar las costuras de un equipo campeón. Solo los cinco primeros minutos fueron para los locales. Los 45 siguientes tuvieron claro color verde. Desde la lección de Juan Copa, con unas rotaciones continuas que mantuvieron tanto activados como frescos a los ocho jugadores de pista (además de aturdir con cambios a la defensa local). Hasta Blai Roca en su misión en la portería, por partidos así se le fichó; a Bruno Saavedra y su letalidad arriba; y a un César Carballeira en modo bestial. El Liceo humanizó al Barça y demostró, sobre todo a sí mismo, tanto que su bestia negra es mortal como hasta dónde puede llegar si confía en el proceso y en el camino marcados.

Toni Pérez: “A veces estás negado y otras chutas de espalda y marcas por la escuadra” Más información

La salida tiró más hacia el lado culé. En los primeros cinco minutos ya hubo una gran intervención de Blai Roca, alimentando su fama de que se viene especialmente arriba en los partidos contra el Barça; una contra en la que a Sergi Aragonés se le escapó el control en el último pase cuando se plantaba solo; y una bola al palo de Xavi Barroso. Al Liceo, en cambio, apenas le duraba la posesión de la bola. Juan Copa pidió tiempo muerto. Lo mejor, el esfuerzo defensivo que le permitía mantenerse en el partido. Sin llegar, pero también sin encajar. Dava Torres se pasó el momento de las indicaciones en el suelo, haciendo estiramientos, como si volvieran las molestias que no le permitieron jugar el sábado contra el Rivas. Pero volvió a pista, siendo uno más en la rueda constante de entradas cortas y explosivas, salidas al banquillo a recargar pilar y vuelta a la carga y a por todas.

Presión arriba

Mejoró el Liceo, que se hizo poco a poco con el dominio y creó ocasiones. También adelantó la línea de presión, con un Bruno Saavedra que en el centro de la pista metía continuamente el stick para cortar al rival. Entre los benjamines empezaron a meter el miedo en el cuerpo al Barça. Primero Jacobo Copa, levantando y picando. Después el santiagués, que tuvo hasta tres ocasiones seguidas. A la cuarta, un robo al presionar la salida de bola de Pablo Álvarez le permitió correr a la contra y mandar la bola a la escuadra en el mano a mano con Sergi Fernández.

El plan empezaba a salir. El hockey a sonreír. Y si alguien también necesitaba el gol era Nuno Paiva. En el siguiente minuto, el portugués conducía la bola, buscaba la mejor opción de pase, parecía que no la encontraba, así que vio que sus compañeros le hacían el aclarado, armó el brazo, disparó casi desde el centro de la pista y la bola fue para adentro. 0-2. Casi había que frotarse los ojos. Y no porque el Liceo no se lo estuviese mereciendo. Sino por todas las veces anteriores en que así había sido sin que el marcador le favoreciera. Pero es que además seguían llegando las ocasiones. La tuvieron Carballeira, Paiva antes de recibir un golpe que le obligó en la segunda parte a lucir un aparatoso vendaje y Arnau Xaus. El Barça se revolvió ligeramente, pero se encontró con Blai Roca cada vez que lo intentó y el partido se fue al descanso con el 0-2.

Azul a Saavedra

El Liceo empezó la segunda parte con la comodidad del resultado, sin prisas, sin nervios. La misma pasmosa calma que mostraba César Carballeira en cada una de sus acciones. En defensa, en ataque, donde hiciera falta. Hasta para poner el 0-3 con otro gran disparo desde fuera del área en el que se aprovechó de un bloqueo. Iba todo demasiado bien. Por algún lado tenía que romper el guión.

Y fue con una azul a Bruno Saavedra. No implicó directa, pero sí dos minutos en inferioridad en los que Juan Copa eligió a Paiva, Cervera y Carballeira. Entre los cortes del coruñés y las paradas de Roca pasó el tiempo sin que el Liceo cobrase gol en contra, aunque sí exigió un esfuerzo extra que trastocó los planes del técnico para mantener frescos los cincuenta minutos a los suyos.

Carlos Figueroa: "El único jugador del Liceo que el Barça me dejó fichar fue Carlos López" Más información

Para bajar revoluciones se puso a jugar con dos arriba y dos bajo. No pasaba apuros. Pero llegó el gol del Barça. Recuperación del portero, salida en velocidad de Ignacio Alabart y pase al segundo palo donde Pablo Álvarez no suele perdonar. Los coruñeses mantuvieron el tipo. Volvieron a la carga. En un minuto llegaron cuatro veces a puerta. Sergi Fernández mantuvo con vida a los suyos, pero nada pudo hacer a la cuarta que Saavedra se quedó solo frente a él. El 1-4 parecía casi definitivo

Más cuando el Barça cometió la décima falta. Paiva fue a tirar la directa. Chutó, pero el portero adivinó sus intenciones. Y lo que suele pasar. En el siguiente minuto, penalti a favor del Barça que Xavi Barroso no falló. Del 1-5 al 2-4 y a temblar. Porque aunque el Barça estaba más cerca de la lona que de levantar los brazos, siempre tiene ese punto de suerte y pundonor con los que que hay que tener en cuenta.

Susto en la recta final

Y volvió a pasar lo mismo, De un posible 2-5, con un paradón de Sergi Fernández evitando un dos para uno liceísta, al 3-4, un disparo de Sergi Aragonés que paró en primera instancia Blai Roca pero entró llorando. Eso hizo que los azulgrana jugaran el 5x4 en el último minuto y medio, arriesgando para buscar el empate. Ahí volvió a erigirse César Carballeira. Imperial. Magistral. No sé cuantos más adjetivos terminados en al para decir que imposible haber jugado mejor. Se puso en modo por aquí no pasas, robó y a falta de cuatro segundos, sentenció a puerta vacía.

Se consumaba el asalto al Palau. Y Carballeira por frenar hasta frenó a un Sergi Fernández que fue a provocar a Bruno Saavedra, al que doble en edad, al final del partido, evitando un conato de tangana. Primera victoria después de siete derrotas seguidas en los últimos enfrentamientos directos, primera también en el feudo azulgrana desde 2020 (3-4). Y el sábado tendrá una nueva opción de seguir mejorando con la visita al Palacio de los Deportes del Calafell (19.00 horas).