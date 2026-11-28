Rodri Hernández y Frenkie de Jong (i), durante un entrenamiento del Barcelona en la ciudad deportiva Joan Gamper EFE

El Deportivo se encontrará en Riazor con un Barcelona que recupera efectivos para su visita a A Coruña. Hansi Flick ha incluido a Rodri Hernández y Joan García en la convocatoria de 22 futbolistas para el encuentro de este domingo (16.15 horas). El centrocampista y el portero vuelven a estar disponibles para el técnico alemán, que también recupera a Lamine Yamal después de que el extremo se perdiese el compromiso de Champions League ante el Sabah, en Azerbaiján, por unas molestias en el tobillo.

La expedición azulgrana incorpora también a Andreas Christensen, ya con el alta médica. De esta forma, Flick gana alternativas en varias líneas para afrontar el duelo en Riazor, aunque mantiene varias ausencias importantes. Marc Bernal, Alejandro Balde, Xavi Espart y Roony Bardghji se quedan fuera por lesión, mientras que Fermín López no podrá participar al tener que cumplir sanción.

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La convocatoria incluye también la presencia de futbolistas del filial. Álex Campos y Orian Goren entran en la lista, en la que figuran Szczesny, Livakovic y Joan García como porteros; Cancelo, Christensen, Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín y Álex Campos en defensa; Rodri, De Jong, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Orian Goren y Brian Fariñas en el centro del campo; y Gabriel Jesus, Raphinha, Gordon, Adeyemi y Lamine como atacantes.