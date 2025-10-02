Tombita ya tiene el alta médica

Tombita, con el Lleida la temporada pasada - Patricia G. Fraga

“Fue un bajón”, reconoce Tombita, nombre heredado de su familia por el que es conocido Fran Torres (Mendoza, Argentina, 2004). Y eso que públicamente al menos no había perdido la sonrisa, ni una sola mala cara a pesar de que la lesión en los isquios que arrastraba desde la temporada pasada no le dejó empezar el nuevo curso, de vuelta en el Liceo tras un año de cesión en el Lleida, de la manera que le hubiese gustado: sobre la pista. Ahora, cuatro meses después y con dos de intenso trabajo de rehabilitación de la mano del doctor Arriaza, ya tiene el alta médica y es cuestión de semanas, quizás menos, que se ponga al ritmo del resto y reciba también el alta deportiva.

Hoy hará su primer entrenamiento completo con el grupo. Sabe que le caerá alguna colleja, algún cariño de bienvenida de sus compañeros. No le importa. Tiene todo listo en el vestuario. Patines. Stick. Bola. Y a volar sin frenos. “Es un primer paso”, reconoce. “Para estar al 100% depende de cómo me vaya sintiendo, de muchas cosas, pero bueno, contento y tranquilo”, continúa. Tanto que ayer, pese a que era día de descanso de la plantilla verdiblanca, que solo hizo una sesión de prevención en el gimnasio, decidió ir por su cuenta y a hacer un entrenamiento en solitario. “Cuando Arriaza me dio la noticia me puse súper contento porque me había dicho que serían tres meses y al final fueron dos. Después de haber hecho una buena temporada en el Lleida venía con muchas ganas y estar lesionado fue bastante bajón, pero al final es todo un aprendizaje y todo tiene un proceso. Aproveché esto para crecer en otros aspectos. Ahora me toca entrenar a tope para coger rápido el ritmo del resto”, reflexiona.

Tombita se lesionó precisamente en el segundo partido de cuartos de final del playoff entre el Liceo y el Lleida, equipo en el que estaba cedido. En el primero había sido uno de los culpables de la derrota coruñesa con una gran actuación. Para el tercero ya fue baja. Y fue en una jugada con su gran amigo y compatriota Fabrizio Ciocale, que ahora está, destinos cruzados, en el Lleida. “Fue un rebote, fuimos los dos a la valla y yo ya me quedé ahí”, recuerda. Le hicieron una ecografía que reveló una lesión muscular en los isquios. “Pero salió una cosa que era menos tiempo. Sin embargo, yo sentía que me dolía demasiado”, apunta. Así que ya en A Coruña pidió una resonancia. “Y al final yo tenía razón porque había rotura y también tenía afectado el tendón”.

Una lesión, además, con la que convenía tener calma, sin forzar para apurar los plazos de recuperación, porque se puede recaer con facilidad. “Al principio estuve parado unas semanas, justo hasta que me vine para Coruña, que fue por San Juan. Y a las dos semanas fue cuando me hicieron la resonancia y al salir ese resultado, mucho no podía hacer más que empezar con la rehabilitación”, explica. La hizo con el equipo del doctor Rafael Arriaza. “Tanto él como los que trabajan con él son un grupo increíble, estuve dos meses yendo los cinco días de la semana y este mes seguiré. Por las mañanas hacía trabajo de la parte de arriba con el Liceo y por la tarde iba al CSC de Matogrande a entrenar la parte de abajo con ellos”, dice.

Los trabajos eran de fuerza, movilización y prevención. “Un poco de todo. Porque empiezas con unos ejercicios y después los vas evolucionando. Sin darte cuenta empiezas con unos en los que no puedes y terminas mucho mejor de lo esperado. Así se me pasó el tiempo más rápido. Pero sí que es cierto que Joan, que era la persona con la que estaba, y yo le metimos caña con los isométricos y todas las cosas”. Incluso de vez en cuando se podía poner los patines para ejercicios que no fueran especialmente exigentes. “No patinaba, pero me podía poner en el segundo palo y me daban pases que tenía que rematar. Pero con el equipo no podía hacer el resto de cosas, lo exigente, como ir al choque. Ahora ya lo voy a poder hacer”.

Porque en todo este tiempo y en todo el proceso, nunca se apartó del grupo, siempre haciendo convivencia, viajando con sus compañeros aunque no fuese a jugar. “En vez de apartarme, fue al revés. Por la mañana iba con ellos al gimnasio a hacer la parte de prevención, trabajando la parte de arriba mientras ellos hacían otras cosas. Pero siempre en el mismo horario y mismo todo que ellos, siempre estuve con ellos. Aunque tengas una lesión tienes que estar dentro del equipo, es fundamental”, señala. Por eso se fue hasta Portugal en la mini gira de pretemporada, estuvo también en Vigo y no se perdió la Supercopa. Este sábado también le gustaría ir a Cerdanyola, incluso a jugar, aunque lo ve más complicado.

Un descarte

Su vuelta, además, abre un nuevo escenario para Juan Copa, que cuenta con nueve jugadores y solo pueden entrar ocho en convocatoria, por lo que se verá obligado a descartar a uno de cada vez. De momento la lesión de Tombita le quitó de encima esa decisión. Lo mismo que el año pasado la de Pablo Cancela. “Va a depender de él y eso nos exige a todos entrenar bien durante la semana porque hay que ganárselo. Eso es bueno para el equipo”, apunta el argentino.

También su vuelta puede dar un aire fresco, las ganas de un jugador que lleva cinco meses parado, después de un inicio con derrota frente al Barça en la Supercopa y empate en casa en la primera jornada frente al SHUM. “Todo tiene un proceso. El Barça era una prueba para nosotros. Y contra el SHUM nos mataron los cinco primeros minutos. Y después no estuvimos acertados”. Esa es precisamente su especialidad. El gol. Y el Liceo los necesita.