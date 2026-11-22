Fermín se lamenta en el Barcelona-Villarreal EFE

Fermín López no jugará en Riazor el próximo domingo 29 de noviembre en el Dépor-Barça. El atacante se convierte en la primera baja confirmada del equipo azulgrana después de su rocambolesca expulsión en el encuentro ante el Villarreal, que terminó con remontada culé gracias a, entre otras cosas, un tanto del andaluz (3-2).

Después de otra buena actuación, Flick decidió sustituirlo por Dani Olmo en el minuto 68. Fermín se quedó en el banquillo para ver el desenlace del encuentro, aunque finalmente tuvo que retirarse antes de tiempo también de la zona de suplentes después de ver la expulsión por protestar una acción polémica.

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Según recoge Alejandro José Hernández en el acta del partido, Fermín fue expulsado por "levantarse de su banquillo y dirigirse hacia el cuarto árbitro, llegando a situarse a escasa distancia y realizando protestas a viva voz, repitiendo en varias ocasiones la expresión "¡No me jodas!". Asimismo, hago constar que el jugador abandonó el terreno de juego y se dirigió a los vestuarios antes de que pudiera mostrársele la tarjeta roja".

De esta forma, Fermín no podrá jugar en Riazor la próxima semana en la jornada 14 de Primera, cuando el Barcelona visita el estadio herculino el domingo a partir de las 16.15 horas.