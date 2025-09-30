Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
DXT Campeón

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Liceo

El Mago pasa la varita a Harry Potter

Jordi Adroher compartió pista con la base liceísta en unas tecnificaciones en el colegio en las que enseñó los trucos de sus espectaculares directas

María Varela
María Varela
30/09/2025 19:00
El exjugador compartió pista con la cantera verdiblanca
Jordi Adroher, con los niños que participaron en una de las tecnificaciones - Patricia G. Fraga

El número 77 es uno de los más solicitados en la cantera del Liceo. Y en parte el gran culpable es Jordi Adroher, que lo lució en su espalda durante su brillante etapa como verdiblanco, dos temporadas de éxitos deportivos con la conquista de una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa, pero sobre todos llenos de su magia. Y esos niños que crecieron con sus goles pudieron disfrutar sobre la pista con él el pasado fin de semana en unas tecnificaciones que tuvieron lugar en el colegio y abiertas a toda la base del hockey gallego. 

Galería

Todas las imágenes de las jornadas

El exjugador compartió pista con la cantera verdiblancaVer más imágenes

Dirigidas a las categorías prebenjamín y benjamín (sábado) y alevín e infantil (domingo), los pequeños tuvieron el privilegio de volver a ver a Adroher, que ya está retirado, sobre los patines y, por supuesto, practicar sus trucos en las faltas directas. El Mago y sus aspirantes a Harry Potter disfrutaron por igual de las sesiones de un fin de semana especial para el exjugador, que también recibió el cariño y el homenaje del Palacio de los Deportes de Riazor antes del partido con el SHUM

Te puede interesar

Fabiola García, José Antonio Santiso, Pablo Prieto, Juan Carlos Escotet y Daniel Calvo en la presentación del Dépor Training Center

El Dépor Training Center en Abegondo: sostenibilidad, equidad y apuesta por el futuro
Zeltia Regueiro
Yeremay, durante la presentación del Dépor Training Center

Yeremay se anima con el gallego en la inauguración del Dépor Training Center: "Aos canteiráns diríalles que traballen moito"
Zeltia Regueiro
Campo principal del Dépor Training Centre en Abegondo, rebautizado con el nombre de Arsenio Iglesias

El campo 1 de la ciudad deportiva de Abegondo se denominará Arsenio Iglesias
Sergio Baltar
Once del Fabril en la primera jornada liguera ante el Burgos B

El Fabril firma un arranque de temporada a la altura de pocos
Bea Arrizado