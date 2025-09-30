El Mago pasa la varita a Harry Potter

Jordi Adroher, con los niños que participaron en una de las tecnificaciones - Patricia G. Fraga

El número 77 es uno de los más solicitados en la cantera del Liceo. Y en parte el gran culpable es Jordi Adroher, que lo lució en su espalda durante su brillante etapa como verdiblanco, dos temporadas de éxitos deportivos con la conquista de una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa, pero sobre todos llenos de su magia. Y esos niños que crecieron con sus goles pudieron disfrutar sobre la pista con él el pasado fin de semana en unas tecnificaciones que tuvieron lugar en el colegio y abiertas a toda la base del hockey gallego.

Galería Todas las imágenes de las jornadas Ver más imágenes

Dirigidas a las categorías prebenjamín y benjamín (sábado) y alevín e infantil (domingo), los pequeños tuvieron el privilegio de volver a ver a Adroher, que ya está retirado, sobre los patines y, por supuesto, practicar sus trucos en las faltas directas. El Mago y sus aspirantes a Harry Potter disfrutaron por igual de las sesiones de un fin de semana especial para el exjugador, que también recibió el cariño y el homenaje del Palacio de los Deportes de Riazor antes del partido con el SHUM.