Carballeira lidera la remontada del Liceo en Cerdanyola (2-5)

César Carballeira celebra uno de sus goles en Cerdanyola con David Torres - Mariona Cabañate

El Liceo ya tiene la primera victoria de la temporada tras imponerse por 2-5 en su visita al Cerdanyola en la segunda jornada. No sin susto. Porque el equipo verdiblanco empezó perdiendo en Can Xarau, reabriendo heridas de sus continuos tropiezos contra recién ascendidos como el empate de la semana anterior frente al SHUM. César Carballeira lideró la remontada con un triplete en la primera parte que aún acabó con suspense, con un 2-3 que dejaba todo para decirse en la segunda parte. En ella el conjunto de Juan Copa recuperó la solidez defensiva, cerrando su puerta y aprovechando dos ocasiones en ataque, una en superioridad y una última ya en la última recta para poner la puntilla y evitar otro final de infarto.

Ya estaba avisados los verdiblancos. En Can Xarau les esperaban dos cañoneros. Y bien conocidos. Marc Coy marcó 69 goles en dos temporadas con la camiseta verdiblanca. Sergi Miras, 90 en cuatro. Y se ganaron el sobrenombre de metralletas por la potencia de sus disparos. Por más amigos que sean y que guarden un gran recuerdo de su etapa en A Coruña, ahora están en casa y no iban a perdonar. Así que a la primera que la vio clara, Coy apuntó y fusiló desde media pista. Otra vez el Liceo empezaba por detrás en el marcador.

Pero también el Liceo tiene su propio francotirador, un César Carballeira que tiene otras características, un perfil un poco más defensivo, aunque sin renunciar al ataque por más que no sea su especialidad. Y con una pala mortal. El coruñés dio un paso adelante. Marcó el empate dos minutos después y después también fue el autor del 1-2 que le daba la delantera a los suyos.

Problemas técnicos

Y hasta aquí puedo contar. A partir de ese momento, la retransmisión del partido por la modernísima OTT que estrenó esta temporada la Federación Española llevó a los espectadores a un bucle casi sin fin. Desconexión tras desconexión hasta la permanente mediado el segundo tiempo, cuando ya no volvió más. Por el medio, dejaba ver un minuto aquí y otro allá y casi con más tiempo del niño de la mopa limpiando la pista que jugadores sobre ella.

Antes del descanso, el propio Carballeira anotó el tercero culminando una contra (una de esas ventanas en las que la tecnología permitió ver algo). Tres goles en veinte minutos. No se ve todos los días. En su carrera, de hecho, el cinco firmo un hat-trick en solo seis ocasiones y es su tope en un partido. El de Cerdanyola parecía encaminado, pero los verdiblancos parecen condenados a la intriga. Una azul a Nil Cervera por un encontronazo con Álvaro Giménez en el centro de la cancha dejó a los coruñeses en una posición muy vulnerable, con uno menos y dando la opción al Cerdanyola a encontrar a Sergi Miras, que recortó antes del descanso, al que se llegó con una amarilla de advertencia a Juan Copa. Alerta. Porque la siguiente al banquillo sería roja.

La segunda parte vivió el carrusel de directas por la décima. La primera fue para el Liceo, pero Arnau Xaus no la pudo convertir. De lo que sí se aprovecharon los de Juan Copa fue de la superioridad por la azul a Marc Vázquez. Nil Cervera fue en esta ocasión el que sacó su fuerte disparo a relucir. La décima falta liceísta le dio al Cerdanyola prácticamente su última esperanza. Xavi Rovira falló frente a Blai Roca cuando quedaban ocho minutos que aprovechó Toni Pérez para poner la puntilla con el quinto, el gol de su estreno tras regresar a casa esta temporada.