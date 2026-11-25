Carmelo del Pozo, durante su etapa como director deportivo del Dépor ARCHIVO DXT

Carmelo del Pozo regresa a Primera División. El que fuera director deportivo del Dépor vuelve al fútbol español para asumir la secretaría técnica del Málaga de la mano de Miguel Ángel Corona, que se convierte en el máximo responsable de la parcela deportiva malacitana tras la destitución de Loren Juarros.

La última experiencia de ambos había sido en el Panathinaikos griego, club al que llegaron después de varios años en el Valencia. La etapa en Mestalla finalizó el 26 de noviembre y ahora, un año después, ambos vuelven al panorama nacional para tratar de resolver la delicada situación que atraviesa el conjunto de La Rosaleda.

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Después de 13 jornadas, el Málaga es el único equipo de Primera que todavía no ha ganado un partido y marcha como colista de la clasificación con cinco puntos, a siete de la zona de permanencia. Una de las primeras decisiones que tendrán que tomar Corona y Carmelo del Pozo será sobre el futuro de Juanfran Funes, que seguirá al menos una jornada más al frente de la plantilla con la que el curso pasado logró el ascenso.

Con enero en el horizonte

La siguiente casilla será el mercado de invierno. La nueva dirección deportiva blanquiazul tendrá que trabajar contrarreloj para darle un vuelco al grupo. Hasta el momento, la competición le está dejando claro al Málaga que sus mimbres no son suficientes y todo lo que no sea una revolución hace imposible pensar en la permanencia.

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Además del tiempo y la delicada situación deportiva, otro hándicap que se encontrarán será el económico. A falta de conocer los movimientos financieros de los últimos meses que puedan haber mejorado el panorama, el Málaga parte con el penúltimo Límite de Coste de Plantilla Deportiva, con 33,6 millones de euros, solo por delante del Sevilla.

Una situación de estrechez que, por otra parte, no le es desconocida a ambos después de un paso por el Valencia marcado por las restricciones económicas de Peter Lim.