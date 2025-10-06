Carballeira de los pies a la cabeza

César Carballeira celebra con Nuno Paiva uno de sus goles ante el Cerdanyola Mariona Cabañate

“Es una puta bestia”, decía Juan Copa en la presentación de la OK Liga cuando subía a recoger el premio a César Carballeira, elegido en el quinteto ideal de la temporada pasada. “¡Qué voy a decir de él!”, añadía. Y no va a ser esta que escribe la que le lleve la contraria al mejor entrenador de la competición, suscribiendo palabra por palabra, incluso la tercera, porque le da fuerza y contundencia. Exactamente la misma que tiene él sobre la pista. La misma con la que juega cada partido. Desde el calentamiento hasta el último segundo. De los pies a la cabeza. Cien por cien espíritu verdiblanco.

La mejor jugada que le describe fue la impresionante defensa contra el Reus en el playoff del curso pasado, corriendo detrás de Martí Casas para impedir con éxito que marcara a puerta vacía. Pero este principio de temporada, pese al cansancio acumulado de haber disputado el Europeo con la selección española, también se ha echado el equipo a la espalda en el apartado goleador. Dos jornadas, cuatro tantos para un jugador acostumbrado a otras tareas, pero que es capaz de aparecer en ataque cuando más se le necesita.

Tres goles, tres finalizaciones

En Cerdanyola, Carballeira firmó el séptimo hat-trick de su carrera. Tres goles en apenas un cuarto de hora de juego y con tres finalizaciones diferentes. Uno en transición, recibiendo un sensacional pase de Dava Torres, su compinche y habitual compañero del crimen, que le vio a la derecha, cruzó la bola de punta a punta y el cinco remató de cuchara desde fuera del área, también cruzado, sorprendiendo a Francisco Veludo.

Un tanto que valió el empate y al que le siguió otro similar solo seis minutos después. En esta ocasión, Bruno Saavedra robó en la valla, en propia cancha, levantó la cabeza y vio la figura de Carballeira, que ya se iba a la contra, ahora por la derecha. Este recibió, se acomodó la bola a su pala y sin pensárselo dos veces chutó con todas sus fuerzas, pero colocado a la escuadra del primer palo, donde más le duele a los porteros. Todo potencia.

Carballeira lidera la remontada del Liceo en Cerdanyola (2-5) Más información

Al contrario que en el tercero, en el que le bastó un toque sutil. En la jugada previa había perseguido a Xavi Rovira por toda la pista como un perro de presa, metió lo justo el stick para robar y salir a la contra, Toni Pérez con la bola, Bruno a un lado, él por el otro. El asturiano se llevó la atención de dos defensas y aguantó para dar el pase en el momento preciso, cuando Carballeira se había quedado solo por el carril izquierdo. Se plantó frente a Veludo, hizo un gancho y para adentro.

Otros hat-tricks

No era la primera vez que el coruñés marcaba tres goles en un mismo partido, pero tampoco es que sea muy habitual. En la temporada 2023-24, en la que fue el máximo anotador del equipo en la Liga con su récord personal de 33 dianas, lo hizo hasta en tres ocasiones. El primero de ese año fue el Lleida (el único junto con el de Cerdanyola fuera de casa), con victoria verdiblanca por 1-6 en el Onze de Setembre. En esa ocasión anotó el primero y los dos últimos tantos del encuentro, con todo ya decidido. El siguiente en caer en sus redes fue el Sant Just en un 6-2 en el Palacio en el que los dos capitanes se repartieron el protagonismo, tres para César, tres para Dava. Y solo una semana después repitió el recital en el 4-0 contra el Mataró, también con Riazor como testigo.

Sus otras víctimas fueron el Voltregà en la temporada 2022-23 con otro marcador claro a favor del conjunto coruñés, un 5-0 en casa, al igual que con el Lloret en la 2020-21, un 9-1 en el que todos los que marcaron repitieron: en el caso de Carballeira fue por partida triple y en el de Torres, Jordi Adroher y Franco Platero, doble. Era su primer triplete en la OK Liga porque el anterior y primero en su carrera, se había dado en la Liga Europea y hasta cuatro años antes.

Curioso porque su primer gol con la camiseta verdiblanca fue en Champions, contra el Valongo portugués. Y también el hat-trick, aunque frente al La Vendéenne francés. Carballeira se robó el protagonismo de un partido que era un derbi para los hermanos Di Benedetto, con Carlo en el lado coruñés y los mellizos Roberto y Bruno del galo antes de su salto a España a través del Lleida. El cinco marcó tres goles en un 8-2 en el que completaron el marcador Dava Torres (2), Josep Lamas (2) y Toni Pérez.

El 16 del 'ranking' verdiblanco

“Tiene que atreverse más en ataque”, dice siempre Facundo Salinas cuando se le pregunta por el que ha heredado algo más que su número cinco. Nunca oculta que Carballeira en su debilidad como también el coruñés siempre ha reconocido que si eligió ese dorsal fue por el argentino

Con los tres goles en Cerdanyola, Carballeira escala un puesto en el ranking histórico del Liceo. Suma 174 y supera los 172 de Toni Rovira, situándose en el puesto número 16. A los anteriores a los que había pillado habían sido Mario Rubio y Alberto Areces (167) y los siguientes a los que puede pasar son Boqui Pueyo y Kiko Alabart, ambos con 180. Eso sí, aún le queda mucho para llegar a los 265 de su ídolo Salinas. Pero con 29 años y teniendo en cuenta que ha empezado a coger carrerilla en eso de soltarse en ataque en las últimas temporadas, es un reto a su alcance.