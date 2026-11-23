Javier Aguirre durante el partido ante el Real Madrid en Mestalla EFE

El Valencia empieza a ver la luz al final del túnel. Después de dos meses y medio instalado en los puestos de descenso, el conjunto che ha conseguido abandonar la zona roja y recuperar la confianza perdida en el primer tramo de la temporada. La llegada de Javier Aguirre al banquillo ha supuesto un punto de inflexión para un equipo que necesitaba recuperar competitividad y, sobre todo, encontrar una mayor solidez defensiva. El técnico mexicano, acostumbrado a convivir con la presión de la zona baja por su amplia experiencia, empieza a imprimir su sello en el Valencia.

El Valencia sabía qué tipo de entrenador incorporaba cuando apostó por el ‘Vasco’. Un técnico experimentado, que ha construido gran parte de su carrera convirtiendo a equipos necesitados de resultados en bloques incómodos, ordenados y difíciles de superar. Y su receta ya le ha cambiado la cara a los de Mestalla. Una de las mejores muestras de esa transformación está en las porterías a cero. Desde su llegada, el Valencia no ha encajado gol en tres de los seis encuentros que ha disputado.

Unos registros que contrastan con los del inicio de curso, cuando Carlos Corberán únicamente consiguió mantener la portería imbatida en uno de los cinco partidos que dirigió. En el breve periodo de interinidad de Óscar Sánchez, el técnico del filial también logró una portería a cero. Fue ante el Alavés en Mendizorroza en un duelo que terminó con triunfo visitante (0-1) y significó los primeros tres puntos de los valencianistas en la temporada. La diferencia resulta todavía más significativa si se compara con el ejercicio anterior, cuando terminó sin recibir goles en nueve de los 38 partidos de Liga, apenas un 24% del total.

La mejoría no se limita a las estadísticas defensivas. De hecho, los tres choques ligueros en los que el equipo ha conseguido cerrar su portería le han permitido sumar siete de los ocho puntos que acumula bajo la dirección del mexicano. Ante el Athletic Club empató sin goles, mientras que frente al Elche y Rayo Vallecano consiguió dos victorias por la mínima (0-1 en ambos casos). En los otros tres compromisos, ante Racing de Santander (2-2), Villarreal (1-2) y Real Madrid (0-3), recibió siete tantos.

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Una de las particularidades del trabajo de Aguirre es su capacidad para adaptarse a las circunstancias. En los tres partidos sin encajar utilizó estructuras diferentes. Frente a los leones apostó por una línea de cinco formada por Pablo Maffeo, César Tárrega, Pepelu, Justin de Haas y José Gayá. En Elche modificó el dibujo, con el lateral derecho argentino en una posición más avanzada, por delante de Arnau, que entró en el once para compartir defensa con Pepelu, Tárrega y el capitán Gayá.

En la victoria del pasado sábado en Vallecas volvió a introducir novedades. José Copete recuperó su sitio en el centro de la zaga junto a César Tarrega, mientras que Maffeo actuó a pierna cambiada debido a las ausencias de Gayá y Jesús Vázquez. La única constante en todos esos encuentros fue Stole Dimitrievski, siempre titular.

Precisamente el duelo ante el Rayo dejó otra noticia positiva para el valencianismo. Copete regresó a los terrenos de juego nueve meses después de sufrir una lesión meniscal en la rodilla izquierda y lo hizo de forma inmejorable. El central anotó el tanto de la victoria tras un saque de esquina que remató de cabeza al fondo de la red.

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Aguirre todavía tiene trabajo por delante, pero sus primeros números reflejan que la apuesta por su experiencia y su particular manera de entender el fútbol comienza a ofrecer resultados en un Valencia que ha resucitado tras recuperar la fiabilidad defensiva.