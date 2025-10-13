Un Clásico en la distancia

Dava Torres, en el partido contra el Barça de la Supercopa Alba Tarrés/ACHP

El Barça-Liceo de la cuarta jornada de la OK Liga se disputa mañana (Palau Blaugrana, 20.00 horas). Pero ambos equipos ya han jugado este fin de semana desde la distancia. Por los verdiblancos, Dava Torres no saltó a la pista el sábado frente al Rivas por “precaución” debido a unas molestias que aconsejaban no arriesgar y reservarlo para la cita en la Ciudad Condal. Mientras que por los azulgrana fue Ignacio Alabart el que tuvo “descanso” después del Mundial de Clubes, donde precisamente se lesionó Marc Grau, baja confirmada para el duelo tras romperse el dedo meñique.

Por más que sea solo la cuarta fecha, con mucha Liga (y playoff) por delante. Y por más que el partido pille un poco al traspié en una jornada entre semana. Siempre hay mucho en juego en un Clásico, en el enfrentamiento entre dos de la potencias del hockey mundial. Quizás un poco más en esta ocasión para el Liceo, aunque sea el Barça el que actúe como local, porque lleva más de una temporada sin poder ganar a su máximo rival, la última derrota de hace menos de un mes en las semifinales de la Supercopa. Por eso Juan Copa no quiso arriesgar con Dava Torres. El capitán es su cerebro sobre la pista. Y lo necesita al cien por cien para tener opciones en el Palau.

El técnico no sacó de inicio a Dava Torres en el partido del sábado contra el Rivas. Su sitio en el ya habitual quinteto inicial, el formado por los veteranos junto a Blai Roca, César Carballeira, Nuno Paiva y Toni Pérez, lo ocupó Bruno Saavedra, autor de dos de los tantos de la tarde en el Palacio de los Deportes de Riazor (Arnau Xaus, con otros dos, Toni Pérez y Nil Cervera hicieron el resto). Y después de una primera parte que acabó con 3-0 a favor de los de casa, no parecía que hiciera falta forzar al capitán.

Solo con el 3-2 en el inicio de la segunda peligró el resultado. Cuando los verdiblancos consiguieron coger la velocidad de crucero se fueron otra vez en el marcador hasta el 6-2. Esto permitió que, además de que no hubiera que tirar de Torres para intentar solucionar la papeleta, se pudiera reservar las piernas de otros jugadores importantes como César Carballeira de cara al encuentro de mañana en Barcelona, teniendo en cuenta asimismo que el sábado espera otro partido contra el Calafell.

Lesiones culés

El conjunto azulgrana también tiene un complicado calendario en las próximas semanas, con cuatro partidos en doce días. Ya viene de disputar el Mundial de Clubes, un esfuerzo de cinco encuentros en cinco jornadas que además no pudo acabar con celebración porque perdió la final frente al Sporting de Portugal.

La competición se cobró otras facturas en forma de lesiones como la de Marc Grau. El exliceísta se fracturó el dedo meñique de la mano y ya fue baja ayer frente al Sant Just. El Barça anunció que el de Lloret de Mar pasará esta semana por quirófano, por lo que será baja segura en el duelo en el Palau frente a su exequipo, ante el que siempre parece especialmente inspirado. Desde que se marchó hace tres temporadas ya le ha marcado 16 goles, que añade a los 2 que le hizo cuando jugaba en el Noia y a los 6 mientras estaba en las filas del Lloret.

Ignacio Alabart y Marc Grau, en el partido contra el Liceo de las semifinales de la Supercopa Alba Tarrés/ACHP

Dos canteranos del Barça, Biel Nadal y Álex Ortigosa, entraron en la convocatoria del encuentro de ayer contra el Sant Just, que acabó con victoria culé por 0-4. Uno sustituyendo a Grau y el otro a Ignacio Alabart. Según informó el club, la ausencia del coruñés se debía simplemente a darle descanso. Fue una estrategia que sirvió el año pasado, cuando el canterano de Compañía de María tuvo problemas físicos que le obligaron a parar durante meses, lo que le hizo llegar completamente fresco a la final del playoff contra el Liceo en la que su estado físico, en detrimento de unos rivales mucho más machacados, fue determinante.

El que sí estuvo sobre la pista, y marcó uno de los goles del Barça, fue Pablo Álvarez, otro de los damnificados del paso por San Juan. En su regreso a casa el argentino recibió un bolazo en la nariz, lo que le provocó una fractura, por lo que tiene que jugar con casco. Álvarez, que también pasó por A Coruña, su puerto de entrada a Europa (después se fue al Barça, al Benfica y de nuevo al Barça) es el jugador en activo que más goles le ha metido al Liceo, 48.