El Liceo enciende el fogón para cocinar la Liga a fuego lento

Juan Copa, durante el Barça-Liceo de las semifinales de la SupercopaAlba Tarres

Empieza una nueva historia. El Liceo abre este sábado la OK Liga (Palacio de los Deportes de Riazor, 19.00 horas, SHUM Maçanet), veintiséis jornadas por delante en las que el objetivo es competir, ser en cada una mejor que en la anterior e ir creciendo como equipo, con la meta intermedia de clasificarse para la Copa del Rey, y llegar al final en las mejores condiciones posibles para luchar por el título en el playoff, como el curso pasado, solo que dando un paso más. Después del examen fallido de la Supercopa no queda otra que ponerse el mono de trabajo y picar piedra. La materia prima es de primera calidad. Los cuatro refuerzos elevan los recursos. Pero como en todos los buenos platos, la cocción y mezcla de los ingredientes ideal es lenta y requiere paciencia, amor, como un abrazo que se toma su tiempo.

El Barça arranca como favorito. Liceo y Reus como alternativas. Calafell, como campeón de la Liga Catalana, e Igualada, como finalista de la Supercopa, como potencias al alza. Noia y Lleida entre incógnitas, pero con papeletas. Y después estarán las sorpresas, que siempre aparece algún candidato a la revelación. “Estaremos los de siempre, Barça, Reus y nosotros. Calafell ya estuvo el año pasado entre los primeros. Lleida y Noia han cambiado piezas pero tienen dos buenos entrenadores y también estarán arriba. Igualada ha perdido jugadores pero también ha fichado... No habrá mayores sorpresas. Igual el Voltregà, no va a pasar tantos problemas como el año pasado porque tiene muy buen equipo y estará más arriba, sobre todo mientras tenga a un jugador como Álex Rodríguez”, valoraba la semana pasada Juan Copa antes de la Supercopa.

El entrenador empieza el curso ya con contratiempos. A las exigencias del nuevo reglamento, que parece mirar con especial ahínco a los banquilos y con todavía mayor lupa el que él ocupa, se le suman las lesiones. La de Tombita, tocado en los isquios desde el playoff de la temporada pasada (que por otro lado le permite seguir sin tener que hacer convocatorias, porque cuando estén todos fuera de la convocatoria quedará uno fuera), aunque cada vez está más cerca su vuelta. Y ahora la del portero Martín Rodríguez, que será sustituido en la convocatoria por el canterano Pulpi, que incluso ya debutó en pretemporada en el amistoso en Vigo frente al Carvalhos.

Un 10-7 de aviso

En la cuarta jornada ya espera un nuevo duelo contra el Barça, pero en las tres primeras el Liceo se enfrentará de forma consecutiva los tres recién ascendidos, esta tarde el SHUM Maçanet, la próxima semana con desplazamiento a Cerdanyola y la siguiente, visita del Rivas. “En la OK Liga no puedes fiarte de nadie”, admite Willy Domínguez, miembro del staff liceísta, por más que la última vez que los catalanes estuvieran en la OK Liga fuera hace diez años o que en sus 34 duelos previos solo cuenten con tres victorias a su favor y siete empates, dos de ellos en A Coruña, una ciudad que visitaron en los últimos tiempos para medirse a CDM o Dominicos.

Y lo dice Domínguez porque él mismo presenció de primera mano una especie de milagro antes de Navidad cuando era precisamente el portero del equipo catalán. La situación era parecida a la actual, ya que corría la temporada 2011-12 y el SHUM, siglas de Secció d'Hoquei Unió Maçanetenca, también acababa de regresar a la máxima categoría, aunque el escenario fue la pista de la localidad gerundense y la jornada, la número ocho. “Fue un partido entre semana en el puente de diciembre. Me acuerdo porque el pabellón estaba lleno”, tira de memoria, aunque en realidad no necesite exprimirse el cerebro porque lo tiene muy presente. No todos los días se le gana 10-7 al Liceo, que además era el vigente campeón de Europa (título que revalidaría esa temporada).

Fue un partidazo, a veces aún lo veo para recordar viejos y buenos tiempos" Willy Domínguez

“Qué gran partido, a veces aún lo veo para recordar viejos y buenos tiempos”, reconoce Domínguez. “La verdad es que se nos puso de cara desde el principio”, continúa. Poco antes del descanso los aficionados locales se tenían que frotar los ojos porque el marcador señalaba un 4-1 a su favor. Al descanso, 4-3. Si ya era un festival de goles, con siete, en la segunda se tiró la casa por la ventaja. Seis más para los locales. Cuatro para los coruñeses, que se toparon con un Domínguez que les arruinó varias de sus opciones a bola parada. 17 tantos en total repartidos entre Marc Roca (4), Marc Soler (3), Jordi Bartrés, David Plaza y Castañé para los de casa y Ricardo Barreiros (2), Matías Pascual (2), Jordi Bargalló, Josep Lamas y Toni Pérez, que también ya andaba por ahí, para el Liceo.

