Octubre sube la marcha del Liceo

Juan Copa da indicaciones a los jugadores del Liceo en un tiempo muerto Javier Alborés

El tren se puso en marcha y no frena sino que acelera. El Liceo empieza a entrar en ritmo vertiginoso y eso que la competición europea no arrancará hasta el próximo mes de noviembre. Pero octubre ya trae el primer triplete de partidos seguidos, tres en siete días, que se complica por la entidad del que va en el medio, la visita al Palau Blaugrana. El posible regreso de Tombita, que ya tiene el alta médica a falta de la deportiva, puede liberar a la plantilla de un posible exceso de minutos. Con todos los efectivos a disposición del técnico, en cada convocatoria uno se tiene que quedar fuera y no debería tomarse como un castigo sino como una ayuda para mantener las piernas frescas hasta final de curso.

Los verdiblancos reciben este sábado en el Palacio de los Deportes de Riazor (19.00 horas) al Rivas, el tercero de los recién ascendidos que el calendario le puso en el camino para arrancar la temporada. Ya pasó el SHUM Maçanaet en la primera jornada, que dio la sorpresa con un empate. Y después le tocó visita al Cerdanyola, donde estrenó su casillero de victorias de la temporada. Ahora el rival será un conjunto madrileño que viene de lograr su primer punto con un empate frente al Sant Just.

Tombita ya tiene el alta médica Más información

Sin apenas tiempo para el descanso, los de Juan Copa ya se subirán al avión para desplazarse a la Ciudad Condal, donde afrontarán el martes 14 a las 20.00 horas la cuarta jornada de la OK Liga contra un Barça que también ha tenido un calendario apretado. Los azulgrana no jugaron Liga este fin de semana porque estuvieron en el Mundial de Clubes disputado en San Juan (Argentina), donde cayeron en la final frente al Sporting (2-3) y donde afrontaron cinco partidos en cinco días. Y ahora, tendrán que recuperar la jornada perdida, lo que les llevará a una vorágine de otros cinco encuentros en 14 días: Sant Just (día 12), Liceo (14), Reus (18), Calafell (22) y Noia (25).

Los verdiblancos, por su parte, cerrarán su particular maratón cuatro días después, de nuevo en casa, donde recibirán al Calafell, uno de los equipos llamados a estar arriba. Ganó en su estreno y es junto al Barça los únicos que podrían seguir el ritmo de Reus y Voltregà, que mandan en la competición con dos victorias en dos partidos.

Planificación semanal

El cuerpo técnico del Liceo ha preparado una semana de entrenamientos teniendo ya en cuenta esta sobrecarga de partidos en los próximos días. Después del partido contra el Cerdanyola, el equipo volvió a los entrenamientos este lunes con una sesión de prevención en el gimnasio y otra de trabajo en pista.

Mañana martes será el día fuerte de trabajo, casi por triplicado. Porque los jugadores tendrán por delante una jornada en la que en el gimnasio harán ejercicios tanto de prevención como de fuerza y en la pista les tocará tanto teoría, con visualización del partido, como de práctica dirigidos por Juan Copa.

Carballeira de los pies a la cabeza Más información

El miércoles la plantilla descansará para afrontar los dos últimos días de la semana la recta final de la preparación del encuentro del sábado contra el Rivas. El jueves con prevención, fuerza y pista y el viernes, con prevención, vídeo y pista. El domingo el equipo disfrutará de otro día de descanso, necesario por otra parte para el lunes que viene afrontar el viaje a Barcelona.

Europa

El calendario aprieta, pero no ahoga. El año pasado el Liceo tuvo muy mala suerte, coincidiéndole los desplazamientos europeos con partidos también fuera de casa en la Liga, lo que en ocasiones les obligó a estar semanas enteras fuera de casa. En el final de 2025 tendrá un respiro en ese sentido porque entre noviembre que echa a rodar el torneo continental, y diciembre, solo tiene un viaje fuera y justo ese fin de semana no hay Liga, mientras que los dos partidos de casa le coinciden también con jornadas como local en competición doméstica.

El Liceo ya conoce a sus rivales en la fase de grupos de Champions Más información

Es el caso del arranque del mes de noviembre con una semana grande en el Palacio, que acogerá el jueves 6 el debut en la Champions contra el Oliveirense y tres días después, el domingo 9, partido de la OK Liga frente al Reus. Igual que en diciembre, cuando la última semana antes de las vacaciones de Navidad vendrá fuerte, con el doblete en el pabellón coruñés de Sporting el jueves en Europa y el el Lleida el domingo en Liga.

En cambio, el único partido europeo fuera de casa hasta final de año será en Barcelos el jueves 20 de noviembre y coincide que, además de ser el desplazamiento más cercano, apenas dos horas y media en coche, la OK Liga se toma el fin de semana siguiente. Eso sí, el anterior el Liceo vendrá de jugar en Noia, pero después descansará hasta el 29 para recibir en casa al Voltregà.