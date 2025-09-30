La maldición del Liceo con los recién ascendidos

Toni Pérez, en el partido contra el SHUM en el Palacio - Javier Alborés

Los campeonatos se ganan en los grandes partidos, pero se pierden en los pequeños. Una máxima que parece escrita para el Liceo. Su traspié contra el SHUM, con un empate en la primera jornada de la OK Liga tras encajar el 3-3 a treinta segundos para la bocina, agranda una leyenda negra de los verdiblancos cuando se enfrentan a equipos que acaban de subir de categoría, con 25 derrotas y 15 empates desde 1980. En una liga que se decide en playoff, y no por la regularidad, no es tan grave. Pero sí es un aviso en un inicio de temporada en la que el conjunto coruñés se mide de forma consecutiva a los tres nuevos inquilinos de la élite del hockey nacional, el próximo el Cerdanyola a domicilio este sábado y el siguiente, el Rivas de nuevo en el Palacio de los Deportes de Riazor (11 de octubre). Bien por relajación. Por el factor sorpresa. O por el extra de motivación, incluso la suerte, del debutante, especialmente en su casa, con un público especialmente motivado ante la visita de un grande. Pero el Liceo tropieza insistentemente en la misma piedra. La maldición de los recién ascendidos.

"Nadie te regala nada por la camiseta que llevas", decía Juan Copa en la entrevista con DXT Campeón antes de empezar la temporada. Ni que tuviera una bola de cristal para ver el futuro. A los cinco minutos del partido contra el SHUM Maçanet que servía para abrir la competición doméstica los suyos ya perdían por 0-2. Al entrenador no le gustó lo que vio. Tanto que decidió hacer un cambio en bloque. Cuatro para fuera. Cuatro para dentro. Una llamada de atención sin temblarle la mano con que los damnificados eran los veteranos de la plantilla: Dava Torres, César Carballeira, Nuno Paiva y Toni Pérez.

Faltó intensidad en el inicio, bien por relajación, bien porque costó encontrar el ritmo de juego después de meses de inactividad (aunque la semana previa habían disputado la Supercopa y el rival no). Pero la competición le puso pronto en su sitio. Una lección para llevar grabada a fuego en lo que queda de liga regular. Todos los sentidos puestos desde el segundo uno hasta el minuto 50. Contra todos. Sin pensar que hay rivales pequeños. Porque, de momento el equipo no se puede permitir el lujo de ir regulando las fuerzas. Si lo hace, ya se vio y comprobó, sufre.

Antecedentes

Y no es que no estuviera avisado. "En la OK Liga no puedes fiarte de nadie", recordaba Willy Domínguez, miembro del staff liceísta, en relación a la derrota del Liceo la anterior vez que se había cruzado con un SHUM recién ascendido cuando precisamente él defendía la portería de los gerundenses en la espectacular victoria por 10-7 en 2011. Pero la historia verdiblanca es rica en ejemplos de este estilo, desde 1980 hasta el presente, 45 años y hasta 40 ocasiones (25 derrotas y 15 empates) en las que se quedaron puntos por el camino en pista o ante rivales inesperados.

Y no hace falta irse tan lejos. Porque desde ese 2011 sólo hubo tres años en los que el Liceo vivió tranquilo y no tropezó, en forma de derrota o de empate, contra un equipo que acababa de subir a la máxima categoría, en algunos casos incluso debutante. El curso pasado (2024-25) fue también en el arranque, un 3-1 en la pista del Vic (que después sería uno de los tres descendidos), lo que encendió alarmas recordando precisamente lo que había pasado un año antes (2023-24), cuando había perdido, casi de forma consecutiva, en sus visitas a Mataró (5-3), que también descendió a final de esa temporada, y Sant Just (7-3), dos derrotas que en parte fueron culpables de el Liceo se quedara fuera de la Copa del Rey.

En la temporada 2022-23 se libró de la maldición, pero antes esta había golpeado con fuerza con las derrotas frente al Alcoi por 4-3 en la 2021-22, lo que no impidió que los verdiblancos se proclamasen campeones a final de curso; y contra el Vendrell por 5-4 en la 2020-21; el Taradell por 4-3 en la 2019-20, que fue más dolorosa todavía porque frenó una racha de diez victorias seguidas en el mejor arranque liguero del Liceo de toda su historia; y con un empate frente al Sant Cugat por 3-3 en la 2018-19.

Cerceda, otro verdugo

Otra vez hubo un descanso en la temporada 2017-18, aunque en la anterior, la 2016-17, la sangría había sido doble: 6-4 en Girona, 3-5 en casa frente al Manlleu. Antes (2015-16) fue el Caldes el que había continuado con esa tradición con un 6-4 y un año atrás (2014-15) el Alcoi se estrenaba (repetiría en 2021) en la lista de estos particulares verdugos con un 6-5. De los más recientes queda para el final un partido histórico del hockey gallego en la temporada 2013-14, el derbi contra el Cerceda, dirigido entonces por Juan Copa, que había vuelto a la OK Liga después de una fugaz participación anterior y que lo hizo con fuerza, tanta que ganó en su feudo, el González Laxe, al Liceo de Carlos Gil en un partido de infarto que decidió un gol de Dava Torres para los rojiblancos en los últimos minutos (5-4). Era también la primera derrota liceísta en un derbi.

Estas son las derrotas más recientes. La mayoría a domicilio. El Mollet (1980-81), el Piera (1983-84), el Alcobendas y el Reus (1987-1988), el Maçanet (1993-94), el Piera (1994-95), el Areces y el Arenys (1997-98), el Jonquerenc (1998-99), el Cibeles y el Lleida (2000-01), el Lloret y el Vilanova (2002-03), el Cibeles y el Vilaseca (2003-04), el Alcoi y el Maçanet (2004-05), el Oviedo, el Tordera y el Vilafranca (2005-06), el Cerdanyola (ya hay un antecedente con el rival de este fin de semana, un 4-3 hace veinte años) y el Mataró (2006-07) y el Vilafranca (2007-08) también forman parte de esta lista negra.