“La afición alucinó”, dice el ahora entrenador en el Liceo. “Fue de esos partidos que enganchan a la gente y que a nosotros nos vino muy bien para que los que pudieran tener dudas porque acabábamos de ascender se subieran al barco. Porque además es que el Liceo era un auténtico equipazo”, añade Domínguez, que reconoce que normalmente como portero no hubiese salido contento después de recibir siete goles. “Pero hay que mirar el resultado y lo importante es la victoria, además no todo depende de ti, hay muchos otros factores”, valora el catalán, que después de tres temporadas en el SHUM, que finalizaron justo al finalizar la 11-12, ya se trasladó a Coruña. “Fiché por el Cerceda y después ya me retiré. Tenía muy claro que quería ir para allí porque mi mujer es coruñesa y ya lo teníamos hablado”, apunta.

Nuevo rol

Willy Domínguez tiene este un año un nuevo rol en el staff de Juan Copa, más cerca del técnico tras la salida del preparador físico Marc Godayol, que era su persona de mayor confianza. “El nuevo preparador, Kike Sanfiz, no viene del mundo del hockey y entonces ahora Juan se apoya más en mí. Aunque entre los dos enseguida pondremos a Kike al día”, bromea. “Siempre le doy a Juan mi opinión. Cuando veo algo le digo, le doy ideas y después él decide”, comenta.

Mantiene también el trabajo con los porteros. “Estoy muy contento porque son dos porteros de alto nivel”, dice sobre Blai Roca y Martín Rodríguez, además de Iago Fouz, Pulpi, del filial, que hizo la pretemporada y que alterna ambos equipos. “También es un reto para mí sacar lo mejor de ellos. Además Blai es muy diferente a Martí, por lo que también implica un reto nuevo”.

Reglamento

Willy vio tarjeta amarilla en el banquillo durante el primer tiempo de las semifinales de la Supercopa de España contra el Barça. Y eso supuso que la siguiente, para Bruno Saavedra, que protestó una dura acción en pista sobre Jacobo Copa, le supusiera la roja. "Las reglas son así. Es un poco complicado y hay que mirarlo bien porque supongo que en el banquillo del otro lado también dijeron cosas. Pero ahora queda todo un poco a la decisión de los árbitros y qué día van a tener paciencia y qué día no", critica, aunque no le gusta demasiado, a un estamento arbitral del que él también forma parte. "Y me encanta", precisa.

Bruno Saavedra, presionado por Xavi Barroso, en el Barça-Liceo de las semifinales de la SupercopaAlba Tarres

Cree que hay que aplicar un poco más la estrategia de la zanahoria, en vez de la del palo. "En hockey es imposible no levantarte. Es que estás muy cerca y es un deporte de contacto en el que vas con todo. Te sale. Creo que deberían estar más pendientes de la pista que de los banquillos", comenta y admite que se disculpó por su amarilla: "Le pedí perdón a Bruno y al equipo. Mi amarilla no fue por nada del otro mundo, pero el árbitro se debió de cansar de escucharme". "Veremos cómo va evolucionando todo esto. Todo lo que sea para que nuestro deporte avance", finaliza.

Un selecto club de ocho equipos El SHUM entró en un selecto club formado por solo ocho equipos, los que han sido capaces de meterle diez o más goles a los verdiblancos desde que están en la élite, los últimos en conseguirlo en la OK Liga. El primero fue el Mieres, justo en la temporada del desembarco del equipo coruñés en la División de Honor en la temporada 1979-80. Tinín y Ortega se convirtieron en una pesadilla para la defensa coruñesa y con cinco y cuatro goles se dieron un festín que completó Josito (10-2). Si el 10-7 en Maçanet fue un partido loco de alternativas, no lo había sido menos el 10-9 del curso 81-82 en Sentmenat en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Agüero marcó seis dianas. Martinazzo, tres. Y no fue suficiente, aunque sí para pasar a la final en la que además el Liceo estrenó su palmarés.

También en Copa del Rey, pero en la 86-87, el Barça le endosó al Liceo un 12-3 que dejó sentencia en la ida la final (hay un 23-2 también en el historial entre ambos, pero antes de que los verdiblancos ascendiesen). El siguiente fue el Vic, un 10-2 en la Liga 1994-95, aunque fue un partido en el que Carlos Gil reservó a todo su arsenal porque el equipo ya estaba clasificado para la siguiente fase. Quedan dos y ambas fueron en la Champions. Un 10-4 en la 96-97 contra el Vercelli y un 11-6 en la 14-15 frente al Forte dei Marmi.